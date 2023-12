Dave Chappelle posa com Lauren Boebert, que transformou sua foto em um tweet anti-trans

comediante Dave Chappelle Ele não vai aceitar o MP. Lauren BoebertComportamento estranho em pé.

Chappelle concedeu uma selfie com o republicano do Colorado no Capitólio na quinta-feira, mas Boebert transformou isso em uma mensagem anti-trans no X(née Twitter), de acordo com diversos Meios de comunicação.

Ao lado de uma foto com a comediante e deputada Ana Paulina Luna (R-Flórida), Boebert escreveu: “Apenas três pessoas entendem que existem apenas dois gêneros”.

Enquanto Chappelle foi acusado Usando materiais transfóbicos Em suas apresentações, ele não ficou feliz por estar associado à mensagem de Boebert.

Ele disse durante seu show de stand-up na Capital One Arena de D.C. que concordou em solicitar a foto de Boebert para um momento humanitário para diminuir a divisão política, mas ficou “chocado” com isso, de acordo com o blog influenciador progressista.

“É uma pena que ela me traiu”, disse Chappelle. Uma chamada para atividade. “Eu tinha dois ingressos para ‘Beetlejuice’ e ia dar um para ela!”

“Beetlejuice” foi o musical que levou a isso Desprezo público Sendo empilhado em Boebert. Ela e seus companheiros de banda foram expulsos de um show em Denver por tatear, vaporizar e conversar durante o show.

Kevin Barron do Politico, que disse estar no Chappelle’s Show, Escrito em X Que o comediante “fez piadas inteligentes sobre sua história de piadas trans e disse algo como: ‘Bem quando pensei que já tínhamos superado, você me puxou de volta!’ “

Um porta-voz de Boebert disse ao HuffPost na sexta-feira que Chappelle “pode ser definido como quiser”. Esta é a realidade da situação. Existem apenas dois gêneros.”

O HuffPost também entrou em contato com Chappelle para comentar.

Relacionado…