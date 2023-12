3 signos do zodíaco enfrentam signos do zodíaco difíceis em 1º de dezembro, graças à lua oposta a Plutão

A Lua de Leão de 1º de dezembro de 2023, oposta a Plutão, chega até nós. Apenas escrever é o suficiente para causar arrepios na espinha. Quanto aos três signos que serão mais afetados por este temível trânsito, poderemos ver hoje muitos comportamentos fortes, todos em nome da “verdade e da transformação”.

Bem, o que isso significa? Isso significa que neste dia, alguns de nós veremos o dia 1º de dezembro de 2023 como o dia em que “iniciaremos” nossas resoluções para o próximo Ano Novo. O que enfrentaremos é um caminho cheio de obstáculos e um duro golpe para o nosso orgulho. Certamente saímos do portão cheios de confiança, mas já pensamos nisso? Nós realmente fizemos isso?

A Lua oposta a Plutão está em jogo aqui. Isso é distribuído entre três signos do zodíaco muito específicos, como se estivéssemos aqui como bonecos de teste para ver se eles “têm sucesso”. Sim, Lua oposta a Plutão, você está bem e nós estamos aqui, aqui, sentindo cada pedacinho disso. Esse trânsito nos fará acreditar que somos os heróis da nossa história, apenas para sermos levados a uma realidade muito menos romântica. Ah, bem, o que você faz? o que deveria ser feito?

Três signos do zodíaco têm horóscopos aproximados em 1º de dezembro de 2023 durante a lua oposta a Plutão:

1. Câncer

(21 de junho a 22 de julho)

Ei, ei, é primeiro de dezembro e você decidiu que não vai jogar o jogo “espere até janeiro para mudar meus hábitos”. Na verdade, você pode estar planejando isso há algum tempo, nomeando 1º de dezembro como sua “data de início” para algum plano grande e positivo que deseja seguir em frente. Você tem uma Lua em Leão pairando sobre sua cabeça e sente como se o universo estivesse apoiando suas maravilhosas intenções.

A única falha na matriz aqui é que esta Lua está oposta a Plutão nesta conjuntura específica e isso pode significar problemas para você, Câncer, se você se adiantar muito. O que isso significa é que, em algum nível, você acredita que o universo “deve” uma pausa só porque você está adicionando boas vibrações. Embora isso possa fazer sentido em um mundo perfeito, bem… esse mundo é perfeito? Talvez para um corpo celeste, mas não necessariamente para um corpo humano.

O verdadeiro problema aqui não é apenas que você pode começar mal, mas que tudo o que “não acontece” com você hoje pode acabar levando você a um estado de preguiça. Sim, isso é rápido. Então, o que o dia de hoje pode lhe trazer é a ideia de que, se você não conseguir o que deseja imediatamente, poderá cair em um estado de ânimo lento e simplesmente parar de tentar. De repente, janeiro não parece tão distante, afinal.

2. Leão

(23 de julho a 22 de agosto)

Você está se adiantando, Leo? É isso que este dia trará para você, com o trânsito da Lua em frente a Plutão? Muito provavelmente, sim. A Lua em Leão fará você acreditar que você é nada menos que um super-herói – e quem quer influenciar você ou qualquer outra pessoa a partir dessa crença? Todos estão do seu lado, então no dia 1º de dezembro de 2023 você sentirá vontade de arriscar e mostrar a todos como se faz.

Como é feito “o que”? Bem, viver positivamente, por exemplo. Você está envolvido em uma festa festiva como todo mundo, mas também não quer ficar acima do peso ou não ser saudável, porque é assim que você percebe esta época do ano. Você definiu suas intenções de ser saudável e não jogar com calma. Vá em frente, armas em punho. Você deseja dar um exemplo para os amigos seguirem, e eles podem participar do seu show de ação.

No entanto, e sempre parece haver um “mas” quando a Lua oposta a Plutão está presente, você verá que você mesmo não está tão comprometido quanto suas palavras fazem parecer. Então, ao subir no pódio e anunciar ao mundo que você fará grandes planos e que todos deveriam se alinhar e segui-lo, certifique-se de que seu coração está realmente interessado nisso, pois o dia de hoje prova que você pode não estar afinal, tão bem intencionado.

3. Escorpião

(23 de outubro a 21 de novembro)

Caro Escorpião. Parece que você superestimou suas habilidades neste dia, 1º de dezembro de 2023. Isso não significa que você seja incapaz. Na verdade, você é mais do que capaz de alcançar o que se propôs a fazer. No entanto, o que acontece é que durante o trânsito da Lua em direção a Plutão, você pode se sentir um pouco extremista em relação às suas crenças e pode acabar se esforçando para fazer com que outras pessoas ao seu redor “entendam o seu ponto de vista”.

Hoje traz à tona o seu lado revolucionário, Escorpião, e quando você fica assim, como acontece quando um trânsito de Plutão afeta sua psique, você tende a querer agitar as coisas. Os objetos incluem pessoas, amigos, estranhos, motoristas de outros carros – esse tipo de pessoa. Você pode descobrir que durante a Lua oposta a Plutão, você será um pouco mais agressivo, e tudo porque realmente acredita que está certo… o tipo de “certo” que não pode ser questionado.

Portanto, do seu jeito dogmático, você fará o possível para que o dia 1º de dezembro de 2023 seja um grande dia, desde que seja você quem defina a palavra “ótimo”. O seu “ótimo” pode não ser o “ótimo” de outra pessoa e, como a Lua está em Leão, você pode começar a se sentir como se estivesse entre pessoas malucas que não conseguem ver a beleza daquilo que vê ou acredita. Você pode acabar se sentindo um pouco isolado neste dia, preso em seus caminhos ou “certo”, apesar dos fatos ao seu redor.

Rubi Miranda Explica o I Ching, Tarot, Runas e Astrologia. Ela oferece leituras privadas e trabalha como leitora intuitiva há mais de 20 anos.