Felicity Huffman: uma atriz tentando ajudar outras pessoas após o escândalo de admissão na faculdade

A atriz Felicity Huffman falou sobre seu papel no escândalo de admissão na faculdade que a levou à prisão federal, em entrevista à sua afiliada da CNN. CABC “Eu senti que precisava dar à minha filha uma chance no futuro… o que significava que eu tinha que infringir a lei.”

A estrela vencedora do Emmy de “Desperate Housewives” estava entre os 33 pais ricos presos na Operação Varsity Blues e acusados ​​de conspirar para que seus filhos frequentassem a faculdade.

Ela foi acusada de pagar US$ 15.000 ao mentor do golpe para aumentar as pontuações de sua filha no SAT. Ela se declarou culpada de conspiração para cometer fraude postal e fraude postal de serviços honestos.

“Sei que a retrospectiva é 20/20, mas senti que seria uma péssima mãe se não fizesse isso”, disse Huffman à KABC na quinta-feira. “Então – eu consegui.”

Huffman disse à KABC que estava envergonhada pelo que fez e pediu desculpas “aos estudantes e famílias que estão se sacrificando e trabalhando duro para chegar onde estão legitimamente indo”.

Huffman foi condenado em setembro de 2019 a 14 dias de prisão, um ano de liberdade condicional e 250 horas de serviço comunitário. Ela foi multada em US$ 30 mil.

Seu marido, o ator William H. Macy, não foi acusado.

O consultor de admissões Rick Singer foi condenado em janeiro de 2023 a 3 anos e meio de prisão e a perder US$ 10 milhões por receber dinheiro dos pais para inflar as notas dos testes e subornar autoridades escolares.

Hoffman disse que mudou de ideia quando levou a filha para fazer o teste.

“Ela disse, ‘Podemos tomar sorvete então?’ Tenho medo do teste. “O que podemos fazer de divertido?”, disse Hoffman. “E eu ficava pensando: ‘Vire-se, apenas vire-se’. E é sempre para minha vergonha não ter feito isso.

Huffman prestou serviço comunitário com uma organização sem fins lucrativos chamada Um novo modo de vida. Ajuda as presidiárias com moradia, vestuário e formação profissional.

“Bem, pensei em trazê-la, colocá-la em uma mesa e fazê-la trabalhar no escritório. Ela disse: ‘Não, quero fazer um trabalho de verdade’”, disse a fundadora Susan Burton. Central Avenue, no sul de Los Angeles, e criou aulas de aeróbica para mulheres.”

Hoffman também ajudou o grupo a organizar suas doações, disse Burton. Ela agora se juntou ao conselho de administração da organização.

“Quero usar minha experiência, o que passei e a dor para fazer algo de bom, que é iluminar a organização”, disse Hoffman.

“Felicity Huffman é uma das pessoas mais bonitas que já conheci”, disse Burton. “E eu sei que ela teve um soluço. Mas não é sobre os soluços, é sobre como você supera esses soluços.

A CNN entrou em contato com o representante de Huffman para mais comentários.