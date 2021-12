Dan Campbell, o Lions homenageia as vítimas de Oxford

o Detroit Lions Ele não ganha um jogo há quase um ano (364 dias para ser exato). Dan Campbell, seu treinador júnior, nunca venceu em Detroit. quarterback, Jared Goff, também novo na equipe, era um leão. O mesmo para um grupo de colegas.

Detroit é o pior time da NFL, piadas e frustração. Quando o preto soprou a liderança para Minnesota Em uma tarde de domingo, parecia mais do que o mesmo. Eles estavam diante de uma temporada humilhante e sem vitórias, até que Gauff inesperadamente convocou um drive de última hora e marcou um touchdown no último jogo da partida.

29 Leões, Vikings 27.

Detroit ganhou? Detroit venceu! Agora é 1-10-1 na temporada.

Jogadores se abraçam. Os fãs aplaudiram. Foi um momento merecido de comemoração, de conforto e respeito, e fruto de uma sensação de felicidade em meio a uma longa temporada perdida.

Exceto Dan Campbell, ele não estava satisfeito.

Ele subiu no pódio pós-jogo e sua voz falhou e seus olhos lacrimejaram. Ele inalou e continuou a olhar para baixo, talvez para se controlar.

Este ex-grande tight end, empilhado e ainda com bastante músculo em seu chassi de 1,80 metro e 100 libras, estava à beira de desabar quando acenou com a mesma bola que os Leões acabaram de usar para vencer a partida.

“A primeira coisa que vou começar”, disse Campbell. “Esta bola do jogo vai para toda a comunidade de Oxford. Todos aqueles que foram afetados.”

Jared Goff (16) comemora com o técnico Dan Campbell após vencer Minnesota Vikings 29-27 para vencer seu primeiro jogo da temporada no domingo. (Foto: Rey del Rio / Getty Images)

Dan Campbell aponta dizendo os nomes das vítimas de Oxford em voz alta

Esta não foi uma declaração forçada. Isso não foi um elogio, nem pensamentos, nem orações. Como muitos na área metropolitana de Detroit, Campbell balançou, de maneiras que ele não esperava, quando era terça-feira Um estudante armado supostamente abriu fogo dentro da Oxford High School, matando quatro de seus colegas Outros sete ficaram feridos.

Os horrores dos tiroteios em escolas não são novos neste país. Havia muito. Haverá muitos.

Isso não significa – e nunca deveria – que nem todos são um choque para o sistema. Não é – e nunca deveria – que as histórias e fotos de vítimas, crianças felizes e animadas, não sejam assustadoras, uma lembrança angustiante de vidas perdidas, possibilidades perdidas e inocência perdida no pesadelo que simplesmente não vamos parar.

A história continua

“Cara, eu só quero que não esqueçamos esses nomes”, Campbell disse suavemente.

Ele começou a ler rapidamente porque parecia a única maneira de continuar.

“Madicene Baldwin, Hannah St. Juliana, Justin Schilling, Tate Meyer, Phoebe Arthur, John Asciotto, Riley Franz, Elijah Muller, Kylie Osage, Aiden Watson e Molly Darnell, que é professora.”

Baldwin, Saint Julian’s, Schling e Meyer foram todos mortos a tiros. Os outros ficaram feridos, mas espera-se que ele sobreviva.

Campbell estava seguindo os passos da promotora distrital do condado de Oakland, Karen MacDonald, que prometeu dizer o nome do suposto atirador apenas uma vez (conforme exigido quando as acusações criminais são apresentadas) em um esforço para “manter nosso foco nas vítimas”. Repetir intencionalmente os nomes dos falecidos.

Mais tarde, o veterano quarterback Gauff, por meio de sua voz suave e pausada, falou sobre como esperava que o time proporcionasse alguns momentos de distração.

“Tento não ser emotivo”, disse Goff. “… Ela gostaria de ser um farol para essas pessoas e uma válvula de escape. … Ela é muito maior do que nós. Ela é muito maior do que nosso esporte.”

Outros leões da Universidade de Michigan fazem pequenos gestos animados

Baldwin, 17, era um artista e uma orgulhosa irmã mais velha. St. Juliana, uma estudante do segundo ano de 14 anos, jogou sua primeira partida de basquete no colégio na noite anterior. Schelling, 17, foi citado como um aluno excepcional que trabalhou em três empregos ajudando em casa. Meyer foi uma estrela proeminente do futebol e da luta livre que, segundo alguns alunos, correu em direção ao atirador em um esforço para salvar os outros.

“Esses nomes nunca serão esquecidos”, disse Campbell. “Eles estão em nossos corações e orações e em todas as famílias, sem falar em todos que foram afetados por tudo isso; colegas, irmãos, irmãs, primos, professores, todos, treinadores.”

A emoção era clara. crueldade. Tristeza. Talvez até com raiva. Campbell e sua esposa Holly têm um filho e uma filha, embora você não precise ser um homem de família para ser afetado. É também a constatação de que algo que pode ser evitado, não o é.

Ter um técnico da NFL lendo esses nomes em uma coletiva de imprensa após o jogo é algo pequeno e muito importante. Não, ninguém vai voltar. Nem um adesivo de capacete, uma camiseta com o nome da escola ou um momento de silêncio antes do jogo. Mas isso é alguma coisa. É uma oportunidade de dizer que essas crianças são filhos de todos, que essa tragédia é a nossa tragédia inteira, que Oxford está em toda parte.

que isso Black Safety Galen Elliott, um nativo da Virgínia, entra em um campo da Ford vestindo uma camiseta feita sob medida com o nome e o número de Myre.

É o técnico do New York Jets, Robert Saleh, natural da vizinha Dearborn, vestindo uma camisa de futebol Oxford para sua coletiva de imprensa no meio da semana, a 900 quilômetros de distância.

“Eu queria conhecer Madison Baldwin, Hannah St. Juliana, Justin Schilling e Tate Mer”, disse Saleh.

é o A Universidade de Michigan forma a família Meyers por uma moeda em um jogo do campeonato Big Ten em Indianápolis na noite de sábado usando um patch para homenagear as quatro vítimas. Incluía “TM 42” – as iniciais de Myre e o número padrão.

“Ele é um campeão”, disse o técnico do Michigan, Jim Harbaugh.

Os Wolverines marcaram 42 pontos na vitória.

Coisas pequenas. Mas as pequenas coisas ajudam a conectar a comunidade. Little Things torna as histórias dessas crianças tão grandes e altas que podem abafar a publicidade do atirador. As pequenas coisas unem as pessoas em um mundo repleto de divisão e solidão.

Saiba isto: Dan Campbell venceu seu primeiro jogo como técnico do Lions no domingo. Ele deveria estar sorrindo. Deveria ter sido comemorado.

Em vez disso, ele chorou por um grupo de pessoas que nunca havia conhecido e depois leu seus nomes porque isso simplesmente não poderia ser feito o suficiente.

Foi a maior vitória daquele dia.