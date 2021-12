F1 News AO VIVO: Max Verstappen penalizado enquanto Lewis Hamilton acusa rival de ir longe demais na Arábia Saudita

Verstappen e Hamilton avançam para o final da temporada da F1 por pontos

Siga as últimas notícias e reações da Fórmula 1 depois que Lewis Hamilton venceu o caótico Grande Prêmio da Arábia Saudita e empatou com Max Verstappen na classificação com apenas uma corrida restante. Uma das corridas mais emocionantes da temporada chegou a um impasse quando as quedas deram sinais de alerta, o início de três redes e uma batalha convincente entre os dois principais campeões na luta pelo título.

Verstappen teve que abrir mão de sua vantagem duas vezes depois de passar ilegalmente ou bloquear Hamilton. A 13 voltas do fim, Verstappen forçou Hamilton a sair da pista quando a Mercedes tentou uma passagem, e a Red Bull foi orientada pelo controle da corrida a ceder a posição. Verstappen estava atrasado, e quando ele finalmente diminuiu a velocidade para fazê-lo, Hamilton não estava pronto e bateu nas costas de seu oponente, danificando sua asa dianteira. Seis voltas depois, Verstappen finalmente passou a liderança para Hamilton, que venceu.

O resultado significa que Hamilton, que busca o oitavo título mundial, está empatado em pontos com Verstappen, buscando seu primeiro campeonato para o que certamente será uma impressionante carreira na F1. Ambos têm 369,5 pontos e seguem para a final deste fim de semana em Abu Dhabi com tudo para jogar para. Siga todas as últimas notícias e atualizações abaixo.