Dallas conquista cobiçado centro de pesquisa em biotecnologia dos EUA após meses de campanha

Uma agência federal de pesquisa em biotecnologia de US$ 2,5 bilhões fará de Dallas seu lar após meses de campanhas direcionadas por cidades, universidades e defensores da ciência do Texas, consolidando o lugar do Norte do Texas entre os principais centros de ciências biológicas do país.

A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada para Saúde, conhecida como ARPA-H, anunciou na terça-feira a decisão de estabelecer uma de suas três sedes no Estado da Estrela Solitária como parte do esforço do governo Biden para acelerar a pesquisa biomédica e de saúde. O centro se concentrará na experiência do cliente e no acesso e diversificação de ensaios clínicos para projetos ARPA-H.

O Pegasus Park, em Dallas, servirá como localização física da sede, mas o centro do Texas se estenderá muito além do extenso campus de 26 acres da biotecnologia. Austin, San Antonio e Houston compõem o restante do consórcio, administrado pela Advanced Technology International. As partes interessadas em El Paso e College Station também deram seu apoio à equipe estadual.

O Pegasus Park está localizado em frente à Stemmons Highway, no extenso distrito médico de Dallas. Fica a cerca de 8 km do centro da cidade e oferece fácil acesso aos dois principais aeroportos do norte do Texas.

O campus terá gerentes de projetos responsáveis ​​por aproveitar a diversidade que o Texas tem a oferecer, tanto em demografia quanto em tipos de pesquisa.

“Uma das coisas que o grupo de Dallas conseguiu realmente mostrar é que eles foram capazes de unir comunidades de todo o estado e do país”, disse Craig Gravitz, diretor do Escritório de Inovação Transicional do Projeto de Aceleração Empresarial da ARPA-H. “E vimos em primeira mão que não acontecia apenas nessas grandes cidades, mas também em comunidades menores, e isso foi um sinal importante para nós de que o grupo à nossa frente realmente tinha aquele poder coletivo que procurávamos.”

O anúncio de terça-feira também lançou a ARPANET-H, o novo nome para o modelo “hub and spoke” da agência, que incluirá locais de raios em todo o país, bem como uma sede dedicada. O nome é uma referência ao projeto ARPANET original da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, uma rede pública de computadores que eventualmente se tornou a Internet.

“Quando a ARPA-H começou em 2022, um dos primeiros objetivos era estimular um ecossistema saudável”, disse o Diretor da ARPA-H, Rene Wijrzyn. “Não podemos fazer isso sem pessoas de todos os segmentos do ecossistema de saúde americano, e não podemos fazer isso sem pessoas de todas as esferas da vida na América e as pessoas envolvidas na promoção dessas soluções de saúde.”

A lista inicial de locais de destino inclui todas as partes do país, com locais na Califórnia, Alabama, Alasca, Wisconsin e muito mais. Tornar-se palestrante não custa nada para esses parceiros, que podem ser hospitais, sistemas de saúde ou universidades. O local designado mais próximo de Dallas fica a cerca de quatro horas e meia ao norte, em Tahlequah, Oklahoma, no NHS Cherokee.

Relacionado: Ganhar o centro de biotecnologia dá a Dallas uma vantagem como o próximo centro de pesquisa médica

Um site será aberto amanhã para receber inscrições para sites adicionais, disse Tom Luce, diretor de iniciativas de biotecnologia da Lyda Hill Philanthropies. A organização de Dallas, dedicada a financiar descobertas em ciências biológicas, liderou a candidatura de Dallas para sediar o ARPA-H.

Luce disse acreditar que os principais participantes do mundo da saúde em Dallas seriam bons oradores, incluindo UT Southwestern, Baylor Scott e White Health. RedBird listou especificamente o UT Southwestern Medical Center, localizado ao sul do centro de Dallas, como um possível local potencial.

O Norte do Texas há muito que luta para reivindicar a sua posição no mundo da biotecnologia, enfrentando gigantes da investigação costeira como Boston, Silicon Valley e o Research Triangle da Carolina do Norte. Graças às principais instituições médicas da University of Texas Southwestern em Dallas e do University of North Texas Health Science Center em Fort Worth, o conjunto de empregos em ciências biológicas do DFW aumentou 17%, ou 26.000 trabalhadores, desde 2019, de acordo com Pesquisa realizada pela imobiliária CBRE.

“Queríamos fazer uma declaração, algo em que Leda Hill vem trabalhando há 10 anos ou mais, para realmente dizer que o norte do Texas pode e deve ser o centro crítico de ciências biológicas do país”, disse Luce. “Em nossa opinião, a presença do ARPA-H é uma declaração de que o Texas é agora uma alternativa da Terceira Costa para ciências biológicas críticas.”

Relacionado: Lyda Hale receberá a Medalha Carnegie em reconhecimento aos seus anos de filantropia

Conseguir a nova casa ARPA-H é uma grande vitória para Dallas, que perdeu uma licitação para a segunda sede da Amazon há cerca de cinco anos, após ser nomeada finalista. Eventualmente, a gigante da tecnologia mudou sua sede para Arlington, Virgínia.

“O norte do Texas é o lar dos melhores e mais brilhantes pesquisadores e inovadores, e selecionar Dallas como local para o Centro de Experiência do Cliente ARPA-H mostra que ainda podemos fazer grandes coisas quando trabalhamos juntos como texanos”, disse o representante dos EUA Colin Allred . , D-Dallas. “O anúncio de hoje fortalece a nossa região como líder nacional na investigação em cuidados de saúde e em novos tratamentos inovadores. Este centro também criará excelentes oportunidades de emprego e aumentará o desenvolvimento económico numa região onde já vemos crescimento.”

Os engenheiros de demonstração da ARPA-H enviaram originalmente uma inscrição aberta detalhando as características exclusivas de cada grande cidade do Texas.

Wegrzyn anunciou em março que a agência teria três sedes, sendo uma designada proativamente para a região de Washington, D.C., que se concentraria em parcerias. A localização exata do centro do Distrito do Capitólio ainda não foi determinada.

O outro centro, que ficará sediado em Cambridge, Massachusetts, servirá como um “catalisador de investidores” dedicado a trazer descobertas ao mercado.

Relacionado: Dallas concede US$ 8 milhões em incentivos para expandir o Pegasus Park

Um consórcio de Houston liderado pelo Texas Medical Center também está competindo pela posição de experiência do cliente. Os consórcios de Dallas e Houston foram escolhidos para sediar visitas locais da equipe ARPA-H, após o que a licitação de Houston foi cancelada, disse Luce.

“Foi decepcionante. Gostaríamos que eles não tivessem decidido fazer isso. Queríamos desde o início que fosse um show no Texas, mas Houston decidiu que era melhor para eles irem sozinhos”, disse Luce. certamente recebê-los de volta. Eles têm muito a oferecer.”

A Lyda Hill Charitable Foundation desempenhou um papel importante não apenas na definição da candidatura de Dallas, Austin e San Antonio, mas também no estabelecimento do Norte do Texas como uma incubadora para pesquisa em biotecnologia.

A empresa homônima estabeleceu o Departamento de Bioinformática da Universidade do Texas Southwestern com uma doação de US$ 25 milhões em 2015 e, mais recentemente, sua organização fez parceria com a Research Bridge Partners para investir US$ 4 milhões para ajudar os pesquisadores do centro médico a transformar suas descobertas em resultados completos. empresas de pleno direito.

Hill e J. Small Investments compraram a torre de 18 andares que anteriormente abrigava a sede da Mobil Corp. e edifícios adjacentes em 2015 e a transformaram no Pegasus Park, um campus de uso misto que abriga empresas de ciências biológicas e organizações sem fins lucrativos. Em junho, a Câmara Municipal de Dallas concedeu quase US$ 8 milhões em incentivos à Bridge Labs para uma expansão de US$ 110 milhões do campus.

Os políticos do norte do Texas também participaram na ação de candidatura, com vários legisladores de todo o espectro ideológico escrevendo uma carta convidando Wegrzyn e o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra, a visitarem eles próprios o Pegasus Park.

A candidatura do Texas que acabou vencendo foi um esforço estadual que exigiu a coordenação de grupos como a Câmara Regional de Dallas e o Instituto de Pesquisa e Prevenção do Câncer do Texas. Luce disse que ele e sua equipe têm uma lista de mais de 600 pessoas que participaram da solicitação de ligação após o anúncio de terça-feira.