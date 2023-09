Mercados de ações asiáticos hoje: atualizações ao vivo

5 horas atrás

O conselho do BoJ estava dividido sobre quando o Banco do Japão deveria começar a aumentar as taxas de juros, de acordo com a ata da sua reunião Reunião de política monetária em julho.

Isto ocorreu à luz de 15 meses consecutivos de inflação acima da meta de inflação de 2% do Banco do Japão.

“Ainda há um longo caminho a percorrer antes de a política de taxas de juro negativas ser revista e o quadro de controlo da curva de rendimentos deve ser mantido”, disse um membro.

No entanto, outro membro observou que atingir 2% de uma “maneira sustentável e estável” parece estar “claramente no horizonte” e que será possível avaliar se o Banco do Japão atingirá esta meta no período de Janeiro a Março do próximo ano. .

-Lim Hui Ji