Cyberpunk 2077: Ultimate Edition se torna a primeira série Xbox

CD Projekt Red confirmou que o recém-anunciado Cyberpunk 2077: Ultimate Edition se tornará o primeiro Xbox Series

Em declarações ao IGN, um porta-voz explicou como a Ultimate Edition – que combina a base Cyberpunk 2077 com a expansão Phantom Liberty – será lançada em cada sistema.

Um porta-voz da CD Projekt Red confirmou que “o Xbox Series

“A caixa do PlayStation 5 inclui um disco do jogo Cyberpunk 2077 e um código de expansão que será resgatado na PlayStation Store”, acrescentaram. “A versão para PC vem com um código GOG tanto para o jogo base quanto para a expansão. A diferença na forma como Phantom Liberty é incluído na Ultimate Edition se deve aos requisitos técnicos de cada plataforma.”

Enquanto o RPG Baldur’s Gate 3 estava programado para se tornar o primeiro jogo de três discos na série Xbox, também lançará o Final Fantasy 7 Rebirth exclusivo para PS5 em dois discos quando for lançado em fevereiro.

John Lenman, do site de análise de tecnologia Digital Foundry, postou em x/Twitter Para dizer por que ele acha que a versão PS5 do Cyberpunk 2077: Ultimate Edition não virá com o Phantom Liberty no disco. Colocá-los lá, em vez de apenas adicionar um código de download, exigiria que a CD Projekt Red reenviasse seu jogo para a Sony, o que exigiria mais tempo e dinheiro. O mesmo aconteceu com Final Fantasy 7 Remake: Integrade, Mortal Kombat 11 Ultimate e muito mais.

O lançamento do console físico também marcará a primeira vez que Cyberpunk 2077 foi incluído sob os banners da geração atual, com apenas a versão do jogo para PlayStation 4 e Xbox One estando fisicamente disponível anteriormente. Porém, a Ultimate Edition não será lançada para esses consoles, assim como o Phantom Liberty também não foi lançado.

Todas as atualizações anteriores do jogo para CD Projekt Red também serão incluídas, tornando a Ultimate Edition um balcão único para a experiência completa do Cyberpunk 2077. Embora tenha sido criticado no lançamento por seu fraco desempenho em consoles, desde então o desenvolvedor portou Cyberpunk 2077 para outros lugares e o jogo vendeu 25 milhões de cópias em outubro de 2023.

Phantom Liberty chegou em 26 de setembro, e a atualização 2.0 lançou suas bases há alguns dias. Cyberpunk 2077 foi completamente renovado com recursos como um novo sistema de vantagens, IA aprimorada, o fim da teoria dos fãs de Elon Musk, uma homenagem à falecida lenda das corridas Ken Block e estranhas adições ao maior mistério do jogo.

Em nossa análise 9/10 da expansão, o IGN disse: “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty completa uma grande mudança no RPG futurista da CD Projekt Red que começou com o spin-off do anime, Cyberpunk: Edgerunners e sua última atualização 2.0.”

Ryan Dinsdale é repórter freelancer da IGN. Ele vai falar sobre The Witcher o dia todo.