A velocidade de carregamento da bateria do Galaxy A55 não surpreenderá ninguém

O Galaxy A55 não virá com atualização nas velocidades de carregamento em comparação com o Galaxy A54, conforme revelado pela certificação 3C do telefone. Embora a Samsung tenha decidido pular o lançamento de um novo smartphone Galaxy A7x em 2023 e possa ter cancelado totalmente a linha A7x, a linha Galaxy A5x continuará no próximo ano com a adição do Galaxy A55.

Ouvimos alguns detalhes sobre o Galaxy A55 em vazamentos e rumores nos últimos meses, e ele recebeu a certificação 3C. abrir Informações sobre bateria que não surpreenderão ninguém: O A55 terá suporte para carregamento rápido de 25 W e será vendido sem módulo de carregamento na caixa.

Vale ressaltar que as certificações 3C não listam as velocidades máximas de carregamento do smartphone, portanto não é 100% garantido que as velocidades de carregamento do Galaxy A55 chegarão a 25W. Mas há uma boa chance de que seja esse o caso, já que mesmo os caros telefones dobráveis ​​​​da Samsung não suportam carregamento de 45 W, que é a velocidade de carregamento mais rápida que você pode obter ao comprar um smartphone Galaxy.

O Galaxy A55 suportará carregamento de 25 W e o carregador será adquirido separadamente

Não há informações disponíveis sobre a capacidade da bateria do Galaxy A55, mas podemos esperar que ele tenha uma bateria de 5.000 mAh como a do Galaxy A54. Algumas outras especificações também podem permanecer inalteradas, como o número de megapixels da câmera traseira principal e da câmera frontal.

O mais interessante do Galaxy A55 é o chipset Exynos 1480. Com o Exynos 1480, a Samsung traz pela primeira vez a GPU desenvolvida em parceria com a AMD para o segmento intermediário. O Galaxy A55 terá um Galaxy A54. .

O Xclipse 530 também pode vir sem suporte para ray tracing. O Ray Tracing é um método de renderização gráfica exigente que até mesmo placas gráficas de desktop de última geração podem ter dificuldade em lidar, então há uma boa chance de a Samsung não se preocupar em adicionar suporte ao Ray Tracing a um chipset projetado para smartphones de médio porte.

No entanto, no momento não há como ter certeza de quais recursos a GPU Xclipse 530 oferecerá ou não, já que a Samsung não anunciou oficialmente o Exynos 1480 ou uma GPU com tecnologia AMD. Mas devemos saber mais nas próximas semanas à medida que nos aproximamos do lançamento do Galaxy A55, então fique ligado!