Crítica do filme Chicken Run: Dawn of the Block: Galinhas no Paraíso

Porém, Molly claro quer saber o que há do outro lado da água, então ela lança um show com fortes conotações (incluindo o gênero musical) de “Missão: Impossível”, com algumas referências aos vilões de Bond, “The Truman Show , “The Stepford Wives” e talvez alguns outros filmes que perdi. Dirigido por Sam Fell, a estrela poderosa da Aardman, “Chicken Run: Dawn of the Nugget” é, em muitos aspectos, uma música cover, uma reiteração dos ritmos e personagens de “Chicken Run”. Mas quando o material original é tão agradável, a capa certamente será agradável, e esse é o caso, mesmo que caia um pouco em torno da marca dos dois terços. Existem trocadilhos, modismos e patos que disparam lasers com os olhos. É um bom momento.

O filme pode ser lido, sem qualquer exagero, como uma crítica contundente à agricultura industrial (ou talvez ao consumo de frango em geral), bem como um exame existencial da natureza da liberdade. Mas o que talvez seja mais interessante em “A Fuga das Galinhas: A Origem da Nugget” é como ele ecoa o tema de tantos filmes infantis de animação, desde “Procurando Nemo” até “Elemental”: o pai superprotetor que precisa se acalmar e deixar ir. sobre si mesmo. Seu filho tem uma aventura. Como muitos desses filmes são produtos de pessoas com crianças, provavelmente há um pouco de autopromoção envolvida. Como atestam os memes e os pesquisadores sociais, as crianças de hoje têm muito menos liberdade para percorrer seus bairros do que, digamos, os jovens de “Stranger Things”. A repetição constante do tema sugere, no mínimo, uma preocupação cultural ampla, do tipo que dificilmente será ignorada por futuros observadores.

Mas então, este é um filme sobre galinhas, sobre trabalho em equipe, sobre não deixar ninguém para trás, e também sobre um paraíso para os pássaros em uma ilha onde eles podem construir suas próprias casinhas de palha e costurar suas próprias bicicletinhas. Suas aulas são gentis e sua comédia é cativante. Essas galinhas, pelo menos, são uma alegria de se ter por perto.

Fuga das Galinhas: Explodir o quarteirão

Classificação PG. Duração do espetáculo: 1 hora e 41 minutos. Assistir na Netflix.