‘Curb Your Enthusiasm’ termina oficialmente com a 12ª temporada na HBO – Prazo final

Esta é uma notícia linda, linda e muito triste.

Contenha seu entusiasmo Está oficialmente chegando ao fim com a 12ª temporada na HBO.

O showrunner e estrela de cada temporada, Larry David, diz que está encerrando o show, mas desta vez parece real.

“como Cerco Tendo chegado ao fim, agora terei a oportunidade de finalmente abandonar a personalidade de Larry David e me tornar a pessoa que Deus queria que eu fosse – o ser humano atencioso, gentil, atencioso e atencioso que eu era até sair dos trilhos ao interpretar esse vilão. . “Personalidade”, disse David. “E então, Larry David, me despeço de você. Sua misantropia não fará falta. E para aqueles que gostariam de entrar em contato comigo, podem entrar em contato comigo em Médicos Sem Fronteiras.

A 12ª temporada estreará em 4 de fevereiro, e a série de 10 partes exibirá seu final em 7 de abril.

Tem sido uma temporada notável para o show, que começou em 1999 como um especial de uma hora Larry David: Meio-fio Seu entusiasmo (Onde David e sua esposa Cheryl têm filhos, aliás).

A primeira temporada estreou em outubro de 2000. As primeiras oito temporadas foram muito regulares, ocorrendo anualmente ou a cada dois anos. Mas houve um intervalo significativo de mais de seis anos entre as temporadas oito e nove e um intervalo de três anos entre as temporadas nove e dez, então não está fora de questão que David mude de ideia em algum momento e retorne à comédia sem roteiro.

Em março, o produtor John Heyman causou polêmica nas redes sociais ao dizer que a 12ª temporada seria a última.

O produtor executivo Jeff Schiffer, parceiro de longa data de David no programa, diluiu a história dizendo que “os relatos sobre nossa morte foram muito exagerados”.

“Acabamos de filmar na semana passada. Então, sim, terminamos”, disse ele, acrescentando que a equipe, incluindo o próprio David, termina cada temporada com a expectativa de que a série possa ou não continuar.

Infelizmente, desta vez parece que Hyman estava certo.

Casey Bloys, presidente e CEO da HBO & Max Content, disse anteriormente que a rede está deixando essa decisão para David e disse que mais temporadas são um “convite aberto”.

Cerco É estrelado por David como uma versão exagerada de si mesmo que mora em Los Angeles (e, por uma temporada maravilhosa, em Nova York). É estrelado por Jeff Garlin como seu empresário e melhor amigo. Susie Essman como a esposa cheia de palavrões de Jeff (que pode esquecer a linha de lavagem de carros na 3ª temporada); Cheryl Hines como sua ex-esposa; JB Smoove como um colega de quarto que ainda não deixou sua família negra (que também inclui Vivica A. Fox) apareceu na sexta temporada após o furacão Katrina; Richard Lewis é seu amigo mais antigo; Ted Danson como ele mesmo, que a certa altura estava namorando a ex-esposa de David, Cheryl; Vince Vaughn, que interpreta Freddy Funkhouser, meio-irmão de Marty Funkhouser, interpretado pelo grande e falecido Bob Einstein; e Tracey Ullman, que interpretou Irma Kostroski, a vereadora (e, por um momento, sua namorada repugnantemente linda) na 11ª temporada.

O show também foi muito aclamado, ganhando 51 indicações ao Emmy e ganhando duas vezes Melhor Direção em Série de Comédia para Robert B. Wade e Melhor Edição de Imagens com Câmera Única para Série de Comédia para Stephen Rush. Recebeu 10 indicações para Melhor Série de Comédia, mas nunca ganhou (Haya Academy). Ela também tem cinco indicações ao Globo de Ouro e uma vitória, bem como várias indicações e vitórias para outros prêmios, incluindo SAG, DGA e WGA.

Depois, há as estrelas convidadas. Apresentou reviravoltas inesquecíveis de Mel Brooks, Martin Scorsese, Ben Stiller, Christian Slater, Rosie O’Donnell (lembra daquela cena de luta?), Michael J. Fox, Ricky Gervais, Lin-Manuel Miranda, F. Murray Abraham e David Schwimmer . .

Houve também um Seinfeld A temporada de reencontros, que viu Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander e Michael Richards trabalharem na reinicialização da clássica comédia da NBC que David co-criou para que Larry pudesse reconquistar sua ex-esposa.

David executivo produz ao lado de Garlin e Schaffer, com Laura Streicher e Jennifer Corey como co-produtores executivos.

Bloys acrescentou: “É difícil dizer adeus a uma série tão inovadora, engraçada e icônica como Contenha seu entusiasmoEla deixou sua marca na televisão e no gênero comédia. Trabalhar ao lado de Larry David e Jeff Schiffer, bem como de todas as mentes cômicas, incluindo os produtores, elenco e equipe técnica, foi uma alegria que sempre guardarei com carinho.