Covid: 4.500 voos cancelados no fim de semana de Natal – ao vivo | Notícias da pandemia do vírus Corona

Os neozelandeses celebraram o Natal no sábado, no calor do solstício de verão do sul, com poucas restrições, em um dos raros países do mundo que não foi afetado pela fórmula do coronavírus Omicron.

Enquanto isso, as companhias aéreas comerciais em todo o mundo cancelaram mais de 4.500 voos no fim de semana de Natal, à medida que a onda crescente de infecções por COVID-19 liderada pela variante Omicron criava maior incerteza e miséria para os viajantes de férias.

Aqui estão as atualizações mais recentes para o sábado:

3 horas atrás (07:56 GMT)

Os Estados Unidos estão sujeitos a mais cancelamentos de voos

De acordo com Flightaware.com, pelo menos 2.000 voos foram cancelados em todo o mundo no dia de Natal.

Na sexta-feira, ocorreram cerca de 2.400 cancelamentos e cerca de 11.000 atrasos. O site também relatou mais de 600 cancelamentos no domingo.

Pilotos, comissários de bordo e outros funcionários ligaram dizendo que estavam doentes ou foram forçados a entrar em quarentena após a exposição ao COVID, forçando a Lufthansa, Delta, United Airlines e várias outras companhias aéreas a cancelar voos durante um dos períodos de pico de viagens deste ano.

5 horas atrás (05:47 GMT)

A cidade chinesa de Xi’an, atingida pelo vírus Corona, relatou um aumento nas infecções

A cidade chinesa de Xian está relatando um aumento nas infecções diárias de COVID-19 e as empresas locais reduziram suas atividades à medida que o mais recente ponto de acesso COVID-19 do país entra em seu terceiro dia de bloqueio.

Dados oficiais mostraram, hoje, sábado, que a cidade de Xi’an, no noroeste da China, com uma população de 13 milhões, descobriu no dia 24 de dezembro 75 casos de transmissão local com sintomas confirmados, que é o seu maior número diário durante o ano e reverteu a diminuir no dia anterior.

Os residentes estão proibidos de sair da cidade sem permissão de seus empregadores ou das autoridades locais e as famílias só podem enviar uma pessoa para fazer compras a cada dois dias.

7 horas atrás (04:28 GMT)

Número de mortos COVID-19 na Índia aumenta 387

O Ministério da Saúde da Índia informou neste sábado que as mortes pelo coronavírus emergente (Covid-19) aumentavam diariamente no país em 387 casos, elevando o número total de mortes desde o início da epidemia para pelo menos 479.520 casos.

O número de casos COVID-19 também aumentou em 7.189 para pelo menos 34,8 milhões.

8 horas atrás (03:08 GMT)

Na Nova Zelândia sem Omicron, Natal sem restrições

Os neozelandeses celebraram o Natal no sábado, no calor do meio do verão do sul, com poucas restrições, em um dos raros países do mundo praticamente intocado pela variante Omicron do coronavírus.

Noventa e cinco por cento dos adultos na Nova Zelândia receberam pelo menos uma dose da vacina, tornando-a um dos grupos de vacinação mais comuns do mundo. Os únicos casos Omicron encontrados na Nova Zelândia foram contidos com segurança na fronteira.

Com o COVID-19 se espalhando pelo mundo nos últimos dois anos, a Nova Zelândia usou seu isolamento a seu favor. Os controles de fronteira mantiveram o pior vírus sob controle e, no Natal deste ano, a Nova Zelândia registrou apenas 50 mortes em uma população de 5,5 milhões.

9 horas atrás (02:00 GMT)

Casos COVID diários nos 6000 principais NSW da Austrália

O estado mais populoso da Austrália registrou mais de 6.000 novos casos de COVID-19 pela primeira vez no sábado, adicionando uma nota sombria às festividades de Natal.

Victoria, o segundo estado mais populoso da Austrália, registrou 2.108 novos casos e seis mortes no sábado.

10 horas atrás (01:20 GMT)

Um especialista em saúde destaca a importância de usar uma máscara para combater o vírus Corona

Acabei de ir a uma grande loja de varejo – quase ninguém estava usando máscaras, e mesmo assim – apenas máscaras frágeis sob seus narizes. Eu perguntei a dois usuários de máscara por que eles não estavam usando KN95 – a resposta deles … ➡️ “Não sei o que é isso” e “Não posso pagar por essas coisas chiques”. Nós falhamos terrivelmente em algum lugar pic.twitter.com/vUh8jaQejt – Eric Weigl Ding (@DrEricDing) 24 de dezembro de 2021

11 horas atrás (00:40 GMT)

Navio de guerra da Marinha dos EUA marginalizado com surto de COVID-19

Um navio de guerra da Marinha dos EUA interrompeu sua implantação na América do Sul devido ao surto de coronavírus, disse a Marinha na sexta-feira.

O USS Milwaukee, navio de combate costeiro, permanece no porto da Estação Naval da Baía de Guantánamo, em Cuba, onde fez visita programada ao porto. Ele começou seu desdobramento em Mayport, Flórida, em 14 de dezembro, e era destinado ao Comando Sul dos Estados Unidos.

A Marinha disse em um comunicado que a tripulação do navio é “100% imune” e que todos os testes positivos para COVID-19 foram isolados a bordo do navio, longe de outros membros da tripulação. O número de membros da tripulação com resultado positivo não foi divulgado. A tripulação do navio era composta por pouco mais de 100 membros da tripulação.

A Marinha disse que “uma parte” dos infectados apresentava sintomas leves e que a forma específica ainda não era conhecida. Os casos de COVID-19 dispararam em todo o país devido à variante altamente contagiosa do coronavírus, Omicron.

13 horas atrás (22:43 GMT)

Antetokounmpo limpa os protocolos COVID da NBA

O Milwaukee Bucks recebeu um presente de Natal antecipado na forma de duas vezes o MVP Giannis Antetokounmpo para demonstrar os protocolos de saúde e segurança da National Basketball Association na sexta-feira.

No entanto, o status do Antetokounmpo ainda está no ar para o confronto do dia de Natal de Milwaukee contra o Boston Celtics na tarde de sábado.

Por sua vez, o Celtics colocou oficialmente mais cinco jogadores nos protocolos COVID na sexta-feira, elevando o total da equipe para 12.

13 horas atrás (22:35 GMT)

Blinken agradece à África do Sul em um telefonema com seu homólogo Naledi Pandor

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, falou por telefone com seu homólogo sul-africano Naledi Pandor sobre um anúncio anterior de que os EUA planejam suspender as restrições de viagens em vários países sul-africanos, que foram impostas no mês passado em meio a temores da libertação de Omicron.

“O secretário mais uma vez agradeceu aos cientistas e ao governo sul-africanos por sua transparência e experiência”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado descrevendo a convocação.

“Ele enfatizou a importância da parceria de longa data entre os Estados Unidos e a África do Sul para combater os efeitos do COVID-19.”

14 horas atrás (21:29 GMT)

Mais de 4.000 voos cancelados em todo o mundo para o Natal

As companhias aéreas de todo o mundo cancelaram mais de 4.000 voos no fim de semana de Natal, devido a um aumento nos casos COVID-19 da variante Omicron.

O site FlightAware mostrou que 2.314 voos foram cancelados em todo o mundo na véspera de Natal, um dia tipicamente forte em trânsito de passageiros. Cerca de um quarto dessas faixas suspensas estavam nos Estados Unidos.

O site informou que mais 1.404 voos programados para o dia de Natal foram cancelados em todo o mundo, junto com outros 340 voos programados para domingo, dia seguinte.