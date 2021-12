Quase 5.000 voos cancelados enquanto a Omicron causa o caos das viagens no Natal

Quase 5.000 voos cancelados em todo o mundo durante as férias de Natal Planos de viagem de férias suspensos Em meio à variante omicron do Covid-19, que se espalha rapidamente.

De acordo com o rastreamento de voos, quase 2.500 voos globais foram cancelados apenas no dia de Natal FlightAwareAlgumas companhias aéreas citaram a disseminação do novo formato como a causa da interrupção. Pelo menos 850 dos voos cancelados no sábado foram para dentro, para ou fora dos Estados Unidos.

Milhares de americanos que esperavam voltar para casa no Natal provavelmente estão perdidos, enquanto em algumas partes do país Condições meteorológicas extremas causam mais complicações.

Várias grandes companhias aéreas, incluindo United, Delta e Alaska, disseram que o fizeram forçado a cancelar centenas Véspera de Natal e voos de Natal após uma variante do omicron infectou a equipe e a tripulação.

Acontece como se esperava que fossem milhares de pessoas nos Estados Unidos Quarentena neste Natal Depois de testar positivo para Covid-19, muitas pessoas cancelaram, atrasaram ou alteraram seus planos festivos devido a um aumento nos casos em meio à disseminação do tipo altamente transmissível.

Só na véspera de Natal, mais de 1.973.300 novos casos de COVID-19 foram relatados, de acordo com um rastreador do The New York Times, que Ele observou que muitos países não divulgaram dados para hoje.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças não atualizaram seu rastreador de dados Covid na sexta-feira e não o farão durante o Natal e o Boxing Day, antes de retomar na segunda-feira, 27 de dezembro.

O clima extremo do Natal também ameaça as dificuldades de viagem, já que as tempestades de inverno no oeste dos Estados Unidos trazem chuva, neve e, possivelmente, até mesmo um raro Natal branco para alguns.

Na quinta-feira, enchentes na Califórnia Duas pessoas morreram depois que seu carro afundou em um túnel inundado em MillbraSouth San Francisco. Ordens de evacuação também foram emitidas Lançado em Orange County Devido a deslizamentos de terra e possível fluxo de detritos em três vales, mas foi criado na véspera de natal.

Em seu resumo de sua previsão para o dia de Natal, o Serviço Meteorológico Nacional disse que partes do Oeste podem esperar “uma queda significativa de neve nas montanhas, neve turbulenta para viagens nas planícies e chuva no fim de semana”.

O serviço meteorológico disse que “as condições anormalmente frias e as chuvas de umidade no Oceano Pacífico levam a longos períodos de neve nas montanhas e chuvas na costa / vale, algumas das quais podem cair abundantemente às vezes”, acrescentando que “há frio suficiente aéreo, mesmo nas grandes cidades. “As regiões do noroeste recebem uma queda de neve mensurável.”

No entanto, a maior nevasca era esperada nas Sierras do norte e do centro, com dois a quatro pés de neve esperados.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou que “a viagem será traiçoeira, às vezes impossível, da Sierra às Montanhas Rochosas Centrais neste fim de semana devido às condições de blecaute e neve acumulada.”

A nevasca já causou atrasos significativos nas viagens na véspera de Natal, com muitas erupções forçando o fechamento de rodovias e rodovias por horas, de acordo com a afiliada da NBC KCRA-TV.

O KCRA relata que os atrasos vêm acontecendo há tanto tempo que algumas famílias começaram a tirar cadeiras de seus carros e montar uma porta traseira improvisada.

Em Portland, Oregon, um alerta de tempestade de inverno foi emitido enquanto os residentes esperavam para ver se teriam um Natal branco este ano.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a área metropolitana da cidade pode receber até 5 a 5 centímetros de neve. Enquanto isso, Seattle, no estado vizinho de Washington, também pode ver alguns raros centímetros de neve, já que a cidade passa por um alerta meteorológico de inverno até a tarde de domingo.

Como partes do oeste dos Estados Unidos experimentam tempestades, espera-se que áreas do centro e do leste dos Estados Unidos experimentem temperaturas excepcionalmente altas, com picos recordes provavelmente também das planícies do sul ao meio-Atlântico.

“As temperaturas mais quentes no dia de Natal se estenderão do coração do Texas até o vale do Mississippi central, o vale do Ohio e o meio do Atlântico, onde as temperaturas de partida parecem ser de 25 a 35 graus acima do normal”, disse o Serviço Meteorológico Nacional.