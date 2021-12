O Havaí registra uma nova morte ligada ao vírus Corona e estabelece um novo recorde com 1.828 infecções adicionais

O Havaí registrou hoje um novo recorde em um dia de infecções pelo vírus Corona desde o início da epidemia, com mais de 1.800 casos.

Funcionários do Departamento de Saúde do Havaí relataram hoje um novo caso Vírus Corona– Óbitos associados e 1.828 novas infecções confirmadas e prováveis ​​em âmbito estadual, elevando o total do estado desde o início da epidemia para 1.078 óbitos e 98.593 casos. O número de novas infecções hoje quebrou o recorde anterior de 1.678 em 29 de agosto, que incluía um acúmulo de relatórios.

A última morte foi na Ilha Grande. Nenhuma outra informação estava imediatamente disponível sobre a última morte.

O número oficial de mortes relacionadas ao coronavírus no estado inclui 796 em Oahu, 151 na ilha do Havaí, 104 em Maui, 15 em Kauai em Molokai e 11 havaianos que morreram fora do estado.

Os investigadores do Departamento de Saúde do Havaí descobriram o estado de vacinação de cada caso positivo após o fato, razão pela qual essas estatísticas lado a lado não foram incluídas na contagem diária de casos, disseram autoridades anteriormente.

Hoje, o número de mortes relacionadas ao vírus Corona nos Estados Unidos ultrapassou 809.000 e o número de infecções em todo o país chegou a mais de 51,6 milhões.

O número atual de novas infecções confirmadas e prováveis ​​por ilha inclui 1.547 novos casos em Oahu, 91 na ilha do Havaí, 98 em Maui, 67 em Kauai, cinco em Molokai e 20 havaianos diagnosticados fora do estado.

As autoridades estaduais de saúde incluíram possíveis infecções no número total de casos. Uma possível infecção inclui pessoas que nunca fizeram um teste de confirmação, mas acredita-se que contraíram o vírus devido à exposição e aos sintomas conhecidos ou devido a um teste de antígeno positivo.

O número total de casos confirmados e prováveis ​​de coronavírus por ilha desde o início do surto atingiu 68.643 em Oahu, 12.245 na ilha do Havaí, 10.657 em Maui, 3.489 em Kauai, 266 em Molokai e 154 em Lanai. Também há 3.139 havaianos diagnosticados fora do estado.

As autoridades de saúde também disseram que do número total de infecções no estado, 9.433 são considerados casos ativos. As autoridades dizem que consideram as infecções relatadas nos últimos 14 dias como um “número proxy de casos ativos”. O número total de casos ativos no estado hoje aumentou em 1.621.

Por ilha, Oahu tem 8.342 casos ativos, a Ilha Grande tem 370, Kwai tem 241, Maui tem 450, Molokai tem 21 e Lanai tem nove.

As autoridades de saúde contabilizaram 8.027 novos resultados do teste COVID-19 no censo de hoje, uma taxa positiva em todo o estado de 22,77%. A taxa de positividade média de 7 dias do estado é de 9%, de acordo com o Hawaii COVID-19 Data Dashboard.

Autoridades de saúde estaduais disseram que a contagem média de casos em sete dias para Oahu é de 914 e a taxa média de positividade em sete dias é de 11,3%.

O último Resumo da Vacina COVID-19 do Havaí diz que 2.505.606 doses de vacina foram administradas por meio de programas de distribuição estaduais e federais a partir de hoje, até 5.794 em relação ao dia anterior. Autoridades de saúde dizem que 73,9% da população do estado está totalmente vacinada e 79,3% receberam pelo menos uma dose.

em um Tweet hoje, O tenente-governador Josh Green disse que há 81 pacientes com COVID-19 que foram hospitalizados em todo o estado, 33 dos quais foram vacinados.

De todos os casos confirmados no Havaí, 5.212 necessitaram de hospitalização e 10 novas hospitalizações foram relatadas hoje.

Trinta hospitalizações no total estadual são havaianas diagnosticadas e tratadas fora do estado. Dos 5.182 casos hospitalizados no estado, 3.977 foram em Oahu, 627 em Maui, 455 na Ilha Grande, 107 em Kauai, 11 em Molokai e cinco em Lanai.

De acordo com as últimas informações do painel COVID-19 do departamento do Havaí, um total de 73 pacientes com o vírus estavam nos hospitais do Havaí na quinta-feira, sendo 12 em unidades de terapia intensiva e oito em ventiladores.

Esta notícia de última hora será atualizada à medida que mais informações estiverem disponíveis.