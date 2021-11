Covid-19 dos EUA: a variante Omicron é um lembrete de que o coronavírus ainda está sob controle, diz o professor de medicina

“Mas é bastante provável que veremos casos”, disse o Dr. Francis Collins, diretor do National Institutes of Health.

“Devemos redobrar nossos esforços para usar as ferramentas que temos, que são as vacinas e os reforços – e nos certificar de que os enviaremos para o resto do mundo também”, disse Collins à CNN no domingo.

“Isso também significa que precisamos prestar atenção às estratégias de mitigação das quais as pessoas estão realmente cansadas, como usar máscaras quando você está dentro de casa com outras pessoas que podem não ser vacinadas e manter essa distância social”, disse ele. “Eu sei, América – estou realmente cansado de ouvir essas coisas. Mas o vírus não se cansou de nós. E está mudando a forma de si mesmo.” Por que Omicron é diferente de outras variantes Como o coronavírus continua a se espalhar, novas mutações e novas variantes são esperadas. “Vimos muitas variáveis ​​surgirem nos últimos cinco ou seis meses, e a maioria delas não chegou muito. Isso parece diferente”, disse o Dr. Ashish Jha, reitor da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown. A variante Omicron contém um número excepcionalmente grande de mutações, Com mais de 30 mutações de proteína de pico Sozinhos, disseram genomicistas sul-africanos na semana passada. Proteínas Spike As estruturas que o vírus usa para alcançar as células que ataca Anthony Fauci disse à NBC no domingo que “10 ou mais” das mutações estão no domínio de ligação ao receptor, que “se liga a células na nasofaringe e nos pulmões”. “Em outras palavras, as características das mutações sugerem fortemente que elas terão uma vantagem na transmissibilidade”, disse o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Quando os especialistas analisaram outras variáveis, disse Jha, geralmente leva vários meses para que essas cepas sejam dominantes – em outras palavras, a cepa mais comum de vírus que circula em uma área. “Este se tornou dominante muito rapidamente na África do Sul nas áreas onde foi encontrado – em questão de dias a semanas, ao invés de meses”, disse Jha. READ Lagos, Nigéria: desmoronamento de edifício de 21 andares “Agora, o número de casos na África do Sul é muito baixo, então poderia ser por outras razões também – não apenas porque é mais transmissível, mas a velocidade com que a propagação foi diferente de tudo que vimos antes. ” Collins disse que ainda não está claro se a variante Omicron é mais contagiosa do que a variante Delta. “Definitivamente, está dando sinais de que pode se espalhar rapidamente”, disse ele. “O que não sabemos é se ele pode competir com a Delta.” Também é muito cedo, disse Collins, para saber se a variante Omicron está causando doenças mais sérias. A Dra. Celine Gunder, uma especialista em doenças infecciosas e epidemiologista, disse ao repórter da CNN Jim Acosta que o “ponto-chave” é “ainda há muito que não sabemos sobre a Omicron”. “Ainda estamos aprendendo e acho que, como dissemos bem no início da pandemia, as epidemias não têm a ver com pânico”, disse ela. “Trata-se de políticas, protocolos e práticas. Nesse caso, isso significa fazer o trabalho de caracterização do vírus.” Não se surpreenda com as novas restrições da Covid-19, dizem os especialistas Um número crescente de países Casos confirmados da variante Omicron foram relatados, incluindo no Canadá, onde as autoridades de saúde no domingo confirmaram dois casos em Ottawa, Ontário. Ambas as pessoas viajaram recentemente da Nigéria e estão isoladas, a Vice-Primeira Ministra e Ministra da Saúde Christine Elliott e o Diretor Médico de Saúde Dr. Kieran Moore. Ele disse em uma declaração conjunta Se a variante Omicron ainda não existe nos Estados Unidos, é provável que exista “em breve”, disse o Dr. William Schaffner, professor do Vanderbilt University Medical Center. “Vai dar a volta ao mundo. Parece que sim”, disse Schaffner no sábado, o que pode levar a um retorno aos esforços de mitigação mais difíceis da Covid-19. “Acho que já podemos estar em um ponto que inclui mais máscaras, mais distanciamento social e mais restrições à vacinação e compromissos no futuro”, disse Schaffner. A notícia da variável se espalhou enquanto os americanos lotavam aeroportos em níveis quase pré-pandêmicos para o Dia de Ação de Graças e no início da temporada de férias: A Administração de Segurança do Transporte disse que rastreou cerca de 2,3 milhões de pessoas em aeroportos em todo o país na quarta-feira, tornando-o o dia mais movimentado em postos de controle desde março de 2020. READ A tragédia das minas russas agravada pela morte de três equipes de resgate Mais razões para obter uma vacinação ou reforço Cerca de 59% dos americanos Eles foram totalmente vacinados contra Covid-19, e cerca de 19% daqueles totalmente vacinados receberam uma dose de reforço, de acordo com dados do CDC. Enquanto os fabricantes de vacinas testam suas vacinas contra a nova variante do Omicron, especialistas em saúde dizem que é importante que qualquer pessoa elegível para receber uma vacina ou reforço Covid-19 o faça agora. “A coisa mais importante que as pessoas podem fazer para se protegerem agora é se vacinar, caso você ainda não tenha sido vacinado”, disse Gunder. “Se isso acabar sendo uma forma de evasão imunológica, também pode haver um benefício em receber uma dose extra ou uma dose de reforço da vacina.” Fauci ofereceu um conselho semelhante: “Se alguma vez houve um motivo para impulsionar as pessoas vacinadas, e para aqueles que não foram vacinados para serem vacinados, é agora”, disse ele à NBC. “Se você teve seis meses ou mais após sua segunda dose de mRNA (vacina) – Pfizer ou Moderna – receba um reforço. Se você estiver dois meses ou mais após tomar uma dose de J&J, receba o reforço. Não t tente fazer jogos mentais como Dizendo: “Talvez eu deva esperar um pouco mais.” Obtenha o reforço agora. Fauci disse acreditar que as vacinas atuais – especialmente as doses de reforço – vão ajudar pelo menos até certo ponto contra a variante Omicron. “Quando você recebe o reforço, seu nível de anticorpos sobe dramaticamente, muito mais alto do que estava no pico após a segunda dose”, disse Fauci à NBC. “E é por isso que sentimos que, mesmo com variantes como Omicron, se você for impulsionado, obterá um nível de anticorpos alto o suficiente para ser capaz de ter pelo menos um certo grau e talvez muitos proteção contra isso. “ A Moderna disse que está testando a capacidade de uma vacina Covid-19 de neutralizar o Omicron, e os dados são esperados nas próximas semanas. READ 4 americanos deixam o Afeganistão quando Blinken chega ao Catar A empresa disse que também está testando uma dose de reforço maior e um reforço específico do Omicron, caso a vacina e o reforço atuais não funcionem o suficiente contra o Omicron. A BioNTech, empresa alemã que fez parceria com a Pfizer para fazer uma vacina Covid-19, também está investigando o impacto da Omicron em sua vacina, com dados esperados nas próximas semanas. A Johnson & Johnson disse que também está testando a eficácia de sua vacina contra o Omicron. Moderna disse que a variante Omicron pode ser um desafio. “A combinação de mutações apresenta um risco potencial significativo para acelerar a erosão da imunidade natural e induzida pela vacina”, disse a empresa na sexta-feira. Mas Jha disse não acreditar que a nova alternativa significa que “as vacinas se tornariam inúteis”. “Acho muito improvável”, disse ele. “A questão é: existe um pequeno golpe na eficácia da vacina ou existe um grande golpe?” ‘O vírus ainda está sob controle … Apertem os cintos’ Com ou sem a cepa Omicron, os Estados Unidos ainda lutam com a variante delta. As internações hospitalares para Covid-19 em 16 estados aumentaram mais de 50% na semana passada em comparação com a semana anterior, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. “Acho que só precisamos ter certeza de que o vírus ainda está sob controle”, disse Schaffner. “Não me importa o quão cansado você esteja de Covid.” “Teremos que levar isso de forma contínua, muito, muito a sério. … Apertem os cintos de segurança.”

Dakine Andoni da CNN, Jacqueline Howard, Virginia Langmaid, Michael Needleman, Christina Maxuris e Caitlan Collins contribuíram para este relatório.

