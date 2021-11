Sintomas da alternativa Omicron Covid? Aqui está o que sabemos até agora

Um membro da equipe médica trabalha nos corredores da unidade de terapia intensiva enquanto os pacientes da Covid-19 são admitidos no Hospital Etterbeek-Ixelles em 6 de abril de 2021 em Bruxelas. John Theiss | AFP | Getty Images

O médico sul-africano descreveu os sintomas de Covid associados à nova variante do Omicron como “extremamente leves” e é o primeiro a dar o alarme sobre a nova cepa. Dra. Angelique Coetzee, Presidente da Associação Médica da África do Sul, BBC no domingo Ela começou a atender pacientes por volta de 18 de novembro apresentando “sintomas incomuns” que diferem ligeiramente daqueles associados à variante Delta, a cepa mais virulenta do vírus até o momento e globalmente dominante. “Na verdade, começou com um paciente que tinha cerca de 33 anos … e ele acabou de me dizer que [been] “Ele tem estado muito cansado nos últimos dias e tem dores no corpo, com algumas dores de cabeça”, disse ela à BBC. Ela disse que o paciente não tinha dor de garganta, mas tinha mais uma “coceira na garganta”, mas sem tosse ou perda do paladar ou do olfato – sintomas que foram associados a cepas anteriores de coronavírus. Coetzee disse que testou o paciente do sexo masculino para Covid, e ele deu positivo, assim como sua família, então disse que viu mais pacientes naquele dia com os mesmos tipos de sintomas que diferiam da variante delta. Isso a levou a alertar o Comitê Consultivo de Vacinas da África do Sul, do qual ela é membro.

Outros pacientes que ela viu até agora usando a variante omicron também experimentaram o que ela chama de sintomas “extremamente leves”, e ela acrescentou que seus colegas observaram casos semelhantes. READ Esta eleição levou a uma mudança geracional na política alemã | Anke Hasel “O que vemos clinicamente na África do Sul – e lembro de estar no epicentro disso onde pratico – é muito leve, para nós [these are] casos leves. Não reconhecemos ninguém, falei com os meus outros colegas e eles apresentaram a mesma foto. ”

A Organização Mundial de Saúde disse que levará semanas para entender como a variável pode afetar diagnósticos, tratamentos e vacinas. As observações iniciais de Coetzee baseiam-se apenas em um número muito pequeno de casos e os especialistas temem o grande número de mutações omicron. Evidências preliminares indicam que a raça apresenta risco aumentado de reinfecção, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Os primeiros dados sugerem que a variante está se espalhando na África do Sul mais rapidamente do que as variantes anteriores e que a variante, oficialmente conhecida como B.1.1.529, pode começar a desencadear uma nova onda de infecção, De acordo com a análise do Financial Times. Pode levar algum tempo para entender mais amplamente os sintomas específicos, se houver, atribuíveis à nova variante omicron.

Os sintomas de Covid mudaram desde que o vírus apareceu pela primeira vez na China no final de 2019. As variantes ‘alfa’ e ‘delta’, descobertas pela primeira vez no Reino Unido e na Índia, causaram vários sintomas, por exemplo, o último causando Mais dor de cabeça, dor de garganta, coriza e febre. O CDC nos Estados Unidos destacou a variedade de sintomas de COVID que foram relatadosObservando que “qualquer pessoa que possa apresentar sintomas leves a graves” pode aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Os sintomas listados pelo CDC incluem febre ou calafrios, tosse, fadiga, falta de ar ou dificuldade para respirar, dores musculares ou no corpo, dor de cabeça, nova perda de paladar ou cheiro, dor de garganta, congestão ou coriza, náusea ou vômito, diarréia;

Vários países já proibiram temporariamente as viagens de vários países da África do Sul onde a alternativa foi encontrada, em uma medida que foi criticada pelo ministro da Saúde da África do Sul na sexta-feira como uma reação “atrevida e brutal”. Questionado por Andrew Marr, da BBC, se países como Estados Unidos, Reino Unido, Israel e UE estavam “em pânico desnecessário”, Coetzee ressaltou que a variante Omicron já havia se espalhado para esses países. “Eu acho que você já tem isso lá fora em seu país sem você mesmo saber, então eu diria que neste momento com certeza. Em algumas semanas, talvez possamos dizer algo diferente”, acrescentou ela.