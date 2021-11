COVID-19: Casos alemães atingem um recorde enquanto Merkel adverte sobre situação ‘trágica’

O Instituto Robert Koch (RKI), centro de controle e doença da Alemanha, relatou 65.371 novos casos nas últimas 24 horas – um aumento de 12.545 novas infecções em comparação com o período de 24 horas anterior.

Mas esses números provavelmente não serão relatados, e a verdadeira escala de infecção pode ser “dupla ou tripla”, disse o chefe da RKI, Lothar Wheeler, em uma discussão online com o premiê estadual da Saxônia, Michael Kretschmer, na noite de quarta-feira.

O país relatou 264 mortes relacionadas à Covid-19 de quarta a quinta-feira, elevando o número total de mortes desde o início da pandemia para 98.000 pessoas na Alemanha, de acordo com dados do RKI.

A taxa de infecção de sete dias na Alemanha também atingiu níveis recordes de 336,9 casos por 100.000 pessoas, em comparação com 249,1 casos relatados há uma semana, de acordo com o RKI.

A Alemanha tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa Ocidental, com pouco mais de 67% da população totalmente vacinada. Cerca de 33% não têm proteção contra o vírus, segundo a RKI.

Esta é uma das razões pelas quais as infecções dispararam para níveis recordes, dizem os especialistas, com a ajuda da imunidade decrescente às vacinas Covid-19 e à variante delta, mais contagiosa.

“Com o início da campanha de vacinação na Alemanha no início deste ano, agora estamos vendo algumas faixas etárias e algumas pessoas perderem a imunidade à Covid-19 rapidamente”, em Berlim, Tobias Kurt, professor de saúde pública e epidemiologia da Charity Hospital Universitário, disse à CNN.

“A atual situação epidemiológica na Alemanha é trágica e não posso dizer de outra maneira”, disse a chanceler Merkel a prefeitos de toda a Alemanha. Quarta-feira.

Hospitais e mortes ainda existem em um nível muito mais baixo Em comparação com os picos anteriores, no entanto, há uma preocupação crescente com as lacunas na cobertura de vacinação do país à medida que os meses de inverno se aproximam.

“Seria um desastre trabalhar apenas com as unidades de terapia intensiva lotadas, porque seria tarde demais”, acrescentou.

Seguro para não vacinados

Esta situação significa que a Alemanha está a caminho de se tornar o próximo país a impor regras mais rígidas para aqueles que não estão totalmente vacinados. Três partidos que compõem o futuro governo de coalizão do país aprovaram um projeto de lei na quinta-feira que colocaria regras mais rígidas em vigor.

As medidas – que serão debatidas na Câmara alta do parlamento na sexta-feira – exigem que os alemães usem máscaras e forneçam comprovante de vacinação, certificado de recuperação ou teste Covid-19 negativo para embarcar em ônibus ou trem, em uma expansão do sistema “3G” do país que exigiu testes. Covid-19 negativo para inserir determinados locais e configurações. Testes Covid-19 gratuitos serão reintroduzidos, bem como a permissão para trabalhar em casa sempre que possível.

A nova legislação foi elaborada para fornecer uma estrutura nacional dentro da qual as regiões do país podem escolher entre um conjunto de ferramentas de outras medidas, dependendo da gravidade do surto. Para isso, as regiões têm espaço para restringir as restrições nos pontos de acesso Covid-19 conforme necessário.

O líder do Partido Verde, Robert Habeck, disse à emissora pública ARD no domingo que as regras em vigor equivalem a um “bloqueio para não vacinadores”.

Merkel também discutirá a implementação de restrições mais rígidas do Covid-19 com os líderes alemães em 16 estados federais.

Kurth disse à CNN que um bloqueio nacional pode ser a única opção neste momento da quarta onda da Alemanha, já que “temos muitas infecções por Covid-19 todos os dias”.

“Mesmo que as pessoas sejam vacinadas, elas podem transmitir o vírus para outras e continuaremos a ver um aumento de casos. Infelizmente, podemos precisar pensar em avançar e impor restrições a toda a população”, disse ele, acrescentando.

Berlim já impôs restrições a pessoas não vacinadas, pois a partir de segunda-feira a prova de vacinação completa ou recuperação de Covid-19 nos últimos seis meses é necessária para entrar em bares, restaurantes, cinemas e outros locais de entretenimento.

Mas a atual onda de infecções afeta principalmente as partes sul e leste do país, onde a aceitação da vacina é menor.

O ritmo das vacinações acelerou à medida que as autoridades exigiam que o público fosse vacinado. “Pela primeira vez desde agosto, mais de 500.000 cidadãos da Alemanha foram vacinados em um dia de ontem”, escreveu o ministro da Saúde alemão em exercício, Jens Spahn, no Twitter na quinta-feira.

Isso inclui 381.560 vacinas de reforço, disse ele, “o que é muito importante para quebrar esta quarta onda.”

O Comitê Consultivo de Vacinas da Alemanha recomendou na quinta-feira o uso de reforços para todos com mais de 18 anos em um esforço para tratar a imunidade enfraquecida de um regime de duas doses.

Embora as vacinas estejam mais amplamente disponíveis neste inverno em comparação com o inverno passado, a variante do delta europeu alimentou a quarta onda, tornando-se a única região na semana passada que viu um aumento nas mortes relacionadas ao Covid-19, A Organização Mundial de Saúde disse terça-feira.

Se as medidas propostas pela aliança forem acordadas, elas aproximarão a Alemanha de seu vizinho ao sul, a Áustria, onde um bloqueio voltado especificamente para pessoas não vacinadas entrou em vigor na segunda-feira. Pessoas não vacinadas – mais de um terço da população do país – estão proibidas de deixar suas casas, exceto por alguns motivos específicos.

Na quinta-feira, o governo local de Salzburgo escreveu em seu site que foi anunciado que o fechamento seria estendido a todos os residentes nas províncias de Salzburgo e Alta Áustria, com “novas infecções do coronavírus continuando a aumentar drasticamente”.

A Áustria, onde a taxa de absorção da vacina é menor do que a da Alemanha, está sofrendo de uma onda severa de infecções e relatou um novo recorde de 15.145 por dia na quinta-feira.

A taxa de infecção de sete dias no país atingiu um recorde de 989 casos por 100.000 pessoas.

Em contraste, Espanha e Portugal evitaram o impacto da onda de inverno depois de registrar as taxas de vacinação mais altas da Europa.

A França, que tem quase 75% de sua população total vacinada, está lidando com novas infecções melhor do que seus vizinhos.

Quase 5 milhões de franceses receberam a vacina de reforço Covid, disse o porta-voz do governo francês Gabriel Attal em uma entrevista à mídia francesa LCI na quinta-feira.

“Isso é muito”, disse Attal. “Isso nos coloca acima da maioria de nossos vizinhos europeus, mas ainda é muito pouco.” “Devemos continuar.”