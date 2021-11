A ex-mulher da Interpol desafia o governo chinês

LYON, França (Associated Press) – Na China, ela desfrutou dos privilégios que resultaram de seu casamento com um membro proeminente da elite governante. Seu marido era um policial graduado do serviço de segurança que mantém o Partido Comunista no poder, e ele estava tão confiante de que a China o havia enviado à França para assumir um cargo de prestígio na Interpol.

Mas Meng Hongwei, o ex-chefe da Interpol, agora desapareceu no extenso regime de sanções da China, expurgado da queda vertiginosa. Sua esposa está sozinha com seus gêmeos na França e ela é uma refugiada política Eles estão sob proteção 24 horas por dia da polícia francesa, após o que eles suspeitam ser uma tentativa de agentes chineses de sequestrá-los e entregá-los a um destino desconhecido.

De uma insider, Grace Meng se torna uma forasteira olhando para dentro – e diz que está apavorada com o que está vendo.

Tanto é verdade que agora ela está abrindo mão de sua identidade, potencialmente colocando a si mesma e sua família em risco adicional, para se manifestar contra o governo autoritário da China que seu marido – o vice-ministro da Segurança Pública – servia antes de desaparecer. Em 2018. Mais tarde, ele foi julgado e preso.

“A besta” é como Meng agora fala sobre o governo para o qual trabalhava. “Porque comem seus filhos.”

Em entrevista exclusiva à Associated Press, Meng escolheu pela primeira vez mostrar seu rosto e concordou em ser fotografada e fotografada sem a iluminação escura e os ângulos da câmera traseira que ela insistia anteriormente, para que pudesse falar francamente e com detalhes sem precedentes sobre seu marido, ela mesma e o desastre que os separou.

“Tenho a responsabilidade de mostrar minha cara e contar ao mundo o que aconteceu”, disse ela à Associated Press. “Nos últimos três anos, eu aprendi – assim como sabemos como viver com COVID – eu sei como viver com a besta, o poder.”

Entre os críticos globais da China – muitos agora estão se movendo contra os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 Em Pequim – Meng traz a perspectiva única de uma ex-insider que passou pelo espelho e emergiu com suas mudanças de visão. A mudança foi tão profunda que ela parou de usar seu nome chinês, Gao Ge. Ela diz que agora se sente mais como Grace, sua escolhida, com o sobrenome do marido, Meng.

“Eu morri e nasci de novo”, diz ela.

Sobre Meng, seu paradeiro e saúde como prisioneiro que logo completaria 68 anos, ela está completamente no escuro. O último contato foi duas mensagens de texto que ele enviou em 25 de setembro de 2018 Em viagem de negócios a Pequim. O primeiro disse: “Espere pela minha ligação”. Isso foi seguido quatro minutos depois por um emoji de faca de cozinha, aparentemente indicando perigo. Ela acha que ele provavelmente os enviou de seu escritório no Ministério de Segurança Pública.

Desde então, ela diz que não teve contato com ele e que muitas cartas que seus advogados enviaram às autoridades chinesas ficaram sem resposta. Ela não tem certeza se ele está vivo.

“Isso realmente me entristeceu além do ponto em que eu poderia me sentir mais triste”, disse ela. “Claro, é tão cruel com meus filhos.”

“Não quero que os filhos tenham pai”, acrescentou ela, chorando. Quando as crianças ouvem alguém batendo na porta, elas sempre procuram. Eu sei que eles esperam que a próxima pessoa dentro seja seu pai. Mas toda vez, quando percebem que não é assim, eles silenciosamente abaixam suas cabeças. Eles são muito corajosos. ”

A palavra oficial sobre o destino de Meng veio em peculiaridades e relíquias. Um comunicado emitido em outubro de 2018, momentos depois de Grace Menge se encontrar com repórteres em Lyon, França, para soar o alarme sobre seu desaparecimento, anunciou que ele estava sob investigação por violações legais não especificadas. Isso sugere que ele foi o último oficial chinês de alto escalão a ser vítima de um expurgo no partido.

A Interpol anunciou que Meng renunciou ao cargo de presidente, com efeito imediato. Isso ainda irrita sua esposa, que diz que a polícia de Lyon “não ajudou em nada”. Ele argumenta que, ao não assumir uma posição mais firme, a organização global que trabalha com questões comuns de aplicação da lei apenas encorajou o comportamento autoritário de Pequim.

“Alguém que desapareceu à força pode escrever uma carta de demissão por sua própria vontade?” Ela perguntou. “Uma organização policial pode fechar os olhos a um crime típico como este?”

Em 2019, a China anunciou Meng foi destituído de sua filiação ao Partido Comunista. Ela disse que ele abusou de seu poder para satisfazer o “caro modo de vida” de sua família e permitiu que sua esposa usasse seu poder para benefício pessoal. Em janeiro de 2020, um tribunal anunciou que ele havia sido condenado a 13 anos e seis meses de prisão por aceitar mais de US $ 2 milhões em suborno. O tribunal disse que ele se declarou culpado Ele se arrependeu.

Ele manteve sua esposa por muito tempo Que as acusações foram inventadas e que seu marido foi expurgado porque estava usando sua posição de alto escalão para pressionar por mudanças.

“É um caso falso. É um exemplo de uma disputa política que se transforma em um caso criminal.” A escala da corrupção na China hoje é muito séria. Está em toda parte. Mas há duas opiniões diferentes sobre como resolver a corrupção. é o método usado agora.O outro é a ação Rumo à democracia constitucional, para resolver o problema desde as suas raízes.

Grace Meng também tem conexões políticas por meio de sua família. Sua mãe trabalhou em um órgão consultivo para o legislativo chinês. A família tem experiência anterior de choque político. Ela disse que depois que os comunistas tomaram o poder em 1949, o avô de Grace Meng foi despojado de seus ativos comerciais e mais tarde preso em um campo de trabalho.

Ela diz que a história se repete.

“Claro, esta é uma grande tragédia em nossa família, uma fonte de grande sofrimento”, disse ela à Associated Press. “Mas também sei que muitas famílias na China hoje enfrentam um destino semelhante ao meu.”