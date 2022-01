Netflix aumenta preços de assinaturas mensais nos EUA e Canadá

A empresa disse na sexta-feira que a Netflix aumentou o preço de sua assinatura mensal de US$ 1 a US$ 2 por mês nos EUA, dependendo do plano, para ajudar a pagar por novos programas para competir no mercado de TV aberta. (Dado Rovich, Reuters)

A empresa disse na sexta-feira que a Netflix aumentou o preço de sua assinatura mensal de US$ 1 a US$ 2 por mês nos EUA, dependendo do plano, para ajudar a pagar por novos programas para competir no concorrido mercado de streaming de TV.

O plano Standard, que permite duas transmissões simultâneas, agora custa US$ 15,49 por mês, contra US$ 13,99 nos EUA.

Os preços também subiram no Canadá, onde o plano Standard saltou de CAD 14,99 para CAD 16,49.

As ações da Netflix subiram quase 3%, para US$ 533,84 na Nasdaq, depois que a Reuters divulgou o aumento de preço. Ele fechou em alta de 1,3%, a US$ 525,69.

Os aumentos, os primeiros nesses mercados desde outubro de 2020, entraram em vigor imediatamente para novos clientes. Os membros existentes verão os novos preços nas próximas semanas quando receberem suas contas mensais.

“Entendemos que as pessoas têm mais opções de entretenimento do que nunca e estamos comprometidos em fornecer uma experiência melhor para nossos membros”, disse um porta-voz da Netflix.

“Estamos atualizando nossos preços para que possamos continuar oferecendo uma variedade de opções de entretenimento de alta qualidade. Como sempre, oferecemos uma variedade de planos para que os membros possam escolher o preço certo para seu orçamento”, acrescentou o porta-voz.

O maior serviço de streaming do mundo enfrenta a maior concorrência de empresas que procuram atrair espectadores para o entretenimento online. Walt Disney, Warner Media da AT&T, Amazon e Apple estão entre os concorrentes que gastam bilhões em nova programação.

Mark Mahaney, analista da Evercore ISI, disse que a Netflix adicionou clientes apesar dos aumentos de preços anteriores, indicando que seus membros estavam dispostos a aceitar custos mais altos.

“Esta é a prova de que a Netflix tem poder de precificação”, disse Mahaney.

A Netflix havia dito que gastaria US$ 17 bilhões em programação em 2021. A empresa não divulgou seus gastos para 2022.

O preço do plano premium da Netflix nos EUA, que permite quatro transmissões simultâneas e em Ultra HD, aumentou de US$ 2 para US$ 19,99 por mês. Para o plano básico da Netflix, com um único fluxo, o custo subiu de US$ 1 para US$ 9,99 por mês.

No Canadá, o plano Premium subiu C$2 para C$20,99, e o plano Básico permaneceu inalterado em C$9,99.

Por US$ 15,49 por mês, o plano Standard US da Netflix agora custa mais do que os concorrentes. A HBO Max, de propriedade da AT&T, está oferecendo atualmente uma oferta promocional de US$ 11,99 por mês por 12 meses.

O Disney+ da Walt Disney custa US$ 7,99 por mês ou US$ 79,99 por ano.

Os Estados Unidos e o Canadá são a maior região da Netflix, com 74 milhões de clientes de streaming em setembro de 2021. A região respondeu por quase 44% da receita da empresa no terceiro trimestre de 2021, ou cerca de US$ 3,3 bilhões.

A maior parte do recente aumento de assinantes da empresa veio do exterior.

O crescimento de assinantes da Netflix desacelerou devido ao boom que ocorreu no início de COVID-19 Pandemia, mas se recuperou com a ajuda do fenômeno global “The Squid Game”, um thriller distópico sul-coreano lançado em setembro. As assinaturas globais totalizaram 213,6 milhões.

O próximo relatório de assinantes da empresa deve ser divulgado na quinta-feira, quando a Netflix divulgar os resultados trimestrais. Analistas esperam que a empresa reporte 8,5 milhões de novas assinaturas de outubro a dezembro, de acordo com dados da Thomson Reuters I/B/E/S, elevando sua base global de assinantes para 222 milhões.

Contribuir: Dawn Schmielewski

