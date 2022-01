Como você pode dizer a diferença nos sintomas? – NBC Chicago

Se você está se perguntando se um nariz escorrendo, dor de garganta ou espirros são apenas uma alergia, apenas um resfriado ou talvez sinais precoces de COVID-19 ou gripe, você não está sozinho.

Com tantos sintomas de resfriado surgindo e com casos de coronavírus e gripe aumentando neste inverno, pode ser difícil entender o que pode estar por trás dos sintomas.

Especialistas dizem que a única maneira real de saber a resposta é com testes, mas até então, as autoridades de saúde dizem tratar qualquer possível sintoma semelhante ao COVID.

“Se você acha que é um resfriado, e se você acha que é gripe, provavelmente é COVID”, comissária do Departamento de Saúde Pública de Chicago, Dra. Alison Arwady Ele disse em uma entrevista coletiva no final do mês passado. “Queremos que você fique em casa se não estiver se sentindo bem.”

Arwady disse que agora, especialmente com os casos de ômícrons em ascensão, aqueles que estão totalmente vacinados contra o COVID não necessariamente ficam “gravemente doentes, têm febre por dias e dificuldade em respirar”, mas têm uma doença mais leve.

“Eles podem apenas sentir que estão resfriados”, disse ela. “É bom porque eles não ficam gravemente doentes e não ameaçam o sistema de saúde, mas é definitivamente uma preocupação porque eles têm o potencial de passar para outras pessoas”.

Médicos relataram Alguns casos da chamada “Florona” Ou uma infecção dupla de COVID e influenza ao mesmo tempo. Mas, de acordo com o Dr. Mark Loveman, chefe de medicina familiar e comunitária da Cook County Health, não há uma maneira clara de dizer a diferença entre COVID ou gripe – e nenhuma maneira real de saber se você tem os dois.

“Nós fazemos a maioria desses diagnósticos clinicamente”, disse ele.

Nos hospitais, disse Loveman, os testes “não apenas para COVID, mas para todo o painel respiratório” estão aumentando em toda a área de Chicago, mas os testes para esses casos só são feitos quando um paciente está doente o suficiente para precisar de cuidados médicos.

Loveman disse que, embora os sintomas sejam quase idênticos, pode haver diferenças sutis.

“Uma coisa é que a febre com a gripe tende a ser um pouco mais alta, mas isso é sutil”, disse ele. Então 101, 102 [degree] A febre pode ocorrer com o COVID, a febre pode ser um pouco mais alta com a gripe, mas também pode ser baixa. Fora isso, você sabe, tosse, dor de cabeça, nariz entupido… congestão, um pouco de falta de ar – tudo isso é muito comum tanto para influenza quanto para COVID e acho que para a maioria de nós, não faríamos t mesmo ser capaz de dizer a diferença.”

A dor de garganta ainda é um sintoma relatado, especialmente em infecções menores, disse Arwady durante uma live no Facebook na semana passada.

“Especialmente em pessoas que estão vendo esses ferimentos leves, definitivamente vemos dores de garganta como um fator prognóstico nesse grupo”, disse Arwady.

Anteriormente, repetiu os pedidos para que as pessoas com sintomas de gripe ou resfriado assumissem que têm COVID “até prova em contrário”.

“Mesmo que seja uma dor de garganta, não importa o que seja”, disse ela. “Eu disse isso à minha equipe, isso é o que eu faço… se você estiver doente, ou mesmo um pouco doente, fique em casa. É mais verdade do que nunca que você está doente, mesmo que esteja um pouco doente. doente, até que se prove o contrário com um teste – Isso é COVID. É assim que lidamos com isso, é assim que devemos lidar com isso”.

Dra. Catherine Boyling, especialista em doenças infecciosas e membro do Comitê Consultivo de Práticas de Imunização, Ele disse à NBC News Na semana passada, tosse, congestão, coriza e fadiga pareciam ser sintomas proeminentes com a variante omicron. Mas, ao contrário da variante delta, muitos pacientes não perdem o paladar ou o olfato.

As evidências até agora, de acordo com Poehling, são anedóticas e não baseadas em pesquisas científicas. Ela também observou que esses sintomas podem refletir apenas certas populações.

No entanto, dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostraram que os sintomas mais comuns são tosse, fadiga, congestão e coriza.

Sintomas listados pelo CDC

Em geral, os sintomas de COVID relatados pelo CDC incluem:

febre ou calafrios

tosse

Falta de ar ou dificuldade para respirar

fadiga

Dores musculares ou no corpo

Dor de cabeça

Nova perda de paladar ou olfato

dor de garganta

Congestão ou nariz escorrendo

Náusea ou vômito

Diarréia

“Esta lista não contém todos os sintomas possíveis”, diz o CDC. “Por favor, entre em contato com seu médico para quaisquer outros sintomas graves ou que o preocupem.”

O CDC também tem o que chama de “Autoverificador do vírus Corona“Ele permite que as pessoas respondam a uma série de perguntas para decidir se devem procurar atendimento médico.

“O Coronavirus Self-Checker é uma ferramenta interativa de avaliação clínica que ajudará indivíduos com 13 anos ou mais, pais e cuidadores de crianças de 2 a 12 anos, a decidir quando procurar testes ou cuidados médicos se suspeitarem que eles ou alguém que eles conheçam contraiu o vírus. coronavírus. COVID-19 ou esteve em contato próximo com alguém com COVID-19.”

Aqui está como usá-lo.

O CDC exorta aqueles que têm ou podem ter COVID-19 a observar os sinais de alerta de emergência e procurar atendimento médico imediatamente se apresentarem sintomas, incluindo:

dificuldades respiratórias

Dor ou pressão constante no peito

nova confusão

Incapacidade de acordar ou ficar acordado

Pele, lábios ou leito ungueal pálido, cinza ou azul, dependendo do tom da pele

Você também pode notificar o operador de que acha que você ou alguém de quem você gosta tem o vírus COVID.

Para a gripe, o CDC lista os seguintes sintomas:

Febre ou sensação de febre/calafrios

tosse

dor de garganta

Nariz escorrendo ou entupido

Dores musculares ou no corpo

dor de cabeça

fadiga (cansaço)

Algumas pessoas podem apresentar vômitos e diarreia, embora isso seja mais comum em crianças do que em adultos

Para alergias, o CDC observa que algumas pessoas podem apresentar sintomas de rinite e conjuntivite. Esses sintomas incluem: