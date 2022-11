Como obter o PS5 nesta temporada de Black Friday

Se você deseja comprar um pacote PS5 ou PS5, sua primeira oportunidade anunciada é na segunda-feira, 21 de novembro, às 12h ET / 9h PT no Walmart. No entanto, há um problema: você fará a primeira rodada do Black Friday PS5s Disponível apenas para membros do Walmart+. Isso não quer dizer que é a única maneira de colocar as mãos em seu novo e brilhante PlayStation 5 antes da temporada de Natal, mas é a única maneira de ser anunciado oficialmente (até agora).

Como obter o PS5 na Black Friday

TL; DR é se você quer seu primeiro crack do PS5 do Walmart, é melhor se inscrever para Walmart+.

O Walmart oferecerá pacotes de God of War: Ragnarök para PlayStation 5 em três dias separados, bem como vários outros lançamentos e pacotes de PS5.

O Walmart + custa US $ 12,98 por um mês ou US $ 98 por ano. Há um teste gratuito de 30 dias, mas, infelizmente, o teste gratuito não dá direito a acesso antecipado às compilações Black Friday PS5. Você terá que pagar pelo acesso.

Se você preferir não gastar dinheiro em um Walmart + mês de acesso aos consoles PlayStation 5 na segunda-feira, 21 de novembro, você ainda tem mais duas chances no Walmart, e elas provavelmente não exigem uma assinatura.

A Amazon tem PS5 em estoque?

Esta é uma boa pergunta. Quanto à Black Friday, a Amazon não tem nada a ver com o PS5 (pelo menos, não que saibamos). No entanto, você pode se inscrever para um convite do PS5 em vários SKUs diferentes do PlayStation 5 listados abaixo. Pelo que vimos no IGNDeals no Twitter e em nossos próprios relatórios, esses convites foram lançados rapidamente.

Quando o PS5 estará à venda no Walmart para a Black Friday?

Segunda-feira, 21/11 às 12h ET no Walmart.com apenas para membros do Walmart+

Quarta-feira, 23/11 às 12h ET no Walmart.com

Black Friday, 25/11, nas lojas

Quais versões do PlayStation 5 estarão disponíveis na Black Friday?

De acordo com o Walmart, os seguintes consoles PlayStation 5 e pacotes de console estarão disponíveis online e nas lojas. A disponibilidade na loja está sujeita a alterações, é claro, e se você está tentando comprar um PS5 na Black Friday no Walmart, você é feito de material mais difícil do que eu.

A Amazon, como mencionado acima, tem a mesma seleção disponível por convite, mas também oferece convites para o disco e as versões digitais dos pacotes Horizon Forbidden West PlayStation 5.

A disponibilidade de consoles PlayStation 5 é apenas uma das muitas ofertas do PS5 Black Friday acontecendo, embora não seja um acordo de preço total. Mas supera os preços do cambista!