Star Citizen está gratuito para jogar até o final de novembro

Star Citizen é gratuito para jogar até o final do mês.

Como parte do jogo anual Intergalactic Aerospace Expo (IAE), os jogadores podem “voar de teste grátis” em mais de 120 navios, incluindo o Drake Corsair, que suporta uma tripulação de até quatro jogadores e possui alojamentos e “armamento poderoso”.

IAE 2952. Está chegando.

Os jogadores poderão “explorar o evento digital como fariam em qualquer conferência, desde passear pelas salas de exibição totalmente interativas e ver os mais novos navios em exibição todos os dias com detalhes impressionantes, até encontrar amigos para explorar e participar de atividades emocionantes. , ou um encontro casual com estranhos que gera novas amizades.”

“Prepare-se para o maior e melhor guia particular de Whitley que você já viu!” Teasers do desenvolvedor Cloud Imperium Games. “Será repleto de looks exclusivos, carros novos, uma aparição especial do CEO Drake Anden Arden e muito mais. Este ano não deixaremos nada de fora. Não perca!”

Drake Interplanetary, Anvil Aerospace e Roberts Space Industries também revelarão novos veículos ao longo do IAE 2952 “à medida que chegam ao salão de exposições”, enquanto a partir de 27 de novembro, os jogadores podem “esperar pelas recompensas da competição Ship Showdown deste ano”.

Os quatro finalistas – Carrack, Mercury, C8X Pisces Expedition e Scorpius – também receberão opções de pintura de edição limitada, bem como Manufacturer Challenge Coins por tempo limitado.

Se você é curioso e adora passar por aqui, pode se inscrever por aqui É grátis para experimentar até 30 de novembro.

Star Citizen tem agora Levantando mais de meio bilhão de dólares em financiamento de patrocinadores. Como Matt recentemente resumiu para nós, seu desenvolvimento extremamente longo está bem documentado com o jogo ainda em seu estágio alfa mais de uma década depois de entrar em produção. E embora tenha atraído algum financiamento privado naquele tempo, a maior parte veio por meio de crowdfunding, começando com um Kickstarter de US $ 2 milhões em 2012 e crescendo a partir daí.

Em setembro de 2022, Star Citizen alcançou a marca de $ 500.075.150 em crowdfunding. Sua principal conquista anterior de US$ 400 milhões Cheguei nessa época ano passadoo que significava que levaria mais dez meses para acumular os $ 100 milhões adicionais.