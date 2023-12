Como o Columbus Crew e o LAFC construíram escalações que chegaram à MLS Cup

A nomeação de Wilfried Nancy como técnico não significou simplesmente uma revisão tática do Columbus Crew; Isso significou uma mudança filosófica.

O presidente do clube, Tim Bezbatchenko, ficou satisfeito por poder contratar Nancy fora do FC Montreal. Ele tinha grandes esperanças e expectativas para esta nova era e os primeiros sinais eram bons. Os jogadores tiveram melhor desempenho nos treinos, principalmente aqueles que tiveram dificuldades nos últimos anos, mas ele ainda não tinha certeza: será que estamos? verdadeiramente bom?

Em seguida, o Crew jogou uma partida de pré-temporada contra o Houston Dynamo, liderado pelo ex-executivo do Crew, Pat Onstad, e pelo antigo técnico da MLS, Ben Olsen.

“Benny apareceu e disse: ‘Vocês também são bomBezbatchenko disse O atleta. “Incrível. Acho que é nesse momento que você ouve isso de pessoas em quem confia, você sabe que tem uma chance.

The Crew evoluiu desde a pré-temporada, passando pela movimentada janela de transferências do verão, até sediar a MLS Cup no sábado.

Os adversários do Crew no sábado passaram por um tipo diferente de transformação. O LAFC mudou sua escalação depois de vencer a MLS Cup em 2022, um efeito colateral natural da conquista de um título em esportes americanos com altos salários, e imediatamente voltou ao grande jogo. Eles atribuem isso a uma combinação de mudança e continuidade necessárias.

“Dependendo de nossa posição com nossos jogadores, nosso teto salarial e todos os elementos que precisamos gerenciar, saímos do ano passado com algumas decisões realmente difíceis que tivemos que tomar”, disse Thorrington. “É apenas um mal necessário – acho que se poderia dizer – para a nossa liga.”

Esta é a anatomia de como construir duas escalações da MLS Cup.

Tripulação Colombo

DP: Cucho Hernández, Diego Rossi, Darlington Nagbe

Iniciativa Sub 22: Alexandro Mattán

Principais adições na MLS: Rudy Camacho, Julian Gressel, Malte Amundsen

Principais adições internacionais: Stephen Moreira, Yaw Yeboah

Principais jogadores locais/segunda equipe: Aidan Morris, Patrick Schulte, Sean Zawadzki, Mo Farsi, Jacen Russell Rowe

As origens da escalação atual do Crew remontam à escalação vencedora da MLS Cup em 2020, especialmente com o capitão do clube, Darlington Nagbe. Mas depois de perder os playoffs nas duas temporadas seguintes, a equipe quis uma mudança e contratou Nancy como técnica principal.

Foi um ajuste perfeito.

Começando no topo da lista, Cucho Hernandez foi eleito o melhor elenco da temporada. O internacional colombiano foi adquirido em 2022 por uma taxa de transferência recorde do clube de mais de US$ 10 milhões do Watford. Liderou um grupo talentoso com Nagbe, Morris e Steven Moreira retornando para formar o núcleo.

Após a contratação de Nancy, o treinador se reuniu com a equipe de diretoria do clube – liderada por Bezbatchenko, mas incluindo o gerente geral assistente Issa Tull, o gerente geral assistente / GM da segunda equipe Corey Wray, o diretor de escotismo Neil McGuinness e o técnico principal Mark Nicholls. A diretoria insistiu que havia muita qualidade na equipe. Nancy concordou.

O Crew trouxe apenas três veteranos (Cristian Ramirez, Malte Amundsen e Jimmy Midranda) na entressafra de inverno, e um deles (Midranda) não iniciou uma única temporada regular.

“Acho que algumas pessoas ficaram surpresas por não termos feito muitas mudanças na entressafra, saindo de um ano sem férias”, disse Bezbatchenko. “É um código de trapaça, mas não é segredo. Todo mundo sabe que esse é o caminho a seguir. … Se você quer algo sustentável e tem jogadores que se preocupam com o logotipo imediatamente, você tem que olhar primeiro para dentro.

Na verdade, a janela de transferências do verão passado realmente mudou o time. O clube fechou um acordo para permitir que Lucas Zelarayan fosse para a Arábia Saudita e ele imediatamente contratou o atacante uruguaio Diego Rossi. Eles também contrataram o lateral Julian Gressel, os zagueiros Rudy Camacho e Jahvin Chibirko.

“No verão, havíamos jogado boa parte da temporada, então tínhamos uma ideia clara do que precisávamos”, disse Tal. “Foi uma combinação de necessidade e oportunidade. Rudy era uma necessidade clara, era óbvio. Gressel era uma combinação de necessidade e oportunidade, e não achávamos que seria possível pegá-lo. Para Rossi, estávamos prontos. Tínhamos Rossi em nossa lista de olheiros em janeiro.

Zelarayan, Jogador do Ano da MLS Cup e excelente jogador, apresentou algumas falhas em seu jogo. O seu estilo individual produziu momentos deslumbrantes e irrepetíveis, mas também produziu erros. Rossi acabou melhorando um pouco o grupo. Seu movimento vertical apoiou bem Cucho, dando ao colombiano mais liberdade de movimento, mas também a responsabilidade de criar chances para os outros.

“Esperávamos que Kucho fosse mais solto e isso aconteceu”, disse Bezbatchenko. “Você já viu Kocho se destacar e se destacar. Você o viu levar seu jogo a um nível totalmente novo.

O Columbus tem sido o melhor time ofensivo da liga neste ano, ficando em primeiro lugar na MLS em gols marcados (67), primeiro em xG (57,7) e primeiro em posse de bola (57%).

“Às vezes é muito simplista olhar apenas para Lucas e Diego, é mais amplo do que isso”, disse Tal. “O que Rossi fez com Kucho, Matane e Yeboah. O que Rossi faz diariamente nos treinos é fantástico. Se ele corre, é melhor eu correr.”

Bezbatchenko acrescentou que Zelarayan ficaria com o anel se o Crew vencesse no sábado, porque ele era parte integrante do grupo.

A segunda equipe do Crew venceu o MLS Next Pro Championship inaugural em 2022. Vários jogadores da primeira equipe se formaram e ganharam funções importantes, incluindo o goleiro titular Patrik Schulte, o zagueiro Mo Farsi, o meio-campista/zagueiro Sean Zawadzki e o atacante Jacen Russell Rowe.

“Às vezes, quando falo sobre nosso clube, parece que estou falando de La La Land ou da Disney World”, disse Tal rindo. “Mas, honestamente, este ano foi incrível por causa da comunicação, clareza e visão aqui.”

Columbus Crew completa seu retorno contra o FC Cincinnati para sediar a MLS Cup

LAFC

DP: Carlos Vela, Denis Bouanga

Iniciativa Sub 22: Step Buick, Kiki Oliveira

Principais adições na MLS: Killeen Acosta, Eli Sanchez, Aaron Long, Max Crepeau, Ryan Hollingshead

Principais adições internacionais: Timothy Tillman, Jesus Murillo, Giorgio Chiellini, Diego Palacios, Mateus Bogos, Mario Gonzalez, Filip Krastev

Principais jogadores locais/segunda equipe: Nathan Ordaz, Eric Duenas

Depois que os confetes foram retirados de campo após a Copa MLS de 2022, começou a realidade do esporte profissional. O LAFC teve que tomar suas decisões de escalação. Manter um time titular unido em uma liga com teto salarial é extremamente difícil, senão impossível.

O artilheiro Chicho Arango, o meio-campista Latif Blessing, o zagueiro vencedor da MLS Cup Franco Escobar e o jogador da MLS Cup Sebastian Ibiaga saíram, enquanto o campeão da MLS Cup Gareth Bale se aposentou. No verão, os principais jogadores Mahala Opoku e Jose Cifuentes também saíram.

“É um equilíbrio constante entre o que sua equipe precisa e quais recursos você tem disponíveis para criar um grupo o mais competitivo possível”, disse Thorington. “Foi isso que fizemos no ano passado e é isso que temos que fazer novamente este ano.”

Apesar das saídas mencionadas, o LAFC conseguiu manter uma forte continuidade. Nove dos 11 titulares da Final Four da Conferência Oeste de 2023 fizeram parte do time vencedor da Copa da Liga Americana do ano passado, com apenas Timothy Tillman e Quique Oliveira estreantes na escalação. Tillman juntou-se no inverno e Oliveira no verão. O zagueiro Aaron Long estava no banco, mas foi peça fundamental do time. Assim como Mateusz Bogosz, e ambos vieram no inverno também.

O período de verão revitalizou mais o time, principalmente no ataque. Oliveira foi contratado pelo Almería e hoje é titular da seleção uruguaia. Chegou o meio-campista Mario Gonzalez, assim como o meio-campista Filip Krastev.

“Queríamos variedade e flexibilidade na forma como atacamos”, disse Thorrington. “Sabíamos que tínhamos o Denis (Boanga) e o Carlos (Vela), que pode jogar na direita ou no meio. Se o Carlos fosse jogar como meio-campista, precisávamos de mais verticalidade na direita, que o Kiki proporciona. O Carlos jogava na lateral direita, por isso sentimos que precisávamos de um número 9 mais tradicional, que é o papel que o Mário desempenha.

A maior mudança desde 2022 não foi apenas uma mudança. Foi uma pré-temporada completa para Bouanga, que foi adquirido no verão de 2022 e ganhou a Chuteira de Ouro da MLS e também a Chuteira de Ouro da Liga dos Campeões da CONCACAF. Atualmente, ele tem 37 gols e 15 assistências em 47 partidas em todas as competições.

A caminho da temporada de 2022, o LAFC concentrou-se fortemente no mercado doméstico para trazer jogadores da MLS como Kellen Acosta, Maxime Crepeau, Ryan Hollingshead e Eli Sanchez. Todos os quatro foram fundamentais para o sucesso da equipe.

O que vem a seguir para ambos?

Há muita coisa no ar para Columbus e LAFC entrando na entressafra.

Quanto ao LAFC, Villa, Chiellini, Acosta e Palacios estão todos sem contrato. Villa tem falado repetidamente sobre o quão feliz está no clube e sobre seu desejo de permanecer, mas nada foi decidido ainda nesse sentido. Chiellini deve decidir se quer se aposentar ou não. Acosta é talvez o agente da MLS mais procurado no mercado neste inverno, enquanto Palacios está em um estágio de sua carreira em que pode ir para a Europa ou para um dos maiores clubes da América do Sul.

Se ele deixar o Villa, o clube conquistará a segunda colocação, dando-lhes dois para trabalhar durante o inverno. O meio-campista Filip Krastev está emprestado durante o verão com uma opção de compra de US$ 7 milhões, o que quase certamente o tornaria um DP se permanecer. Krastev não era regular, mas mostrou talento em suas apresentações.

“Somos muito honestos e diretos com os jogadores sobre a situação de todos”, disse Thorrington. “Assim que tivermos todas as informações, determinaremos nossas prioridades e o que podemos fazer.”

Columbus tem o núcleo de seu elenco, mas tem alguma capacidade de adicionar peças ao seu redor.

O capitão do clube, Nagbe, assinou um novo contrato neste outono, eliminando qualquer especulação de uma saída neste inverno. Eles poderiam comprar seu novo contrato para adicionar outro DP, se quisessem, ou Columbus poderia adicionar dois jogadores da iniciativa Sub-22. Morris assinou um novo contrato este ano e Rossi chegou há apenas alguns meses. O contrato de Camacho termina neste inverno e ele provavelmente será uma das prioridades do clube.

O contrato de Gressel acabou e depois de sair do time titular nos playoffs, ele parece estar indo para a agência livre também. Assim como Acosta, Grissel estará entre os agentes livres mais cobiçados da liga.

Com Cucho se destacando e retornando à seleção colombiana, os clubes europeus estão percebendo. Se esse interesse se transformará em ofertas reais nos próximos 12 meses é algo para o qual o clube está se preparando.

“Estamos preparados para todos os cenários – e se surgirem ofertas para Kocho? E quanto a Aidan? Ou persa?” “Todos nós queremos que Kocho fique”, disse o homem alto. “É difícil, mas estamos tentando estar prontos.”

(Imagens principais: Getty Images)