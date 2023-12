Vencedores do College Football Awards de 2023: LSU QB Jayden Daniels ganha os prêmios Walter Camp e Davey O’Brien

EUATSI



Mais de 20 copos diferentes foram distribuídos sexta-feira em agradecimento Futebol universitário Melhores jogadores, especialistas, posições de habilidade, zagueiros e treinadores antes da cerimônia do Troféu Heisman no sábado.

O quarterback da LSU, Jayden Daniels, e o linebacker do NC State, Payton Wilson, foram os dois primeiros vencedores da noite e os únicos indivíduos a receber vários prêmios.

Daniels começou a noite superando os finalistas do Troféu Heisman, Bo Nix e Michael Penix Jr. No Prêmio Davey O’Brien, que homenageia o melhor zagueiro do país. Ele ganharia o Prêmio Walter Camp, um dos dois prêmios concedidos ao Jogador do Ano no futebol universitário.

Penix recebeu o Prêmio Maxwell, outro troféu concedido ao melhor jogador da modalidade. Foi parte de uma noite especial para Washington, já que Calen de Boer foi eleito Treinador do Ano. A dupla ajudou a guiar Washington para uma temporada de 13-0 e a segunda aparição do programa no College Football Playoff.

A estrela do estado de Ohio, Marvin Harrison Jr., tornou-se o segundo jogador na história do programa a receber o Prêmio Biletnikoff como o melhor recebedor do país. Ele se junta a Terry Glenn, que ganhou o prêmio em 1995.

Brock Bowers, da Geórgia, tornou-se o primeiro vencedor duas vezes do Prêmio Mackey desde seu início em 2000 e o único vencedor repetido da noite.

Na ponta defensiva, Wilson ganhou o Prêmio Butkus como o melhor linebacker do país. Ele seguiu isso se tornando o primeiro jogador de futebol da NC State a ganhar o Prêmio Bednarik, homenageando-o como o melhor jogador defensivo do país.

O coordenador defensivo do estado de Iowa, Phil Parker, recebeu o Prêmio Broyles, reconhecendo o melhor assistente técnico.

Confira a lista completa dos vencedores da temporada de futebol universitário de 2023 abaixo: