Como foi o júri de Elizabeth Holmes por 18 semanas

“Eu sabia que ela havia fundado uma empresa”, disse Stefanik. “Eu sabia que ela falhou. Eu sabia que ela gostava de usar uma gola alta preta. Era isso.”

Começa o julgamento da Sra. Holmes Com declarações de abertura em 8 de setembro. Isso deu início a uma nova rotina para Stefanik: ela costumava acordar às 5 da manhã para trabalhar e almoçar para sua filha de 12 anos antes de dirigir de Mountain View, Califórnia, onde mora, para o tribunal de San Jose.

A Sra. Stefanik disse que durante seu depoimento ela fez 541 páginas de anotações. Ela disse que os jurados às vezes lutavam para ficar acordados. Outras vezes, eles ficavam chocados ao ver testemunhas estelares como James Mattis, um general aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais de quatro estrelas e ex-secretário de Defesa, que atuou no conselho de administração da Theranos.

“Quando ele entrou pela porta, senti um farfalhar na sala e não pude acreditar”, disse Stefanik. “Eu estava mais animado com ele do que com Elizabeth Holmes, só porque eu sabia quem ele era antes.”

Com o tempo, o cronograma de testes tornou-se cada vez mais imprevisível. O juiz Edward J. Davila, do Distrito Norte da Califórnia, que presidiu o caso, abordou sessões judiciais adicionais e dias prolongados no tribunal, que estavam inicialmente programados para terminar às 14h, às 15h e depois às 16h.

Isso “tornou mais difícil para mim manter as coisas no trabalho” e “tornou mais difícil fazer algumas coisas”, disse Stefanik, acrescentando que seu gerente da Apple foi compreensivo.

depois de As alegações finais foram concluídas Em dezembro, o júri começou a debater o veredicto. Stefanik disse que eles tinham um jeito de discutir, lembrando o depoimento de cada testemunha em papéis que estavam pendurados na sala do tribunal no quinto andar, onde passaram o tempo quando o julgamento não estava em sessão. Eles também convocaram a adjunta do tribunal, Adriana Kratzman, para fazer fotocópias do trabalho manual de um jurado que lista os critérios para condenações em cada acusação.