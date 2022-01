Nova Educação Oriental demitiu 60.000 pessoas após repressão de Pequim no ano passado

Yu Minhong– Fundador bilionário da New Oriental Education – confirmou a grande mudança em um post em seu site WeChat conta no fim de semana, acrescentando que a empresa experimentou “muitas mudanças em 2021”. Ele atribuiu as demissões à “política, à epidemia e às relações internacionais”.

O post de Yu ilustra claramente as consequências para as empresas privadas na China, já que Pequim tomou grandes medidas para conter o que considerava práticas comerciais indisciplinadas.

Listado em Nova York A Oriental – a maior empresa de educação privada da China por capitalização de mercado – tem sido uma das vítimas mais notáveis ​​das restrições generalizadas ao setor de aulas particulares de US$ 120 bilhões do país, revertendo regras anunciadas em julho que proibiam lucros, pós-serviços. de obter lucros ou levantar capital.

Os organizadores disseram Numa época em que o excesso de aulas particulares exauriu as crianças e colocou um enorme fardo financeiro para os pais, o que exacerbou a desigualdade social.

Desde o anúncio dessas restrições, as autoridades ordenaram a essas empresas educacionais a suspensão das aulas de tutoria online e offline.

A New Oriental, mais conhecida por seus serviços de educação pós-escola, tinha mais de 88.000 funcionários em tempo integral e cerca de 17.000 professores e funcionários contratados em maio, de acordo com seu relatório mais recente. Relatório anual

Não ficou claro se os trabalhadores contratados estavam entre os 60.000 demitidos, mas o número representou quase dois terços dos funcionários em tempo integral da New Oriental no ano passado.

em um outra função Na segunda-feira, Yu explicou que a empresa ainda tinha cerca de 50.000 professores e funcionários após as demissões.

Depois que o post de Yu atraiu atenção generalizada, a New Oriental disse que o post “não representa as opiniões da empresa”. em um depósito Na Bolsa de Valores de Hong Kong na segunda-feira, a empresa disse que estava revisando seus resultados financeiros recentes e atualizaria o mercado posteriormente.

A empresa também gastou quase 20 bilhões de yuans (US$ 3,1 bilhões) no ano passado para reembolsar mensalidades pré-pagas a clientes, compensar funcionários demitidos e conceder aluguéis para locais de aprendizado em todo o país, de acordo com Yu.

Ele acrescentou que a receita caiu 80%, enquanto seu valor de mercado encolheu 90%. A New Oriental perdeu cerca de US$ 28 bilhões em valor de mercado em 2021.

A proibição de aulas particulares chocou os pais e deixou muitas empresas em dificuldades. Também causou uma forte venda de empresas de educação chinesas em Nova York e Hong Kong: no final de julho, o Goldman Sachs estimou que as regulamentações eliminaram US$ 77 bilhões do valor de mercado das empresas de ensino chinesas listadas no exterior em uma semana.

Essa foi uma surpreendente reversão da riqueza dessas empresas, que têm sido queridinhas no mercado de ações nos últimos anos e atraíram bilhões de dólares em financiamento de investidores como Tiger Global Management e SoftBank Group.

Ainda não está claro quantos empregos totais foram eliminados devido à repressão. Apesar disso, há quase um milhão de instituições no país que se concentram no ensino pós-escolar e empregam cerca de 10 milhões de pessoas, disse o ex-funcionário da educação Wang Wenzhan em julho passado. Em dezembro, o Ministério da Educação anunciou que as autoridades haviam encerrado 84% das aulas particulares online e offline no país instituições.

Mas os formuladores de políticas estão claramente preocupados com o aumento do desemprego, pois isso pode levar a perdas generalizadas de empregos turbulência e induzir instabilidade.

O vice-primeiro-ministro chinês Hu Chunhua pediu na segunda-feira esforços mais fortes para manter a estabilidade do emprego, disse a estatal. Xinhua

“[We need] Seja mais ativo em fazer um bom trabalho para garantir a estabilidade geral do emprego”, disse ele a um grupo de recrutadores seniores Funcionários na reunião do Conselho de Estado.

Para os poucos sobreviventes, a vida ainda pode ser difícil. Yu admitiu em seu post que o New Oriental saiu dos últimos seis meses com “grande dificuldade”.

O empresário, que fundou a New Oriental em 1993, disse que a empresa encerrou completamente suas operações de ensino para disciplinas básicas. Em seguida, ele se concentrará no ensino de outras disciplinas – geralmente música ou esportes, que não fazem parte do currículo básico na China – fornecendo serviços de ensino a estudantes universitários e oferecendo cursos de língua chinesa em mercados estrangeiros.

Yu disse que a New Oriental também criou uma plataforma de transmissão ao vivo de comércio eletrônico focada na venda de produtos agrícolas.

“Trabalhe duro, estude muito e tente encontrar novas direções”, acrescentou. Esses devem ser meus três temas principais para 2022.”