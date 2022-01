Amazon levanta novos desafios legais em disputa com Future Group – fontes

NOVA DELHI, 9 de janeiro (Reuters) – A Amazon.com entrou com novos desafios legais em sua disputa de longa data com o varejista indiano Future Group depois que a agência nacional de antitruste suspendeu um acordo de 2019 entre as duas partes, interrompendo a arbitragem. Quatro fontes disseram à Reuters no domingo.

A Comissão de Concorrência da Índia (CCI) suspendeu no mês passado sua aprovação do acordo de 2019 da Amazon com a Future, afetando as tentativas da gigante do comércio eletrônico dos EUA de bloquear a venda de ativos de varejo futuros para a líder de mercado indiana Reliance Industries. (RELI.NS).

a pendurado Amazon tremeu para mais tarde se tornar um tribunal em Nova Delhi Processo de arbitragem suspenso entre os dois lados.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

No final da noite de sábado, a Amazon entrou com um recurso contra a decisão de suspender a CCI junto ao Tribunal de Apelações da Lei Nacional das Companhias da Índia, disseram duas fontes.

Separadamente, disseram duas outras fontes, a Amazon também entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra Delhi Court A decisão na qual os juízes disseram na semana passada que os procedimentos de arbitragem na Future-Amazon devem permanecer pendentes até 1o de fevereiro à luz da moratória antitruste sobre o negócio.

A Amazon e a CCI não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os registros são os mais recentes em uma acirrada disputa legal que envolveu a Amazon, Future and Reliance sobre o que é visto como uma batalha pelo controle do varejo no crescente mercado consumidor da Índia.

A Reliance, administrada por um dos homens mais ricos da Índia, Mukesh Ambani, quer expandir sua pegada adquirindo um futuro carregado de dívidas, mas Amazon disse à Autoridade Antitruste da Índia Ela acredita que uma posição consolidada da Reliance “reduzirá a concorrência no mercado de varejo indiano”.

A Amazon há muito argumenta que a Future violou os termos de seu acordo de 2019 quando decidiu vender seus ativos de varejo para a Reliance. A posição da empresa americana até agora tem sido apoiada pelos tribunais de Singapura e da Índia. Al-Mustaqbal nega qualquer irregularidade.

Mas depois que a CCI suspendeu a aprovação do negócio, dizendo que a Amazon ocultou as informações enquanto buscava licenças para o negócio, Future argumentou que a Amazon não tinha mais base legal para prosseguir com a disputa.

Duas das fontes disseram que tanto o recurso da Amazon, para o Tribunal Indígena quanto para o Supremo Tribunal Federal, devem ser ouvidos nos próximos dias.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

Reportagem de Aditya Kalra em Nova Delhi; Montagem de Ana Nicholas da Costa e Colin Fest.

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.