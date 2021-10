Comentários Ausência de líderes mundiais importantes no primeiro G-20 de Biden

Entre os candidatos ausentes para os presidentes ausentes da China, Rússia, Japão e México estavam ministros de nível inferior despachados para seus lugares, alguns dos presidentes menos conhecidos entre alguns dos líderes mais famosos do mundo.

No entanto, a decisão de abandonar um dos eventos diplomáticos mais importantes do mundo apenas alimenta o sentimento de que Xi e Putin estão se tornando menos interessados ​​na cooperação global, à medida que seus países enfrentam a condenação internacional de ataques cibernéticos, agressão militar e abusos dos direitos humanos. Para líderes que consolidaram seu poder de forma tão dramática, era improvável que seus seguidores nas cúpulas tivessem permissão para tomar decisões importantes junto com os chefes de estado.

A ausência de Xi e Putin ajuda e atrapalha Biden

Funcionários da Casa Branca insistem que a ausência de Putin e Xi na conferência de fim de semana não é realmente uma oportunidade perdida. Em vez disso, eles sugerem, o vácuo permitiu que os líderes dos Estados Unidos e da Europa definissem a agenda e promovessem a discussão sobre tópicos importantes para eles, como clima e combate à pandemia global.

No entanto, em quase todas as principais questões em debate no G-20 – clima, Covid, a crise de energia, obstruções na cadeia de abastecimento, as ambições nucleares do Irã – as nações ocidentais devem trabalhar com a Rússia e a China. para fazer qualquer progresso significativo. Biden, que expressou preferência por cúpulas pessoalmente, também não tem uma oportunidade importante de usar seu tipo de diplomacia pessoal em alguns dos quebra-cabeças mais difíceis do mundo.

“Acho que até certo ponto mostra suas próprias prioridades”, disse o embaixador Richard Haass, presidente do Conselho de Relações Exteriores, sobre a decisão de Xi e Putin de realmente participar apenas do G-20 neste fim de semana.

“É apenas uma oportunidade se você traduzi-la em realidade”, acrescentou Haas. “Você pode fazer os europeus, por exemplo, seguirem uma política séria para a China, comércio e investimento ou ameaçá-los com sanções se usarem a força contra Taiwan? Os europeus reduzirão sua dependência da energia russa? Em geral sobre oportunidades, mas Acho que existem questões reais sobre o que podemos traduzir em política e realidade. ”

Nem Putin nem isolamento diplomático. Ambos falam regularmente com seus homólogos estrangeiros, incluindo um telefonema entre Biden e Xi no mês passado e uma cúpula acompanhada de perto com Putin e Biden na Suíça em junho.

Ambos foram signatários do acordo nuclear com o Irã, que Biden está tentando restaurar, e ambos participaram das cúpulas do clima da Casa Branca este ano. A Rússia e a China também desempenharam um papel de liderança na comunicação com o Taleban após sua tomada do Afeganistão após a retirada dos Estados Unidos.

No entanto, sua participação é muitas vezes seletiva e não os impede de colocar seus países contra o sistema internacional.

Na semana que antecedeu o G-20, navios de guerra russos fizeram um pouso simulado na Crimeia, a região da Ucrânia anexada por Moscou em 2014, e foi revelado que hackers russos por trás de uma violação bem-sucedida de agências federais dos EUA em 2020 tentaram em meses recente para fazê-lo. Infiltre-se nas redes governamentais dos Estados Unidos e da Europa.

Enquanto isso, a China aumentou seus voos militares no espaço aéreo de Taiwan. A posição da nação-ilha e seu relacionamento com os Estados Unidos – sempre uma questão preocupante para os governantes de Pequim – estão agora entre os pontos mais polêmicos no relacionamento cada vez mais tenso entre os Estados Unidos e a China.

Mesmo sem Xi no topo, a China tem se mostrado um tema constante de diálogo.

“Este tem sido um tópico central das conversas, não como uma espécie de nova formação ou engajamento de bloco no estilo da Guerra Fria, mas sim para lidar com um desafio muito complexo de uma forma muito clara e coordenada”, disse um alto funcionário do governo. .

O secretário de Estado, Anthony Blinken, disse no domingo que mesmo se Xi estivesse ausente das reuniões diplomáticas, suas decisões teriam um papel importante para o futuro do mundo.

“Acho que, em última análise, cabe à China, agora o maior emissor do mundo, decidir se fará a coisa certa e importante para seu povo, mas também para todos ao redor do mundo”, disse Blinken à CNN. Dana Bash para “Estado da União”.

“Pequim terá que decidir se vai cumprir suas responsabilidades, começando com seus próprios cidadãos, que são diretamente afetados pela mudança climática”, acrescentou Blinken.

Discussões paralelas desaparecem

Em comentários em vídeo exibidos no G20 no sábado, Xi e Putin levantaram preocupações sobre os esforços globais de vacinação, e cada um reclamou que os disparos de seus países não foram reconhecidos por organismos internacionais. Esperava-se que eles realmente participassem de sessões adicionais mais tarde na cúpula, mas como não estavam presentes pessoalmente, não teriam a oportunidade de discutir suas preocupações com seus colegas líderes.

Os debates mais substantivos em cúpulas internacionais costumam ocorrer à margem das sessões plenárias formais, que são cuidadosamente escritas e raramente geram notícias inesperadas.

À margem da cúpula do G-20 de 2016, realizada na China, O presidente Barack Obama cercou Putin na época Disseram-lhe para “parar com isso”, à medida que descobertas de hacks massivos da Rússia surgiam antes da eleição presidencial daquele ano.

Biden conversou brevemente com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante o jantar de sábado à noite, de acordo com uma pessoa familiarizada com a interação que não quis entrar em detalhes.

No início de sua presidência, depois que seus assessores organizaram “visitas” virtuais de líderes mundiais para imitar a importância do convite da Casa Branca, Biden reclamou que as reuniões pareciam paralisadas e careciam do calor do confronto.

“Não há alternativa, como aqueles que me cobriram por um tempo sabem, para um diálogo face a face entre os líderes. Nada”, disse Biden em junho, após concluir uma cúpula pessoal com Putin em Genebra.

No início deste verão, a Casa Branca viu o G-20 neste fim de semana como um potencial local para o primeiro encontro pessoal de Biden com Xi desde que ele se tornou presidente, uma oportunidade importante para verificar o aumento das tensões entre Washington e Pequim. Em reuniões e telefonemas, as autoridades americanas mediram o interesse da China em organizar tal encontro.

No entanto, ficou claro com o tempo que tal reunião não seria possível. A Casa Branca afirmou que ainda não há data definida para um hipotético encontro entre Biden e Xi, embora deva ocorrer antes do final do ano.

“Eles poderão sentar-se próximos um do outro onde a tecnologia permite que eles se vejam e passem uma quantidade significativa de tempo estudando a agenda completa”, disse o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan antes de Biden partir para a Europa.

Esse tipo de confronto não seria possível em Roma, pelo menos com Xi ou Putin. Biden teve uma série de conversas informais com líderes que decidiram participar Ele se reuniu para conversas mais substantivas com o presidente francês Emmanuel Macron Para amenizar a disputa envolvendo submarinos com propulsão nuclear.

China ainda está na frente e no centro

A ausência de Xi não significa que a China saiu da agenda aqui; Os líderes europeus estão observando de perto a escalada das tensões entre Washington e Pequim, Especialmente em Taiwan.

Em entrevista à CNN esta semana, o presidente de Taiwan reconheceu pela primeira vez a presença de forças americanas na ilha para fins de treinamento, um grande acontecimento que não foi bem recebido em Pequim. Ao viajar a Roma para representar Xi no G-20, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, alertou os Estados Unidos e seus parceiros para não interferirem nos assuntos de Taiwan.

Um alto funcionário do governo dos EUA disse que Biden e Macron passaram a maior parte do tempo nos bastidores em suas conversas na sexta-feira discutindo a China, chamando-a de “discussão tridimensional”.

“Não é como vamos nos unir para conter a China ou como vamos começar uma nova Guerra Fria como aliados, mas sim: como vamos lidar com as questões que a ascensão da China está colocando para as democracias e aliados, para o mercado economias? ”, disse o funcionário, descrevendo as conversas dos dois presidentes. “E como o fazemos de forma a proteger os interesses de nosso país e nossos valores e ao mesmo tempo não buscar o confronto ou o conflito?”

Questionado na semana passada se era errado Xi não comparecer ao G20 este ano, Sullivan disse que não descreveria o processo de tomada de decisões do presidente chinês. Mas ele reconheceu que existe uma ótima alternativa para reuniões entre líderes.

“Em uma era de intensa competição entre os Estados Unidos e a China, a diplomacia extensiva e a diplomacia no nível de liderança são vitais para administrar com eficácia esse relacionamento”, disse Sullivan.