Joachim Agostinho, o melhor ciclista português de todos os tempos, tem agora o seu próprio museu no concelho de Torres Vetras (distrito de Lisboa). O museu inaugurado recentemente oferece uma série de experiências audiovisuais Christie 1DLP Projetores laser e painéis LCD. Equipamento integrado por Luciro, Halogênio E ADLC Audiovisuais, Os revendedores trabalharam com a Total AV, que escolheu as soluções da Christie’s por causa de sua “qualidade, confiabilidade e desempenho”.

Novo Museu do Ciclismo Joachim Agostinho, Situada em Torres Vetras, cidade natal dos ciclistas, foi criada para preservar a memória de Agostinho e promover o ciclismo como desporto e atividade social. O museu está dividido em vários espaços de exposições temporárias e permanentes e exibe monumentos e informações sobre o Augustinho e outros ciclistas de Torres Vetras.

O moderno museu interativo contém uma variedade de conteúdo multimídia. “O cliente procura um museu dinâmico e não um centro de apresentações, por isso é tão importante ter um visual incrível e elementos interativos que possam ser constantemente modificados para mantê-lo vivo e atraente”, explicou Vitor Paiva da Luzeiro.

Chamada de Exposição Temporária Outro lado da bicicleta (O outro lado da bicicleta), em exibição no final de 2022, provou ser uma das maiores atrações do museu. O show tem um projeto de alta velocidade usando 12 C em uma tela curva de 14 metroschristie DWU630-GS 1DLP Projetores de tecnologia a laser com 6750 lumens e resolução WUXGA.

Para Vitor Paiva, de Luzeiro, os projectores seleccionados são “aptos para trabalhar 24/12. Estamos particularmente satisfeitos com as variações de alto nível comprovadas pela tecnologia Christie RealBlack e o tamanho compacto das lentes zoom e dos projectores.

Além disso, o museu usa mais dois DWU630-GS para mixar no auditório. Christie D20HD-HS Para o espaço exterior do museu. “Este modelo de laser 1DLP com 18.500 lumens e resolução HD possui tecnologia de cores Christie Bolt, que garante imagens intensas e realistas com alto grau de brilho”, explicou Luis Carmo da Total AV.

Já a exposição permanente 53:11 Esforço e Glória (53:11 Sofrimento e Glória) explora a evolução do ciclismo e as memórias de diferentes modalidades e eventos do esporte, seus heróis e os seguidores frenéticos das principais corridas de ciclismo. Cobre parte importante da história da vida e do esporte de Joachim Agostinho, destacando seus sucessos, aventuras e memórias.

Para esta exposição, o museu usou uma variedade de Christie Painéis LCD de grande formato, O UHD751-P E UHD861-P Amostras. “Eles são monitores muito confiáveis. Eles produzem imagens grandes e muito atraentes de 75 e 86 polegadas, respectivamente. O fato de terem resolução 4K UHD é outro fator decisivo para fazer nossa escolha”, disse o CEO da Hologenio, Luis Rodriguez.

Vanessa Oliveira, especialista em museus do Museu do Joaquim Agostinho, a Christie’s Solutions é um recurso fantástico para museus. “