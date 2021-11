Lajes portuguesas enquanto Nazaré cozinhava

Semana passada, nós Publicou uma história Na Nazareth Dream Session em 18 de novembro. (Foi no Calcanhar de um inchaço sólidoNo início da semana.) Brincamos que a palavra “sonho” não era usada para descrever Nazaré, a menos, é claro, que falássemos em “sonho”. Em Portugal não faltam ondas terríveis que chegam em todos os formatos e tamanhos. Pegue, por exemplo, as camadas neste inferno particular. Enquanto Twiggy e outros remavam no Ultra-Clean XL Nazare, carregadores como Nic Von Rupp, Tom Lowe, Miguel Blanco e outros superaram o recife rochoso a menos de 160 quilômetros abaixo do nível do mar. Sua falta de tamanho – era um quarto do tamanho de Nazaré – era compensada por pura arrogância.

Vídeo: Helio Antonio

“Quando se trata de Portugal, houve algumas ondas que eu queria muito ver, e esta é uma delas”, disse Nate Joler, que abordou Nazareth pela primeira vez no início da semana. “Chegaram alguns swells no início da semana, mas não havia fila para aquele local. A terceira enchente mostrou ventos costeiros ao longo do dia e a direção certa para esta prancha. Eu remei com Tom Lowe, não éramos mesmo perto de chegar perto.

“É uma onda super gurner, cara, é uma das ondas que podem acabar com a sua vida”, diz Nick Van Roop. “Sabe por que estou voltando? Essa é uma das ondas que podem te perseguir. É boa, mas Nazaré não é tão boa quanto eu penso. Você tem que jogar os dados, às vezes ganha, às vezes falha. Achamos que seria uma loucura o tapa, mas é um pouco ao norte, acho que não tenho boas ondas.

Você pode identificar o nome Ben Lark pelo nome Nic Von Rupp Pegue uma onda louca na Escócia Um tempo atrás. O corcel escocês de 16 anos ficou com Von Rupp e pousou com algum modelo da hospitalidade portuguesa – e ondas de morte insanas como a anterior, assim como Nazaré.

Perguntamos por que ele escolheu Van Roop em vez de Nazaré, onde ele havia estado a semana toda. “Sim, cara, eu mesmo perguntei”, disse Van Roop. “Eu preciso de outra coisa, sabe. Claro que você não quer perder o dia do dia, mas você deve arriscar.

Câmeras próximas: Ribeira de Ilhas | Pedra branca e rochas

“É uma das maiores ondas da Europa”, afirma Miguel Blanco. “É muito desafiador, muito assustador, as pedras estão saindo … Estou puxando Antonio Silva para as ondas porque estou com pontos no rosto agora. Sim, há dois dias fui atropelado por um esqui, mas nada grande, já estava em terra. Então não surfei muito. Aí peguei duas ondas pela manhã e três ondas pela tarde. Tentei ser muito seletivo e funcionou para mim. Foi uma ótima sessão, aquela a pequena turba se reformou e se juntou a Ben e Nate, foi uma ótima sessão.