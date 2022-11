Chris Hemsworth tirou uma folga do trabalho depois de se preparar para o Alzheimer

O ator disse que a notícia o forçou a enfrentar a realidade de sua morte

O ator de Hollywood Chris Hemsworth revelou recentemente que corre um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer devido a uma predisposição genética. Logo depois, ele anunciou que estava tirando uma folga da atuação. O ator australiano de 39 anos soube do diagnóstico enquanto fazia exames de rotina durante as filmagens de uma nova série de documentários, que será transmitida no Disney Plus.

O ator Thor carrega duas cópias do gene APOE4, cujos estudos associaram a um risco aumentado de doença de Alzheimer. No entanto, ele enfatizou que não é um diagnóstico de doença de Alzheimer, e também não significa que ele desenvolverá definitivamente a doença, mas é motivo de preocupação. A revelação chocante foi feita durante uma entrevista à Vanity Fair.

“Despertou algo em mim para querer tirar uma folga”, disse o ator durante um episódio de “Limitless” da National Geographic. E desde que terminamos o show, tenho concluído coisas que já estavam contratadas. Termino esta turnê esta semana, vou para casa. E terei uma parte grande e mais simples das férias. Estar com as crianças, estar com minha esposa.”

Durante uma entrevista à Vanity Fair, o ator de ‘Thor’ disse que o diagnóstico não foi uma surpresa, já que seu avô tinha a doença de Alzheimer.

O ator disse que a notícia o forçou a enfrentar a realidade de sua morte. “A maioria de nós gosta de evitar falar sobre a morte. E então, de repente, somos informados de que algum grande sinal está realmente apontando para isso como a maneira como isso vai acontecer, e o fato de que você está se afogando nela. mortalidade”, disse.

Ele disse à Vanity Fair, acrescentando brincando: “É como uma em mil pessoas … ou uma em 10.000. Não me lembro. Mas é mais provável que a memória esteja piorando. É um efeito placebo – ou acontece. “

Ele acrescentou: “Minha preocupação era que eu não queria manipulá-la e superfilmá-la, torná-la algum tipo de obsessão por simpatia, ou qualquer outra coisa, para entreter. Não é como se eu tivesse desistido.”