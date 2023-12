Chefe do turismo no Algarve diz que 2023 terminará em alta

Algarve acredita 20 milhões para dormidas até final do ano

Reservas de hotel para a passagem de ano no Algarve Há “Muito bom” e deverá seguir a tendência positiva observada ao longo de 2023, Afigura-se que será o “melhor ano turístico de sempre” da região.

André Gómez, que lidera o Turismo do Algarve (RDA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA), a região espera terminar 2023 em alta.

“Com o número de reservas já efetuadas, mas tendo em conta as reservas de última hora, as perspetivas são muito boas”, disse André Gomes. Lusa Agência noticiosa, espera que o Algarve chegue aos 20 milhões da noite para o dia até ao final do ano.

Faltam apenas algumas semanas para o Ano Novo e, embora ainda não existam dados exatos sobre as reservas, o responsável pelo turismo do Algarve afirma que as expectativas “muito positivas” estão sustentadas. Ele recebeu feedback de associações representativas da indústria e de hoteleiros.

“Alguns hoteleiros já reportam bons negócios no último trimestre do ano e, na semana passada, um hoteleiro disse-me que estava lotado para a passagem de ano”, disse André Gomes.

Estas expectativas otimistas baseiam-se na “boa chegada” dos turistas portugueses

«Começou no início do mês, e até ao final do mês temos quatro fins de semana devido a feriados e festas. É também uma oportunidade para muitos turistas nacionais visitarem o Algarve», disse André Gómez.

Há procura do mercado português “Forte e premente“ Durante a época festivaEmbora Altamente sujeito a reservas de última hora, Muitas vezes levado em consideração Climaele disse.

Além disso Mercados estrangeiros típicos, como Reino Unido e IrlandaAndré Gomes insistiu O Algarve regista um «crescimento muito forte» dos mercados norte-americano, italiano e francês, que deverá continuar durante o período festivo.

De acordo com estes números, acredita que a ocupação hoteleira algarvia no dia de Ano Novo aumentará face ao ano passado, em linha com o “nível de crescimento” verificado entre janeiro e outubro de 2023.

Nesse período, o Algarve registou mais hóspedes (mais 7,2%), mais dormidas (mais 6,1%) e receitas globais (11%) que no mesmo período de 2022.

“Estamos perto de atingir a marca dos 20 milhões de dormidas e estou confiante que até ao final deste ano atingiremos esse número, o que fará deste o melhor ano para o turismo na região”, acrescentou o presidente. da RTA.

O “evento âncora” atrairá mais foliões

Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), confirmou as expectativas positivas para a época festiva, com alguns hotéis a registarem mesmo um aumento de estrangeiros que querem passar o Natal na região.

O objetivo é aumentar a ocupação face ao ano passado, o que Martins acredita que será mais fácil se o Algarve acolher um “evento âncora” (muitas vezes usado em português para descrever um grande encontro) na passagem de ano. para a Madeira.

«Celebramos a passagem de ano em Albufeira e depois cada concelho algarvio faz a sua festa. Mas se tivermos um grande ‘evento âncora’ como a Madeira, que acolhe apenas um evento e consegue lotar a maioria dos hotéis, podemos fazer melhor”, afirmou o presidente da AHETA. Residente.

Embora Albufeira seja geralmente anunciada como o principal destino de Ano Novo do Algarve, a cidade tem enfrentado alguns desafios para fazer jus à moda, com muitos negócios e restaurantes a fecharem durante o inverno.

“Sabemos que o município está a trabalhar arduamente para manter os empresários abertos. Nos anos anteriores, vimos foliões entrar e lutar para encontrar um restaurante para abrir”, disse Martins.

Bem-vindo a 2024 no Algarve!

Albufeira Tem como objectivo a realização dos “melhores festivais de Portugal”, que deverão atrair públicos superiores a 300 mil pessoas. Os convidados musicais Richie Campbell (30 de dezembro) e The Gift (31 de dezembro) subirão ao palco da Praia dos Pescadores, praça à beira-mar de Albufeira, e a DJ Rita Mendes subirá ao palco. A programação também inclui outros eventos como show piromusical aquático, show de dança aérea e laser e exposição provisória de padrões, ‘Pop Art Parade’, festival de comida de rua e muito mais.

Portimão Também anunciou que uma festa de Ano Novo de três dias, de 29 a 31 de dezembro, será realizada na zona ribeirinha da cidade. Os destaques incluem uma apresentação da banda tributo aos Beatles, The Peekles, em 29 de dezembro; O espetáculo RFM Time Machine, no dia 30 de dezembro, promete “uma viagem irresistível pelos maiores sucessos musicais das décadas de 1980, 1990 e 2000”; Um tradicional ‘Bail’ português liderado pelo Turb’Ó Baile no dia 31 de Dezembro.

TrimestreOutro destaque das comemorações do Ano Novo de Alaghar são os quatro dias de diversão planejados a partir do dia 11.º Corrida de São Silvestre no dia 28 de dezembro e três noites de concertos para encerrar o ano, o cantor/compositor australiano Mark Noah (29 de dezembro), a banda de tributo ao Dire Straits (30 de dezembro) e a banda pop portuguesa DAMA são os protagonistas das festividades.

Olhão E Lagos Eles também lançaram seus programas de Ano Novo. A animação acontecerá em Olhão, no Jardim Pescador Olhanense, de 28 a 31 de dezembro, com diversas atuações ao vivo, enquanto Lagos se despedirá de 2023 com duas noites de concertos na Praça do Infante, nos dias 30 e 31 de dezembro.

Monte Gordo, um dos principais espaços de passagem de ano do sotavento algarvio, anunciou que vai lançar um evento “familiar” de dois dias, no dia 30 de dezembro, às 22h30, na Avenida Marginal de Monte Gordo, com ‘I Love Baile Funk’. No dia 31 de dezembro, o cantor português Diogo Pizarro e o DJ Pete Tha Juke subirão ao palco para uma “inesquecível festa de passagem de ano para dar as boas-vindas a 2024”.

Por Michael Brooksow

[email protected]