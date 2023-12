Dorica é a estrela nacional deste tinto de Portugal

Depois de provar a Touriga Nacional de Herdate do Rosim, pensei seriamente em mudar o nome do meu feriado comemorativo do vinho, Festa dos 7 Deliciosos, para Elite 8.

Não importa a ocasião, sempre há espaço para uma boa garrafa de vinho.

São $ 19,99 uma delícia no seu copo de Portugal, onde a relação qualidade-preço é o nome do jogo.

Dorica Nacional é a denominação de uva mais importante de Portugal, pois também é usada para fazer os seus premiados vinhos do Porto fortificados.

Este vinho é elaborado com uvas 100% Tourica Nacional, com muitos sabores de torta de mirtilo e sabugueiro para acompanhar atraentes aromas de framboesa.

A comida não é realmente um requisito para desfrutar desta garrafa; No entanto, adorei como combinou com tatas caseiras recheadas com chouriço, uma mistura de azeitonas Carmona e queijo Prairie Breeze que encontrei na Western Reserve Wines em Solon.

Por outro lado, o Heinen’s em Brecksville oferece este delicioso queijo de Iowa Milton Lanches, que rapidamente se tornou meu favorito. Supera muitos dos vinhos tintos que experimentei para esta coluna.

Achei que era a garrafa perfeita para conseguir um pedido de entrega no Alejandro’s Amigos Taqueria em Stowe. A tigela de frango grelhado com feijão preto, arroz, espinafre, abacate, coentro, pico de gallo, queijo ralado e creme de leite estava recheada e saborosa. Este vinho português foi fantástico. Guacamole, batatas fritas e salsa também estão no topo.

Compre este vinho no Beu’s Market em Copley, Krieger’s Market em Cuyahoga Falls, Cornerstone Market em Monroe Falls, Homby’s em North Canton, Western Reserve Wines em Solon, Heinen’s em Rocky River e Flight Wine Bar em Cleveland.

Felicidades para 2024!

Para comemorar a chegada de 2024, a Festa Anual do Champanhe do Papa Joe será realizada no dia 29 de dezembro às 19h para comemorar a chegada de 2024. Um jantar de cinco pratos por US$ 150 inclui uma recepção de Laurent Perrier Brut.

O chef Joe Alvis e sua equipe sempre se destacam na combinação de comidas.

“Laurent Perier E Palmer & Co. Alguns dos meus champanhes favoritos”, disse o coproprietário Jeff Bruno. “Ambos são incríveis e têm preços razoáveis. Todos os vinhos espumantes do jantar custam menos de US $ 100 e bebem muito bem.

Para reservas, ligue para 330-923-7999.

Entre em contato com Phil Masturzo em philyourglass@gmail.com e siga-o no Instagram @pmasturzo_philyourglasé

