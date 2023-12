ChatGPT acusado de ‘ficar mais preguiçoso’

A IA generativa viu uma explosão nos investimentos desde o lançamento do ChatGPT no ano passado Imagens Suba / Imagens Getty

Os usuários do ChatGPT dizem que lidar com o bot ficou mais difícil.

Agora, a OpenAI está investigando relatos de que o robô é “mais preguiçoso”.

ChatGPT alcançou 1,7 bilhão de usuários no ano passado.

Os usuários do ChatGPT estão lamentando uma situação recente em que um bot de IA pediu que eles fizessem seu trabalho como se fossem seus chefes ou algo assim, levando a OpenAI a investigar.

A empresa anunciou na quinta-feira que está investigando relatos de que o ChatGPT começou a rejeitar as solicitações dos usuários, sugerindo que eles próprios concluíssem as tarefas ou recusando-se a concluí-las completamente – ao mesmo tempo que deixava de retornar um e-mail de ausência do escritório de Cabo.

OpenAI, por meio da conta ChatGPT no X, disse que estava solicitando feedback sobre o modelo “Estou ficando mais preguiçoso.”

“Não atualizamos o modelo desde 11 de novembro e isso certamente não é intencional”, escreveu a empresa. “O comportamento do modelo pode ser imprevisível e estamos ansiosos para corrigi-lo.”

Bate-papoGPT Foi descrito como uma ferramenta revolucionária para pessoas que preferem jogar paciência no trabalho enquanto trabalham. Terceirize suas tarefas . O bot alcançou 1,7 bilhão de usuários, Para todas as estimativas Desde o seu lançamento em novembro do ano passado. Na época, pesquisas mostraram isso Bate-papoGPT Ajudou alguns usuários a se tornarem funcionários mais eficientes e permitiu-lhes retornar um trabalho de mais alta qualidade.

Mas agora, as pessoas dizem que estão sendo ridicularizadas pelo robô que deveria fazê-las vida mais fácil.

Por exemplo, Semáforo relatado Aquele fundador da startup tentou pedir ao bot para listar os dias da semana até 5 de maio. Ele respondeu que não poderia completar a “lista exaustiva”. Quando o Business Insider testou isso, o ChatGPT forneceu orientações detalhadas sobre como calcular quantas semanas existem entre 9 de dezembro e 5 de maio e também forneceu uma resposta.

No Reddit, Usuários reclamam Sobre a Uma tarefa assustadora Você pode fazer o ChatGPT responder adequadamente às tarefas atribuídas, alternando diferentes prompts até chegar à resposta desejada. Muito do Reclamações Eles se concentram na capacidade do ChatGPT de escrever código e desejam que a empresa retorne aos modelos GPT originais. Os usuários também disseram que a qualidade das respostas também está diminuindo.

Os funcionários já atribuíram alguns problemas a A erro de software Mas a OpenAI disse no sábado que ainda estava investigando reclamações de usuários. em Declaração sobre XEla ressaltou que o processo de treinamento pode render diferentes personalidades para seus modelos.

“Treinar modelos de chat não é um processo limpo e sintético. Treinamentos diferentes, mesmo usando os mesmos conjuntos de dados, podem produzir modelos marcadamente diferentes em personalidade, estilo de escrita, comportamento de rejeição, desempenho de avaliação e até preconceito político”, escreveu a empresa.

A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.