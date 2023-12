Uma pesquisa da CBS News descobriu que os americanos estão sentindo o impacto da inflação nos padrões de vida e nas oportunidades

Na verdade, o impacto da inflação pode ir além da pressão directa sobre os bolsos dos americanos, para uma maior sensação de que está a sufocar as oportunidades na América, e para uma sensação mais profunda de que os problemas económicos que o país tem enfrentado nos últimos anos têm sido, como resultado no seu conjunto, mais difícil do que outros problemas que enfrentou. Em gerações.

Assim, mesmo com relatórios de emprego sólidos e economistas a falarem de uma “aterragem suave”, as pessoas dizem que ainda prestam mais atenção às suas próprias experiências do que às medidas macroeconómicas – e um número significativo diz que os seus rendimentos não estão a acompanhar.

Mais pessoas hoje dizem que seu padrão de vida é pior, e não melhor, do que o de seus pais, e essas faixas etárias incluem muitos Millennials e a geração do tradicional sonho americano.

Já se passaram quatro décadas desde que os americanos viram a inflação como nos últimos anos. Quando se pede aos americanos que contextualizem os problemas actuais, dizem que as dificuldades económicas causadas pela pandemia foram as piores em duas gerações, mais do que o colapso e a Grande Recessão de 2008-2009, e outras recessões nas décadas de 1990 e 1980. E mais como a inflação e a escassez de gás na década de 1970.

O dia de hoje certamente estará mais fresco na mente e trará alguns efeitos da modernidade aqui, mas ressalta o fato de que muitos adultos nunca experimentaram esse tipo de inflação antes. (Para os maiores de 65 anos que eram adultos na década de 1970, as dificuldades recentes do país também se destacam.)

A “separação” entre o micro e o macro?

Durante meses, os números “macro” tradicionais do país, como o crescimento do emprego, o emprego, o PIB e até a taxa de inflação, mostraram frequentemente sinais de força ou melhoria.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



Por isso, perguntámos-lhes diretamente o que lhes interessa – e as pessoas dizem que prestam mais atenção à experiência pessoal do que a este tipo de personalidade económica.

O mercado de trabalho pode ser forte, mas três quartos deles sentem que os seus rendimentos não acompanham a inflação.

Existe um sentimento generalizado de que as oportunidades só estão a aumentar para os ricos e não para a classe média. Em geral, os americanos têm expressado cepticismo em relação à desigualdade de oportunidades durante algum tempo, mas hoje a ideia mais ampla de que “todos têm uma oportunidade de progredir” ficou em segundo plano em comparação com antes da pandemia.

Então o que nós podemos fazer?

Aumentos adicionais das taxas não são uma ideia muito popular para controlar a inflação – não são particularmente populares entre as pessoas com rendimentos mais baixos.

Os americanos também não querem ver as taxas de desemprego aumentarem (talvez como resultado de taxas de juro mais elevadas) se isso significar conter a inflação.

No final da década de 1970, quando o país enfrentava altas taxas de inflação, uma pesquisa da CBS News perguntou sobre isso e a ideia de controles governamentais de preços. Então fizemos uma pergunta semelhante agora e descobrimos que a maioria apoiaria a ideia (muito hipotética).

O apoio aos controlos de preços inclui um grande número de Democratas e, embora o partido possa estar associado a uma abordagem de mercado mais livre na mente do público, mais de metade dos Republicanos também o apoia.

O que isso significa para a Casa Branca?

A maioria dos americanos acredita que o Pres Pode Controlar a inflação.

Em algum contexto, e em questões semelhantes das décadas de 1970 e 1980, muitos também pensavam assim naquela época. Dada a complexidade da economia global – e o facto de as pessoas estarem conscientes das múltiplas causas da inflação – podem ou não fazer leituras precisas da força do Bureau. Mas de qualquer forma, enquanto a inflação for elevada, esta pode ser uma das razões pelas quais o Presidente Biden continua a obter notas negativas pela forma como lidou com o assunto.

As pessoas não se culpam pela inflação, que surge na forma de “elevada procura do consumidor”. As suas principais razões apontam para factores mais distantes, para factores internacionais, para suspeitas de cobranças excessivas por parte das empresas e para despesas governamentais.

A inflação continua a ser a principal razão pela qual as pessoas sentem que a economia está má, quando o fazem. As opiniões sobre a economia em geral permanecem globalmente negativas (embora grande parte disso também seja impulsionada pelo partidarismo) e estão novamente mais próximas de onde estavam na Primavera do que neste Outono. O padrão deste ano tem sido um número que diz “ruim”, que vai até meados dos anos 60. Talvez reflita alguma incerteza persistente sobre as suas perspectivas gerais.

Biden continua a receber desaprovação generalizada pela forma como lidou com a inflação, e os americanos continuam mais inclinados a acreditar que as ações da sua administração levaram ao seu crescimento, e não ao seu abrandamento.

A administração Biden frequentemente elogia o seu historial legislativo sobre a economia, mas as avaliações dos americanos sobre coisas como a Lei Build Back Better e a Lei de Redução da Inflação são confusas. Muitos, incluindo membros do partido do presidente, dizem que não ouviram falar o suficiente sobre eles, pelo menos não nominalmente.

Esta pesquisa CBS News/YouGov foi conduzida com uma amostra representativa nacionalmente de 2.144 residentes adultos dos EUA entrevistados de 6 a 8 de dezembro de 2023. A amostra foi ponderada por sexo, idade, raça e educação com base na Pesquisa Comunitária do Censo dos EUA sobre a População Americana e Atual Pesquisa, bem como votação anterior. A margem de erro é de ±2,8 pontos.

Na pesquisa da CBS News referenciada em 1979 e 2017, os participantes foram entrevistados por telefone utilizando amostragem RDD. A questão mais importante de 1979 naquela época foi codificada por meio de respostas abertas.

Linhas principais:

mais