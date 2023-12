A loucura divertida atingiu as ruas da cidade de Nova York com o início da SantaCon 2023

metrô

‘Esta é a estação para ficar turbulento!

Milhares de pessoas lotaram a Big Apple na manhã de sábado para o início da SantaCon 2023.

O Grinch, os cães vestidos de presentes e o infame Papai Noel bêbado se reuniram no centro da cidade para um pub crawl começando na West 39th Street com a Broadway. O evento normalmente atrai cerca de 30.000 participantes ao longo do dia, estendendo-se da Times Square ao East Village.

Multidões inundaram as ruas gritando “Nós somos o Papai Noel” e cantando “Santacon está vindo para a cidade”. Uma senhora Noel pulou de bungee jump nas ruas enquanto outros tiravam fotos de pequenas garrafas de bebidas alcoólicas comumente encontradas em aviões.

A SantaCon 2023 começou na manhã de sábado, com milhares de foliões estridentes tomando as ruas de Manhattan para comemorar a temporada de festas. James Kivum

Ruth Ann O’Connor, 34, e Rachel Raymond, 36, vieram da Filadélfia para participar da SantaCon pela primeira vez. Georgia Worrell

Santacon trouxe diversão e loucura às ruas da cidade de Nova York. James Kivum

Ruth Ann O’Connor, 34, e Rachel Raymond, 36, pegaram o trem da Filadélfia para sua primeira viagem à SantaCon.

“Estamos aqui para espalhar a alegria e o açúcar do feriado!” O’Connor disse.

Quatro amigos de infância – Bob Daly, 30, Matt Whalen, 30, Anthony Ciaramella, 30, e Joey Zacchia, 25 – dirigiram de Saratoga e Southington, Connecticut, vestindo ternos de veludo vermelho combinando, regatas e correntes de ouro, fazendo com que Ele trouxesse Tony Soprano.

Os amigos de infância Bob Daly, Matt Whalen, Anthony Ciaramella e Joey Zacchia aguardam ansiosamente a SantaCon todos os anos. Georgia Worrell

“Estou muito ansioso pelas celebrações – e por todas as celebrações”, disse Wallen ao The Post.

“Ansiamos por este dia todos os anos, apenas para sair com os meninos”, disse Ciaramella.

Ele planejava saborear “drinques femininos” na chamativa turnê, que conta com mais de 50 bares como participantes. “Eu adoro um amaretto azedo”, disse ele.

A SantaCon contou com fantasias criativas e elaboradas, além de participantes de todas as idades, até mesmo os mais jovens. Georgia Worrell

O cantor canadense Michael Bublé foi o convidado especial da SantaCon deste ano na cidade de Nova York. Ele pediu aos participantes que bebessem com responsabilidade. Kevin Downs

O convidado especial Michael Buble ajudou a começar o dia. “Toda vez que ouvirmos uma de minhas músicas hoje, vamos tomar um gole”, disse ele, acrescentando: “Mas, por favor, beba com responsabilidade”.

Os participantes se dispersaram para bares ao meio-dia. Um participante superatendido fugiu para um Starbucks da Times Square para ficar doente, observou o Post.

Os foliões impuseram uma proibição de álcool durante um dia nos trens da Metro-North Railroad e da Long Island Rail Road, bem como um aumento da presença policial. O jornal notou que os policiais distribuíram um número desconhecido de contêineres abertos e multas por conduta desordeira.

A presença policial foi reforçada em Santacon, com policiais emitindo multas por contêineres abertos e conduta desordeira. James Kivum

“Não ande com recipientes de álcool abertos no ponto de partida ou em qualquer calçada da cidade de Nova York… Nada estraga mais um bom momento do que um ingresso caro”, alertaram os organizadores da SantaCon. James Kivum

“Há um lugar para todos na lista dos bons, então divirta-se, esteja seguro e aja bem”, disse NYPD 19 regiões implantadas no X.

“Não ande com recipientes abertos de álcool no ponto de partida ou nas calçadas de Nova York… Nada estraga mais um bom momento do que um ingresso caro”, alertaram os organizadores nas redes sociais.

Os organizadores em cima dos caminhões jogaram coroas de flores para a multidão e ergueram cartazes listando suas regras básicas, como “Não mexa com os funcionários do bar”. A tripulação usava macacões de lantejoulas, vestes de Papai Noel e até uma fantasia gigante de picles.

“Você deveria comer gemada hoje”, disse um dos velhos Papais Noéis no caminhão.

Hector Ramos, 36, e sua namorada Maddie Olerio, 31, viajaram de Nova Jersey a Nova York para participar da Santacon 2023. Georgia Worrell

Hector Ramos, 36, e sua namorada Maddie Olerio, 31, estiveram na Big Apple para o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s e voltaram para as festividades de Kris Kringle. Ramos estava vestido de Grinch e Olério estava vestido de boneco de gengibre.

“Eu costumava ir ao de Hoboken, mas não é a mesma coisa”, disse Ramos. “Muitos lugares foram fechados após a pandemia e aqui há muitos lugares onde você pode ir e se divertir.”

Ele viu avisos de grupos pró-palestinos que se preparavam para uma manifestação ao longo da Jubilee Road, mas disse não estar preocupado. Ele testemunhou os manifestantes na Parada do Dia de Ação de Graças.

A SantaCon 2023 começou com um desfile que atraiu milhares de pessoas antes de os participantes se dirigirem a vários bares ao longo do pub crawl. James Kivum

“Acho que pode ser assim – muito calmo e, espero, não muito louco.” Protestos estão programados em outras partes da cidade no sábado.

Os organizadores do evento estridente normalmente defendem as travessuras apontando que um “emblema de Papai Noel”, de US$ 15, que concede vantagens especiais e só pode ser comprado no site, vai para instituições de caridade como a City Harvest.

recentemente Investigação de GothamNo entanto, descobriu que dos 1,4 milhões de dólares arrecadados entre 2014 e 2022, apenas cerca de um quinto foi para organizações sem fins lucrativos registadas.

O pub crawl anual de caridade traz milhares de pessoas festivamente decoradas ao centro da cidade e ao East Village. James Kivum

O site da SantaCon parece estar fora do ar no sábado, mas os organizadores… Atualizações foram postadas ao longo do dia no XPara lembrar os participantes de comer e controlar seus pertences. “Ninguém gosta de um Papai Noel bagunçado”, ela postou.

A organizadora Teresa Schini-Galiani disse que os estimados 30.000 foliões este ano não quebrarão nenhum recorde – as maiores multidões surgiram em 2021, depois que o evento foi cancelado no ano anterior devido à pandemia.





