CES 2024: Como assistir Nvidia, Samsung e outros revelarem atualizações de hardware e IA

A CES 2024 estará aqui antes que percebamos, tomando conta de Las Vegas com multidões, estandes lotados de produtos e muitas empresas fazendo afirmações sobre como a inteligência artificial irá melhorar suas ofertas. Conforme mencionado em nossa prévia da CES, embora a conferência tenha tido seus altos e baixos ultimamente, ela está se tornando cada vez mais uma oportunidade para as startups chamarem a atenção enquanto todos os olhares são atraídos para anúncios de orçamentos maiores de empresas como Samsung, Sony e Nvidia.

O TechCrunch estará na CES 2024 durante todo o evento na próxima semana, com foco particular nas startups que podem ser a atração principal de uma grande transmissão ao vivo dentro de alguns anos. Você pode acompanhar a cobertura da CES de nossa equipe por meio do site e das redes sociais aqui, mas vamos direto ao assunto, porque todos sabemos que esses eventos de grandes nomes ainda são importantes.

Segunda-feira, 8 de janeiro, proporcionará aos fãs de consumo e tecnologia de transporte muito o que assistir a partir das 8h PT/11h ET, com várias coletivas de imprensa de alto nível transmitidas ao vivo ao público, como se tornou a norma. Estes eventos abrirão caminho para a exposição pública do CES, que será inaugurada no dia 9 de janeiro e durará até 12 de janeiro.

Como você verá na lista abaixo, a IA será a grande linha divisória que atravessa quase todos os grandes eventos, com a CES 2024 marcando a primeira iteração do evento inteiramente na nova era focada na IA.

Manteremos esta lista atualizada à medida que o grande dia se aproxima e os horários mudam, mas, por enquanto, essas são as empresas de grande porte que procuram causar um grande impacto antes que as portas da conferência se abram e o CES 2024 comece para os participantes presenciais na terça-feira.

Nvidia

8h PT / 11h ET

A CES não perde tempo para chegar a um de seus principais eventos. A Nvidia entra neste evento aproveitando seu recente crescimento alimentado por IA. Portanto, não é surpresa que a Nvidia tenha prometido focar na IA e na criação de conteúdo durante seu discurso de abertura na CES.

LG

8h PT / 11h ET

Ao mesmo tempo, LG mostrará suas próprias atualizações, embora já tenha mostrado parte de suas mãos Detalhes sobre a nova linha de TV OLED lançados, que possui processadores de inteligência artificial que, segundo ele, melhorarão significativamente a fidelidade visual e de áudio em comparação com os modelos anteriores. A LG também mostrará atualizações sobre casa, mobilidade e inteligência artificial em seu evento CES.

ASUS

9h PT/meio-dia ET

A Asus ganhou o prêmio de melhor teaser na CES, pois visa atrair espectadoresEm busca de uma transcendência incrível.“Esta é uma forma de enquadrar a inauguração oficial O que a Asus já mostrou é um novo design de laptop com tela dupla.

Honda

10h30 PT / 13h30 ET

A Honda foi bastante clara sobre o que esperar do evento CES deste ano: a revelação de uma nova série de EV, com um toque roxo em seu formato. Isso coincidirá com mais detalhes sobre a parceria da Honda com a Sony para a marca Afeela revelada na CES 2023? O tempo vai dizer.

Hyundai

13h PT / 16h ET

A revelação mais atraente da Hyundai parece ser uma atualização de seu veículo elétrico Supernal eVTOL (decolagem e pouso elétrico vertical), que foi mostrado pela primeira vez na CES 2020. Além de seu lançamento na CES, Hyudai está realizando eventos separados às terças-feiras Ele se concentrou exclusivamente no conceito eVTOL e em sua visão de centros de mobilidade para esses veículos voadores realmente decolarem e pousarem. Juntamente com as suas ambições na aviação, a Hyundai falará sobre sustentabilidade, software e, claro, inteligência artificial num caminho planeado, mas ainda a ser anunciado. Em seu canal no YouTube.

Samsung

14h PT / 17h ET

Se você está procurando novidades sobre telefones da Samsung, terá que esperar até 17 de janeiro, quando começa o próximo evento Unpacked. Como tem acontecido há vários anos, a Samsung irá concentrar-se nas restantes linhas de produtos na CES 2024.

E estes produtos estão prestes a receber um impulso de IA, se o título da sua conferência de imprensa, “AI para Todos: Conectividade na Era da IA”, não fosse uma indicação suficiente. Samsung já revelou algumas aplicações de IA na cozinha E nele Linha atualizada de aspiradores de robôsCom mais esperado O evento CES é transmitido ao vivo pelo site da redação.

Sony

17h PT / 20h ET

Assista ao logotipo dos Caça-Fantasmas usando um fone de ouvido VR É exatamente o tipo de sinergia corporativa para a qual a CES foi projetada. A Sony destacou o uso de sua tecnologia em seus esforços de filmes e jogos em eventos anteriores da CES, e com foco em “alimentar a criatividade com tecnologia”, que parece ser o mesmo na CES 2024.