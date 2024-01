Vazou o laptop para jogos MSI CLAW, possui processador Intel Core Ultra 7 155H com gráficos Arc e 32 GB de memória

Laptop MSI vazou

MSI enfrenta ASUS e Lenovo com um novo laptop.

MSI CLAW, fonte: @wnxod

Menos de 24 horas se passaram desde o primeiro teaser da MSI nas redes sociais e agora temos imagem, nome e especificações completas do próximo dispositivo. Este dispositivo de jogo é chamado CLAW e será equipado com um processador Intel Meteor Lake.

A MSI depende Núcleo Ultra 7 155H SKU do Claw, já é um processador de alta especificação com um total de 16 núcleos e 22 threads, o dobro do que o Ryzen Z1 Extreme oferece. No entanto, os dispositivos Intel apresentam uma mistura de núcleos P e núcleos E, o que ainda não é uma escolha popular entre os fabricantes de dispositivos móveis, principalmente devido ao desempenho gráfico limitado que acompanha esta arquitetura. No entanto, as coisas mudaram com a introdução da série Intel Core Ultra 100H.

MSI CLAW, Fonte: MSI China

O sistema conterá 6 núcleos P e 8 núcleos E, com 2 núcleos LP. Os gráficos incluídos serão baseados na arquitetura do Arc Alchemist 8 núcleos Xe Aumente até 2,25 GHz. Oficialmente, o Core Ultra 7 155H é um processador de 28W com potência turbo máxima de 115W. Os primeiros testes indicam que os gráficos Arc Xe-LPG mostram uma vantagem competitiva contra o RDNA3 integrado da AMD, como visto nas séries Ryzen 7040 e 8040. Esta competição será interessante e motivará a Intel a melhorar os seus drivers.

Especificações MSI CLAW, Fonte: Geekbench

As especificações vazadas também confirmam que o sistema terá até 32 GB de memória. Isso é o dobro do que Legion go e ROG Ally podem oferecer sem quaisquer modificações. Porém, é possível que a MSI ofereça configurações diferentes para o mesmo dispositivo porque nem todo mundo precisa de tanta memória.

Dispositivo de jogos para laptop MSI Fonte: MSI

O novo laptop será apresentado oficialmente na CES 2024 na próxima semana, mas o teaser vazado definitivamente estraga a surpresa para os fãs da MSI. Parece ter feito parte dos materiais de marketing da MSI na China que foram compartilhados prematuramente, então se alguém é o culpado, é a MSI.

Consolas de jogos portáteis VideoCardz Embreagem MSI Legião Lenovo Go ASUS ROG ALIADO Superfície da válvula de vapor foto prédio Intel Redwood Cove, Crestmont, Xe-LPG AMD Zen4 e RDNA3 AMD Zen4 e RDNA3 AMD Zen2 e RDNA2 União Parlamentar Árabe Intel Core 7 Ultra 155H

16C/22T até 4,8 GHz Ryzen Z1 Extremo

8C/16T até 5,1 GHz

ou

Ryzen Z1

6C/12T até 4,9 GHz Ryzen Z1 Extremo

8C/16T até 5,1 GHz

ou

Ryzen Z1

6C/12T até 4,9 GHz AMD Van Gogh

4C/8T até 3,5 GHz Unidade de processamento gráfico SoC Desenhos de arco

8 núcleos Xe a 2,25 GHz GPU AMD

12CU a 2,7 GHz (Z1E)

4CU a 2,5 GHz (Z1) GPU AMD

12CU a 2,7 GHz [1]

4CU a 2,5 GHz [2] GPU AMD

8CU a 1,6 GHz Soc TDP 28 watts 9-30 watts 9-30 watts 4-15 watts Unidade de processamento gráfico externa A definir USB4 ROG XG Móvel (até RTX 4090) Não oficialmente Capacidade de memória 32GB LPDDR5X-? 16 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-6400 16 GB LPDDR5-5500 capacidade de armazenamento A definir 1 TB/512 GB 512GB[1]/256 GB[2] SSD de 256 GB/512 GB

64GB eMMC forte A definir SSD M.2 NVMe 2242 PCIe 4×4 SSD M.2 NVMe 2230 PCIe 4×4 SSD M.2 NVMe 2230 PCIe 3×4

eMMC PCIe Gen2x1 uma oferta A definir 8,8 polegadas 2560 x 1600 IPS, 144 Hz (VRR), 500 nits 7 polegadas 1920 x 1080, 120 Hz (VRR), 500 nits, 7 ms 7″ 1280×800, 60Hz Conexão A definir Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5, BT5 bateria A definir 49,2 W, 900 mAh (controladores) 40Wh, 4S1P, íon de lítio de 4 células 40 watts Peso A definir 854g/1,87 lb 608g/1,34 lb 669g / 1,47 libras Dimensões (C x L x A) A definir 29,9 x 13,1 x 4,1 cm

11,8 x 5,2 x 1,6 polegadas 28,0 x 11,3 x 3,9 cm

11,0 x 4,5 x 1,5 polegadas 29,8×11,7×4,9cm

11,7 x 4,6 x 1,9 polegadas Sistema operacional padrão A definir Janelas 11 Janelas 11 Sistema operacional Steam/Win 11 preço de varejo A definir ?(Z1+16GB+256GB)

699 dólares / 799 euros(Z1E+16G+512GB)

749 dólares / 799 euros(Z1E+16GB+1TB)

599 dólares / 699 euros (Z1+16GB+256GB)

699 dólares / 799 euros (Z1E+16G+512GB)

399 dólares / 419 euros (16 GB + 64 GB)

529 dólares / 549 euros (16 GB + 256 GB)

649 dólares / 679 euros (16 GB + 512 GB) data de lançamento Primeiro trimestre de 2024? 31 de outubro de 2023 Junho de 2023 [1]

Setembro de 2023 [2] Fevereiro de 2022

