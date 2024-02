Celtics derrotam Nets por 50 pontos e se juntam a clube exclusivo da NBA

Boston – Payton Pritchard marcou 28 pontos para liderar o Boston Celtics, líder da Liga Americana de Basquete, à vitória sobre o Brooklyn Nets por 136-86 na noite de quarta-feira, tornando-se o terceiro time na história da liga a alcançar múltiplas vitórias por 50 pontos em uma temporada.

A vitória também foi a 100ª vitória de Joe Mazzola como técnico principal.

Derrick White terminou com 27 pontos, e Jayson Tatum somou 20 pontos, 9 assistências e 7 rebotes para o Celtics, que venceu o Nets em dois jogos consecutivos. Foi o último jogo de ambas as equipes antes do intervalo do All-Star.

“Você não pode operar com base nas emoções, então, independentemente de perdermos esta noite e ganharmos cinco em seis ou seis em seis, você tem uma tendência a relaxar, você tem uma tendência a colocar tudo no controle de cruzeiro”, disse Mazzola. “Portanto, vencer não é menos perigoso do que perder se você não lidar com a situação da maneira certa.”

Boston entrará no intervalo com o melhor recorde da NBA, 43-12. Os Celtics venceram por 57 a 25 no primeiro ano de Mazzola como técnico na temporada passada.

“Eu disse aos jogadores, é algo para se orgulhar, é algo para ser grato e é apenas uma prova das pessoas que você tem ao seu redor”, disse Mazzola sobre a conquista de 100 vitórias. “Em um negócio onde se fala sobre sucesso individual todas as noites, é importante ter um grupo de pessoas com quem você possa compartilhar seu sucesso.”

Payton Pritchard liderou o Celtics marcando 28 pontos, levando-os à vitória por 136-86 sobre o Nets na noite de quarta-feira. David Butler II – Esportes do USA Today

Os Celtics venceram o Indiana Pacers por 51 pontos no dia 1º de novembro. Boston juntou-se ao Sacramento Kings na temporada 1992-1993 e ao Milwaukee Bucks na temporada 1978-1979 como os dois únicos times a alcançar múltiplas vitórias por pelo menos 50 pontos em uma temporada.

Foi a quinta vitória de 50 pontos na história da equipe.

Kristaps Porzingis acredita que Mazzola nem sempre é apreciado, talvez por ser a sua segunda época como treinador. Mas ele acha que deveria.

“Ele é subestimado como treinador. Ele é diferente. Acho que as pessoas realmente não sabem quem ele é e como treina”, disse Porzingis. “Ele merece muito crédito.”

Porzingis deixou o jogo no primeiro tempo com uma torção no tornozelo e não voltou. Mas disse que esteve disponível no segundo tempo, mas resistiu e a partida foi adiada.

Trendon Watford marcou 15 pontos para o Nets, que perdeu cinco dos últimos seis jogos. Eles perdiam por até 56 pontos no quarto período.

Os Celtics ficaram sem os All-Stars Jaylen Brown (machucada no ombro direito) e Al Horford (torção no dedão do pé), mas controlaram o jogo o tempo todo, saltando rapidamente para uma vantagem de dois dígitos e marcando 37 pontos no segundo quarto.

Subiu para 46 pontos na terceira colocação.

Os titulares do Boston ficaram de fora durante todo o período final.

O Nets viu um jogador retornar de lesão pela segunda noite consecutiva, desta vez trazendo Cam Johnson de volta depois de perder quatro jogos devido a uma distensão no músculo adutor. Ele saiu do banco e estreou no final do primeiro quarto. Ele jogou 18 minutos e terminou com quatro pontos em 1 de 5 arremessos.

A presença de Johnson não foi suficiente para desacelerar um time de Boston que acertou mais de 64% no período inicial e acertou 22 dos 44 arremessos de 3 pontos no jogo.

“É um ótimo lembrete… de que temos trabalho a fazer”, disse o técnico do Nets, Jack Vaughn. “Temos que estar bem para fazer o trabalho. Mas acredito que esta equipe pode fazer o trabalho. Portanto, use isso como um lembrete de que tivemos uma boa chance esta noite e que não vai ficar mais fácil depois do intervalo. Mas temos o desafio de face.”

A vantagem de 68-32 do Boston no intervalo foi a maior desde 13 de janeiro de 2010, quando tinha uma vantagem de 36 pontos sobre o New Jersey Nets. Os 34 pontos do Brooklyn na quarta-feira marcaram o ponto mais baixo da temporada no primeiro tempo.

nas próximas

Janela: No Raptors em 22 de fevereiro.

Celtas: No Bulls em 22 de fevereiro.

A Associated Press contribuiu para este relatório.