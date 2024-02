Crystal Palace se prepara para demitir Roy Hodgson, e Oliver Glasner é o principal candidato a assumir

O Crystal Palace deve demitir seu técnico, Roy Hodgson, enquanto o ex-técnico do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, parece ser o candidato mais proeminente para substituí-lo.

Hodgson (76 anos) deixará o Palace na 15ª posição da tabela da Premier League, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, após três vitórias nas últimas 19 partidas.

Glasner está desempregado desde que deixou o Eintracht no final da temporada 2022-23, faltando um ano para o fim do contrato, tendo vencido a Liga Europa e chegado à final da Copa da Alemanha.

O Palace anunciou na tarde de quinta-feira que a coletiva de imprensa pré-jogo, marcada para as 13h30 (horário de Brasília), foi cancelada após Hodgson adoecer durante o treino matinal.

O Palace conquistou sete pontos nas quatro primeiras partidas da temporada, mas conquistou apenas três vitórias desde setembro e foi eliminado da Copa da Inglaterra na terceira rodada contra o Everton.

A derrota por 3 a 1 em casa para o Chelsea na noite de segunda-feira foi a quarta em cinco jogos, enquanto durante a humilhante derrota por 4 a 1 para o arquirrival Brighton & Hove Albion no Amex Stadium no fim de semana anterior, uma seção de torcedores visitantes pediu derrota. Hodgson e o presidente Steve Parish deixam o clube.

Faixas levantadas pelos torcedores do Crystal Palace durante a derrota por 5 a 0 para o Arsenal no mês passado (Visionhaus/Getty Images)

Hodgson cumpre a sua segunda passagem pelo Palace, tendo sido reconduzido com contrato de curta duração em março de 2023, após a demissão de Patrick Vieira. Depois de tirar o clube da zona de rebaixamento, com cinco vitórias e três empates em 10 partidas, terminando 11 pontos acima da zona de rebaixamento, ele assinou um contrato de um ano no verão passado.

O ex-técnico da Inglaterra passou quatro anos treinando o Palace entre 2017 e 2021. Ele assinou contrato de curta duração com o Watford em janeiro de 2022, mas confirmou sua saída após o rebaixamento do time para a League One, e disse que não esperava assumir o cargo. Outro cargo gerencial na Premier League, antes de retornar à liderança do Palace 10 meses depois.

Vá mais fundo O Crystal Palace tornou-se perigosamente disfuncional, dentro e fora do campo

A carreira de treinador de Hodgson durou mais de 45 anos em times como Inter de Milão, Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion e Palace, bem como Suíça, Emirados Árabes Unidos e Finlândia.

Enquanto isso, Glasner substituiu Adi Hutter como técnico do Eintracht no início da temporada 2021-22. Eles terminaram em 11º na Bundesliga depois de terminar em quinto na temporada anterior, mas venceram a Liga Europa depois de derrotar o Rangers nos pênaltis na final.

Na temporada passada, a equipe do jogador de 49 anos terminou em sétimo lugar na Bundesliga e se classificou para a Liga Europa, sendo eliminada da Liga dos Campeões pelo Napoli nas oitavas de final.

Antes de assumir o cargo de técnico do Eintracht, Glasner foi técnico do Wolfsburg, onde terminou em sétimo e quarto lugar em duas temporadas, e saiu no final da temporada 2020-21 para assumir o comando dos rivais da Bundesliga.

Seus outros ex-clubes incluem os austríacos LASK e SV Red – tendo passado toda a sua carreira de jogador neste último.

O Palace retorna aos jogos da Premier League inglesa na segunda-feira, quando viaja para enfrentar o Everton.

(Fotos principais: Maja Hettig/Getty Images)