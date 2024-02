Knicks registram protesto com a NBA se opondo à derrota de segunda-feira para o Rockets: Fonte

Uma fonte da NFL confirmou na terça-feira que o New York Knicks protestou contra a derrota por 105-103 para o Houston Rockets na segunda-feira.

Com o placar empatado em 103 pontos, o goleiro do Rockets, Aaron Holiday, marcou três pontos faltando 0,3 segundos para o final do jogo. O árbitro Jacen Goble fez falta no guarda do Knicks, Jalen Brunson, por colidir com o atirador. Holiday acertou 2 de 3 tentativas de lance livre para vencer o jogo para o Houston.

Após o toque final, o chefe da equipe Ed Malloy admitiu em uma entrevista que Brunson fez “contato acidental” e a jogada não deveria ser considerada uma falta. Se o apito não tivesse soado, os Knicks e Rockets teriam ido para a prorrogação empatados em 103 pontos.

“Depois de ver isso durante a revisão pós-jogo, o jogador atacante conseguiu retornar à sua posição normal de jogo no chão”, disse Malloy em entrevista a um repórter da piscina. “O contato, que ocorreu após a bola ser lançada, é incidental e marginal à tentativa de chute e não deve ser marcado.”

O ponto de vista de Nix

O objetivo será continuar o jogo. Se os Knicks vencerem o protesto, Nova York e Houston se encontrarão novamente para uma prorrogação de cinco minutos.

Os rumores de que os Knicks estavam considerando um protesto começaram assim que a campainha final soou na segunda-feira em Houston. É claro que vencer um protesto exige mais do que simplesmente aceitar uma decisão inválida, mesmo quando essa decisão decide o resultado final.

A equipe deve provar que os árbitros aplicaram mal a regra, o que significa que para os Knicks terem uma chance aqui, eles precisam mostrar que os árbitros na segunda-feira não estão apenas convencionalmente confusos.

Nova York poderia comparar a jogada final do regulamento com a jogada final do primeiro tempo, quando ocorreu uma jogada semelhante. Nesse caso, o armador do Knicks, Donte DiVincenzo, subiu para acertar uma cesta profunda de 3 pontos pouco antes da campainha. Quando Holiday, que correu para abordá-lo, atirou em sua perna, os árbitros consideraram uma falta de três chutes.

Mas eles tiveram que ir até a tela para ver se havia uma hora no relógio em que o erro ocorreu. Tendo certeza de que faltava uma fração de segundo, os Rockets contestaram o erro. Houston não apenas venceu o desafio, eliminando a falta em Holiday, mas também levou os árbitros a mudar a decisão para uma falta sobre DiVincenzo, que tirou a perna da jogada, fazendo Holiday cair no chão.

Os Knicks poderiam argumentar que a jogada no final do jogo não foi muito diferente da de DiVincenzo. Assista ao replay de Bronson arruinando Holiday de perto e você poderá ver Holiday chutando um pouco a perna. Mas o pontapé inicial no quarto período foi muito mais certeiro que o de DiVincenzo. Mesmo que os Knicks demonstrem inconsistência entre estas duas jogadas, isso pode não ser necessariamente considerado uma má aplicação das regras.

Há uma razão pela qual as equipes raramente registram protestos. E quando o fazem, há uma razão pela qual raramente vencem. Apenas provar a ligação não é suficiente. Não seria fácil para os Knicks provar que havia mais crimes do que isso aqui. – Fred Katz, redator da equipe dos Knicks

Qual é a posição dos mísseis neste assunto?

Parece que os Rockets não estão particularmente preocupados com o potencial protesto dos Knicks. Primeiro, as probabilidades de um protesto bem sucedido são muito baixas, remontando à época regular de 2007-08, quando o último protesto foi aprovado.

Em segundo lugar, Houston passou por um processo semelhante em dezembro de 2019, apresentando um protesto contra o gol perdido de James Harden na derrota na prorrogação para o San Antonio Spurs. Embora James Capers, o oficial responsável naquele dia, tenha admitido a falta após o jogo, a liga ainda negou a alegação dos Rockets após conduzir uma investigação.

O processo de apresentação de um protesto é árduo e pode ser comparado a um longo processo legal, além da taxa de protesto exigida de US$ 10.000. É claro que o aspecto financeiro parece uma gota no oceano para o bilionário, mas a quantidade de trabalho necessária para implementar as medidas pode não valer a pena, especialmente se as probabilidades estiverem historicamente contra a equipa que protesta. – Kelly Echo, redatora da equipe do Rockets

(Foto de Jalen Brunson: Carmen Mandato/Getty Images)