Celine Dion faz ‘fisioterapia todos os dias’ na esperança de voltar aos palcos em meio à síndrome incurável da pessoa rígida: ‘Ela é uma lutadora’

A batalha de Celine Dion para voltar aos palcos continuará.

Segundo fontes, a hitmaker de 55 anos, que perdeu o controle dos músculos devido à Síndrome da Pessoa Rígida, está trabalhando duro para superar sua condição.

“Celine é uma lutadora”, disse uma fonte. Nós semanalmente. “Ela não tem tanto controle sobre os músculos como antes, mas está trabalhando com médicos e fisioterapeutas para melhorar.”

“Celine tem reservado um tempo para se concentrar em sua saúde, mas planeja subir ao palco novamente assim que receber luz verde de sua equipe médica”, afirmou a fonte.

Outra pessoa experiente corrobora essas afirmações.

“Ela permanece positiva e otimista e faz fisioterapia todos os dias”, disse a fonte.

Voltar ao palco de alguma forma é o sonho de sua vida, mesmo que ela não consiga mais cantar; Ela só quer ver aqueles rostos brilhantes.

A síndrome da pessoa rígida é “um distúrbio neurológico autoimune raro que causa principalmente rigidez muscular e espasmos dolorosos que vão e vêm e podem piorar com o tempo”, de acordo com Medicina John Hopkins.

A vencedora do Grammy foi vista pela última vez em um jogo de hóquei em Las Vegas com seus gêmeos Eddie e Nelson, 13, e o filho mais velho, Charles Rene, 22, assistindo o Montreal Canadiens perder para os Golden Knights.

Celine compartilhou seus filhos com seu falecido marido, René Angelil.

“Meus filhos e eu nos divertimos muito visitando o Montreal Canadiens depois do jogo de hóquei com o Vegas Golden Knights em Las Vegas na noite de segunda-feira”, postou o cantor de My Heart Will Go On em 1º de novembro.

Eles jogaram muito bem, que partida!! Obrigado por nos encontrar depois do jogo, pessoal! Isso foi inesquecível para todos nós. Tenha uma ótima temporada! – Celine xx…'

Outra fonte disse que a vencedora do Grammy “permanece positiva e otimista e faz fisioterapia todos os dias” (foto em Los Angeles em fevereiro de 1999).

Embora ela não lance nenhuma música nova em um futuro próximo, Celine e sua equipe fizeram questão de manter seus fãs informados sobre o 25º aniversário de seu álbum natalino, These Are Special Times.

“Em 1998, depois de lançar os álbuns aclamados pela crítica Falling Into You, Let's Talk About Love e S'il suffisait d'aimer, Celine nos deu seu precioso presente para as férias. Estes são momentos especiais”, escreveu sua equipe nas redes sociais.

“Este amado álbum natalino inclui clássicos como O Holy Night, Happy Xmas (The War Is Over) e The Pray, um belo dueto com Andrea Bocelli.”

“E agora, 25 anos depois, These Are Special Times continua sendo um dos álbuns de férias mais vendidos de todos os tempos.”

Cerca de 12 milhões de cópias do LP foram vendidas.

A artista de Power of Love anunciou em dezembro passado que havia sido diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida e que deixaria de se apresentar.

Fontes dizem que Celine está lutando para superar sua batalha pela saúde

Síndrome da pessoa rígida: uma condição neurológica incurável que desliga o corpo A síndrome da pessoa rígida é um distúrbio extremamente raro que faz com que os músculos do tronco e das extremidades alternem entre espasmos e rigidez. Estima-se que afete cerca de 70 pessoas no Reino Unido e 330 pessoas nos EUA e ainda é pouco compreendido. Cerca de duas vezes mais homens estão expostos a ela. READ Após a morte de Pamela Chopra, SRK, Aamir, Deepika Ranveer e outros na casa de Aditya Chopra A doença progressiva faz com que os pacientes fiquem mais rígidos com o tempo e pode resultar na necessidade de usar uma cadeira de rodas. Tende a haver três tipos de síndrome: Síndrome do homem clássico : Quando há rigidez e espasmos nas costas, abdômen e, às vezes, nas coxas e pescoço. Pode causar uma curvatura nas costas ao longo do tempo.

: Quando há rigidez e espasmos nas costas, abdômen e, às vezes, nas coxas e pescoço. Pode causar uma curvatura nas costas ao longo do tempo. Síndrome do membro rígido: Os espasmos afetam particularmente as pernas e os pés, às vezes fazendo com que eles travem no lugar. As mãos também podem ser afetadas.

Síndrome da pessoa rígida: a forma mais rara e agressiva, que inclui sintomas de ambos os outros tipos e também afeta a cabeça e os olhos. Os especialistas não sabem exatamente qual é a causa desta doença. Mas eles acreditam que pode ser causada por uma reação auto-imune, quando o corpo ataca as células nervosas que controlam o movimento muscular. Cerca de 40% das pessoas afetadas também sofrem de diabetes tipo 1, outra doença autoimune. O diabetes tipo 1 está particularmente associado à síndrome da pessoa clássica. Também está associada a outras doenças autoimunes, como o vitiligo, que causa manchas brancas na pele, e anemia perniciosa. Também é mais comum em pessoas com câncer de mama, pulmão, rim, tireoide ou cólon, bem como linfomas, mas os pesquisadores ainda não sabem por quê. Na síndrome da pessoa rígida, o sistema imunológico ataca uma proteína que ajuda a produzir ácido gama-aminobutírico (GABA), que regula os neurônios motores – os nervos que controlam o movimento. Baixos níveis de GABA fazem com que os neurônios sejam constantemente estimulados quando não deveriam, causando espasmos e rigidez. Quais são seus sintomas? READ Meghan Markle relata bullying enterrado pelo palácio e ele está 'pavorado de perturbar ou provocar Harry e Meghan' Os principais sintomas causados ​​pela síndrome da pessoa rígida são cãibras e rigidez no tronco e nas extremidades. As convulsões podem ser causadas por ruídos altos e a condição também causa aumento da sensibilidade ao som. O toque e o sofrimento emocional também podem ser sentidos mais intensamente como resultado dessa condição. Os espasmos podem ser tão graves que fazem com que as pessoas caiam ou causem dificuldade para caminhar e outras deficiências. O estresse e a ansiedade costumam ser maiores em pessoas com essa condição, principalmente pela imprevisibilidade dos espasmos. A falta de GABA – que regula a ansiedade – no seu sistema também afeta a saúde mental.

“Há muito tempo que lido com questões de saúde e tem sido muito difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que passei”, disse ela em um vídeo emocionado.

Embora ela inicialmente tenha adiado sua Courage World Tour para a primavera de 2024, a vencedora do Globo de Ouro tomou a decisão de cancelá-la em maio.

“Mesmo que isso parta meu coração, é melhor cancelarmos tudo agora, até que eu esteja realmente pronta para voltar ao palco novamente”, disse ela a seus fãs leais.

Parece que a determinada artista cumpriu a promessa que fez no início deste ano de continuar trabalhando na sua saúde. “Quero que todos saibam que não vou desistir… e mal posso esperar para vê-los novamente!” ela disse na época.