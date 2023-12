Desafiamos você a desviar o olhar do visual de Deepika Padukone-Hrithik Roshan

Ainda de Adoro Jason Treinador. (polidez: YouTube)

Nova Delhi:

O amor está no ar? Ou ele Adoro Jason Treinador? Seja o que for, é apenas uma alegria. Estamos falando da nova música do filme lutador Que apresenta Deepika Padukone e Hrithik Roshan namorando na praia. Sem mencionar os movimentos de dança excepcionais de Hrithik Roshan, que são acompanhados pela igualmente habilidosa Deepika Padukone. Adicione os locais cênicos e a química de Deepika e Hrithik à mistura e esta é a faixa Adoro Jason Treinador Resumido para você. A faixa foi composta por Vishal, Sheykhar, Shilpa Rao e Mellow D. Vishal e Sheykhar também compuseram a faixa. As letras são escritas por Kumar e o rap por Milo D.

Confira a música Adoro Jason Treinador aqui:

Ao compartilhar o teaser da música, o ator principal do filme, Hrithik Roshan, escreveu: “Oi, ishk?…oh, oi, wah… #IshqJaisaKuch. A música já foi lançada. Assista a música completa apenas na tela grande.”

Teaser de lutador Foi lançado no início deste mês e mostra as histórias do líder do esquadrão Shamsher Patania (Hrithik Roshan), do líder do esquadrão Minal Rathore (interpretado por Deepika Padukone) e do capitão do grupo Rakesh Jai Singh (Anil Kapoor), que estão prontos para dar tudo de si por pelo bem… da equipe. nação. Aguarda-se o trailer do filme. Muito animado?

Falando no elenco de estrelas, além de Deepika Padukone e Hrithik Roshan, lutador Também é estrelado por Anil Kapoor, Karan Singh Grover e Akshay Oberoi. O filme está programado para chegar aos cinemas em 25 de janeiro de 2024. Último lançamento de Siddharth Anand. Pathan Era popular.

Para a sua informação, lutador Marca a primeira colaboração entre Deepika Padukone e Hrithik Roshan. É o terceiro filme da atriz com Siddharth Anand depois de 2008 Bashna e Hosseino E greve em 2023 PathanShah Rukh Khan e John Abraham co-estrelaram. Hrithik Roshan e Siddharth Anand colaboraram em projetos como Bang bang E o sucesso de 2019 guerra.