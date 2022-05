CDC está investigando 109 doenças hepáticas pediátricas, incluindo 5 mortes

As autoridades de saúde dos EUA estão agora investigando mais de 100 casos possíveis de doença hepática misteriosa e grave em crianças, incluindo cinco mortes. (Steve Allen, Cosmopolita)

NOVA YORK – Autoridades de saúde dos EUA estão investigando mais de 100 casos possíveis Doença hepática misteriosa e grave em criançasincluindo cinco mortes.

Cerca de duas dúzias de estados relataram casos suspeitos depois que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA emitiram um apelo aos médicos para procurar casos súbitos de hepatite. Os casos datam do final de outubro em crianças menores de 10 anos. Até agora, apenas nove casos foram confirmados no Alabama.

“Estamos montando uma vasta rede para expandir nossa compreensão”, disse o Dr. Jay Butler do CDC na sexta-feira.

A causa da doença não é clara. O adenovírus foi detectado em metade das crianças, disse ele, “mas não sabemos se essa foi a causa”.

Existem dezenas de adenovírus, muitos dos quais estão associados a sintomas de resfriado, febre, dor de garganta e conjuntivite. Mas alguns tipos podem causar outros problemas, incluindo gastroenterite. As autoridades estão explorando um link para uma versão específica comumente associada ao IBD.

As autoridades de saúde dos EUA não viram evidências de uma onda incomumente grande de infecção por adenovírus, embora muitos médicos geralmente não façam o teste.

Esta semana, funcionários da OMS disseram ter relatos de quase 300 casos prováveis ​​em 20 países.

Nos Estados Unidos, a maioria das crianças era jovem e quase todas foram hospitalizadas e oito receberam transplantes de fígado.

“Este ainda é um evento muito raro”, disse Butler. “A maioria desses casos se recuperou totalmente e se recuperou”, acrescentou.

O mistério remonta a novembro, quando as autoridades de saúde do Alabama começaram a analisar o primeiro de nove casos de hepatite aguda em crianças naquele estado. Nenhum deles testou positivo para os vírus que geralmente causam hepatite. No entanto, os testes foram positivos para adenovírus.

Butler disse que nenhum dos filhos do Alabama foi vacinado contra a doença COVID-19. Isso foi descartado como uma possível causa e “esperamos que essas informações ajudem a esclarecer algumas das especulações que circulam online”.

Os sintomas da hepatite incluem febre, fadiga, perda de apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal, urina escura, fezes claras, dor nas articulações e icterícia.

Além do Alabama, estados que relataram casos suspeitos: Califórnia, Colorado, Delaware, Flórida, Geórgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Nebraska, Nova York, Ohio, Pensilvânia , Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin. Porto Rico também relatou pelo menos um caso.

