Estoques caem no final de janeiro

ações dos EUA Ele foi negociado principalmente em baixa na segunda-feira, com os investidores encerrando um mês volátil e antes de outra semana repleta de lucros.

fita proteção o último mudança % alterar Eu: DJI Médias Dow Jones 34725,47 +564,69 + 1,65% SP500 Standard & Poor’s 500 4431,85 +105,34 +2,43% Eu: COMP Índice Composto Nasdaq 13770.573348 +417,79 + 3,13%

Para o mês, todas as três principais médias caíram, com o Nasdaq esperando 12% pior.

Cirrus Logic e NXP Semiconductor devem apresentar relatórios na segunda-feira.

fita proteção o último mudança % alterar Cruz Cyrus Logic Company 85,25 +2,42 + 2,92% NXP Novin Cel TF P3 FD 15.08 -0,11 -0,72%

No final da semana, o foco será em tecnologia com Amazon, Google e Meta Platforms, anteriormente conhecido como Facebook, a serem divulgados.

fita proteção o último mudança % alterar AMZN AMAZON.COM INC. 2879,56 +86,81 + 3,11% o Google ALFABETO INC. 2.667,02 +86,92 + 3,37% FB META PLATFORMS INC. 301,71 +7,07 +2,40%

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” da Sony Pictures arrecadou US$ 11 milhões no fim de semana, segundo estimativas do estúdio no domingo, elevando seu faturamento doméstico para US$ 735,9 milhões. O filme da Marvel capturou uma grande porcentagem das vendas de ingressos do mês.

fita proteção o último mudança % alterar Sony EMPRESA DO GRUPO SONY. 106,84 +3,87 + 3,76%

Em commodities, o petróleo ficou em torno de US$ 87 o barril antes da reunião da Opep desta semana.

fita proteção o último mudança % alterar usar Fundo Petrolífero dos Estados Unidos LP 61,97 +0,11 + 0,18%

Preços de medicamentos estão 6,6% acima da média no início deste ano

As ações asiáticas seguiram Wall Street em alta na segunda-feira no início da semana, quando os mercados da China, Coreia do Sul e Sudeste Asiático estão fechados para o feriado do Ano Novo Lunar.

ARK TEST KATIE WOODS FACE TESTE DE LEALDADE APÓS A ROTA TECH-STOCK

As principais criptomoedas – Bitcoin, Ethereum e Dogecoin estavam todas desligadas horas antes do sino de abertura em Wall Street.

A Associated Press contribuiu para este relatório.