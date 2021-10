Sports Reporter / Gorgeous, Portugal

O campeão asiático Qatar Estadio espera um resultado positivo hoje (22h15, hora do Catar), com os campeões do Euro 2016 enfrentando Portugal no Algarve. O Catar está jogando nas eliminatórias como um time convidado, como parte dos preparativos para a Copa do Mundo FIFA de 2022.

O Catar, treinado por Felix Sanchez, venceu os dois primeiros amistosos contra Luxemburgo e Azerbaijão. Os vencedores da Copa do Mundo de 2022 não venceram as últimas três partidas, no entanto, no início de setembro perderam por 4 a 0 para a Sérvia e por 3 a 1 para Portugal.

O técnico Sanchez tem um time completo que se lembra do goleiro herói da Copa Asiática Shot al-Sheep, do influente zagueiro Abdul Kareem Hassan e do capitão Hassan al-Haidos.

Os atacantes Akram Afif e Al Mois Ali serão essenciais para o desempenho promissor de Sanchez, já que devem contar com uma estrutura equilibrada. Espera-se também que Basam al-Ravi, Pedro Miguel e Abdulaziz Hadem façam a estreia onze.

“A nossa competição com Portugal é dura porque vamos defrontar uma das melhores equipas do Mundo, seja quem for que esteja no escalão, e o objectivo é tirarmos partido tecnicamente destas competições”, disse ontem Sanchez.

Há dois meses, o Catar chegou às semifinais da CONCACAF, onde perdeu para os Estados Unidos. O Qatar, classificado em 43º lugar no mundo, parece estar treinando à frente das 32 equipes do ano que vem na rodada de qualificação do futebol europeu de 2022 para o WC. Depois de superar Portugal, o Catar enfrenta a República da Irlanda no dia 12 de outubro, terminando com as respectivas divisões, a partir desta, antes de enfrentar a Sérvia e o Azerbaijão no próximo mês.

Entretanto, Portugal – o treinador de Fernando Santos – voltou a receber o trio do Manchester United Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diego Taloto. O trio terá a companhia de Ruben Dias do Manchester City, Danilo Pereira do PSG e Diego Jotta do Liverpool.

Quando Catar e Portugal – 7º colocado no ranking mundial – jogaram no mês passado, Ronaldo perdeu o jogo. No entanto, o superstar está definido para a frente

Jogue contra o Catar, insistiu o técnico de Portugal, Fernando Santos, ontem.

Santos disse que Ronaldo precisava de tempo para jogar depois que foi eliminado por Ole Gunner Solczier no empate do Manchester United com o Everton no último fim de semana. Ronaldo surpreendentemente começou no banco em Old Trafford, mas o jogo terminou em 1 a 1 no segundo tempo.

O jogador de 36 anos agora busca o recorde de maior número de partidas internacionais. O atacante do United atualmente soma 180 partidas por Portugal e Cho Sin On pela Malásia registra oficialmente 195 corridas.

Mas o Santos rejeitou a ideia de que Ronaldo jogaria contra o Catar para continuar seu recorde e insistiu que precisava de alguns minutos antes de descansar

Por Soulscare. Pensar no jogo contra o Catar não é sobre recordes, ele sempre quebrará esse recorde. Ele não liga para isso ”, disse Santos ontem.

“Ele vai entrar em campo porque precisa de tempo para jogar. É importante para ele neste momento. O último jogo completo que fez foi a Champions League. Se jogasse apenas contra o Luxemburgo, teria praticamente 15 dias sem jogar a sério. Vai começar na segunda parte ou virá mais tarde, pelo que o ritmo do jogo contra o Luxemburgo vai estar no máximo ”, acrescentou.

Portugal está atualmente entre os cinco primeiros do Grupo A. Durante o intervalo internacional de setembro, o time do Santos derrotou a República da Irlanda e o Azerbaijão em três divisões de qualificação, registrando uma vitória por 3 a 1 sobre o Catar em um amistoso.

Portugal tem mais três jogos do Grupo A contra o Luxemburgo, a República da Irlanda e a Sérvia, e ainda não o fez se os vencedores do Euro 2016 quiserem garantir o seu lugar no Campeonato do Mundo do próximo ano.

O Celego esteve em cada uma das últimas cinco edições da Copa do Mundo, mas nos últimos anos tem sido decepcionante, eliminando a fase de grupos em 2014 e só chegando à 16ª rodada em 2010 e 2018.



O pioneiro de Portugal, Cristiano Ronaldo, controla a bola durante um treino no Ores, em Lisboa, ontem. (AFP)