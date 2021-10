O sistema de saúde de Portugal estava à beira do colapso. Os hospitais da capital, Lisboa, estão superlotados e as autoridades pedem às pessoas que se tratem em casa. Na última semana de janeiro, quase 2.000 pessoas morreram com a disseminação do vírus.

Enquanto o programa de vacinação do país desmoronava, o governo abordou o subcomandante Henrik Kueya e Melo para mover o navio para a direita.

Oito meses depois, Portugal é um dos principais vacinadores do mundo, com cerca de 86% da sua população de 10,3 milhões de pessoas totalmente vacinada. Covia e Melo disse que 98% dos elegíveis para a vacina – aqueles com mais de 12 anos – foram totalmente vacinados.

“Estamos confiantes de que alcançamos a segurança da equipe e quase imunidade de rebanho”, disse ele. “As coisas estão tão boas.”

Na sexta-feira, Portugal suspendeu quase todos os seus controles de vírus corona. Houve uma queda acentuada de novos casos, cerca de 650 por dia, e algumas mortes estão desaparecendo.

Vários países ocidentais tiveram a sorte de ter acesso a suprimentos substanciais de vacinas e viram um platô nas taxas de vacinas, com mais de 20% de sua população ainda vulnerável. Por isso, outros governos estão à procura de possíveis percepções sobre Portugal e estão prestando muita atenção ao que acontece quando quase todas as pessoas merecedoras estão protegidas.

Falsos alvoradas de infecção pelo vírus corona são tão comuns quanto novas ondas oníricas de infecção. Assim, à medida que a variação do delta continua a espalhar-se globalmente, Portugal pode ver ainda mais regressão.

Há sinais alarmantes em Israel e em outros lugares de que a proteção fornecida pelas vacinas pode enfraquecer com o tempo, e há um debate contínuo em torno do debate global sobre quem deve receber injeções de reforço e quando.

Covey Melo disse que Portugal em breve começará a oferecer reforços aos idosos e aos vulneráveis ​​do ponto de vista médico, e ele espera que eles possam chegar a todos eles até o final de dezembro.

Mas, por enquanto, enquanto os bares e casas noturnas fervilham de vida, as infecções estão diminuindo e as mortes diminuindo, e o movimento de vacinação do país tem sido bem-sucedido, mesmo depois de enfrentar os mesmos obstáculos que levaram outros a vacilar.

Uma onda de desinformação sobre vacinas inundou as contas das redes sociais portuguesas. O país é dirigido por um governo minoritário de esquerda, o que é um reflexo de suas divisões políticas. Além disso, de acordo com pesquisas de opinião pública, havia suspeitas generalizadas quando as vacinas chegaram.

A Cuvia e Melo se orgulha de ter dado a volta por cima. Ele foi nomeado em fevereiro para liderar a Força-Tarefa Nacional de Vacinas após os complexos desafios logísticos nas forças armadas.

Com 1,80 m de altura, o almirante considerou importante usar apenas seu uniforme de combate em suas muitas aparições públicas e na televisão, enquanto buscava transformar a nação em uma força epidêmica coletiva.

“A primeira coisa é transformar isso em guerra”, disse Gouveia e Melo em entrevista, lembrando como abordou o trabalho. “Eu não uso apenas a linguagem da guerra, mas também a linguagem dos militares.”

Ele disse que embora políticos de todo o mundo tenham começado a usar palavras defensivas semelhantes, a percepção generalizada de que ele se distanciou da política foi a chave para seu sucesso.

Ele rapidamente montou uma equipe de cerca de três dezenas de pessoas, liderada por oficiais militares de elite, incluindo matemáticos, médicos, pesquisadores e especialistas em estratégia do exército português, força aérea e marinha.

Quando questionado sobre o que outros países poderiam fazer para fortalecer seus próprios esforços de vacinação, ele não hesitou em oferecer seus melhores conselhos.

“Eles precisam encontrar pessoas que não sejam políticos”, disse ele.

Antes do surto, Portugal tinha a sorte de ter um forte programa nacional de vacinação. Surgiu da experiência devastadora do país na luta contra a poliomielite, que afetou o país mesmo após o nascimento de Cavia e Melo em 1960. Ele se lembrou do sofrimento da filha de um amigo da família quando ela adoeceu e suas consequências.

Manuela Ivon da Cunha, uma antropóloga portuguesa que estudou movimentos antivacinas, disse que as minorias em Portugal têm suspeitas de vacinas e vacinas, e que falam menos do que em muitos países.

Leonor Pelosa, ex-ministra da Saúde portuguesa e agora presidente do Sambalimat Medical Trust, disse que a publicação portuguesa beneficiou claramente da nomeação de um oficial do exército.

“Ele elaborou uma política de comunicação sobre o que estava acontecendo que daria credibilidade e confiança”, disse ele.

Eles usaram tropas para aumentar a confiança na organização enquanto a força-tarefa criava um sistema altamente eficiente para transportar com segurança a maioria das pessoas pelos centros de vacinação. As pessoas puderam ver que as vacinas eram seguras depois que o soldado foi baleado.

Ao mesmo tempo, a equipe mostrou médicos e enfermeiras recebendo suas filmagens e levando para casa a mensagem sobre a segurança da vacina.

Embora outros países tenham médicos, enfermeiras, policiais e militares envolvidos na campanha de vacinação, Gouvia e Melo disse que a consistência das notícias é importante.

Ainda assim, à medida que a campanha avançava para grupos de idades mais jovens no verão – menos da metade do público foi vacinado – houve sinais de resistência.

No submarino, disse o almirante, você está tentando pegar navios rápidos em um navio lento.

“Você tem que se posicionar e ser inteligente sobre como fazer isso”, disse ele.

Em julho, Gouveia e Melo aproveitou a oportunidade.

Os manifestantes bloquearam a entrada do centro de vacinação em Lisboa, por isso ele vestiu o uniforme de batalha e foi para lá sem detalhes de segurança.

“Passei por essas pessoas malucas”, disse ele. “Eles começaram a me chamar de ‘assassino, assassino’.”

Enquanto as câmeras de TV rodavam, o almirante ficou em silêncio.

“Eu disse que é um vírus assassino”, lembra Covia e Melo. O verdadeiro assassino, disse ele, seriam as pessoas que viviam sem qualquer verdade, como no século 13.

“Tentei me comunicar de uma forma muito real e honesta sobre todas as dúvidas e problemas”, disse ele.

Mas nem todo mundo gostou de sua abordagem.

“Não temos cultura para questionar as autoridades”, disse Laura Sanchez, uma psicóloga médica que criticou a liberação em massa da vacina em Portugal como muito militar, e pediu a exclusão dos jovens.

“A forma como ele sempre se apresentou nos casos militares de camuflagem – como se estivesse em guerra – junto com a linguagem da mídia e dos políticos, tem contribuído para o sentimento de medo e nos torna mais obedientes. A questão”, disse ela. disse.

No entanto, a campanha de notícias públicas – incluindo uma séria blitz na televisão e na mídia – fez um progresso constante.

“Inicialmente, 40% de nós estávamos inseguros”, disse Gouveia e Melo. Agora, de acordo com pesquisas de opinião, apenas 2,2% não querem ser vacinados, disse ele.

Quando deixou a força-tarefa nesta semana, o almirante disse que sentia que o país estava em um bom curso. Mas, em submarinos ocasionais, ele alertou que a conscientização seria essencial para garantir a vitória desta guerra.

