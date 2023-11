As asas da imaginação estão se preparando para um fim catastrófico

No mundo de champanhe e aromas perfumados do ABC BSCAlgumas coisas são rigorosas Proibido, mesmo que as regras muitas vezes não sejam declaradas. Antigamente, pelo menos, você tentava evitar dizer “eu te amo” para mais de uma pessoa, e ainda hoje, declarações fortes de compromisso são geralmente desaprovadas por razões óbvias. Aparentemente, porém, ele não contou a ninguém Bacharel DouradoO primeiro protagonista, Jerry Turner, é tudo sobre isso.

Na quinta-feira, durante a Fantasy Suites Week, o dono de restaurante aposentado de 71 anos fez uma grande bagunça que será quase impossível de limpar daqui a duas semanas, durante o final. O programa vem provocando o final desastroso de Jerry há semanas, mas agora podemos dizer que é oficial: não há como sair dessa coisa emocionalmente intacto.

Jerry sabe que quando ele entrar no Fantasy Suites, todos nós, voyeurs da casa, estaremos nos perguntando o que está acontecendo entre ele e suas últimas namoradas – Teresa e Leslie – a portas fechadas. Como qualquer cavalheiro, ele também está totalmente empenhado em garantir que não descobriremos. “Honestamente, sinto que não é da conta deles”, diz ele sobre fãs curiosos.

Honestamente, ele está certo e deveria dizer isso! Mas não precisamos ver esses momentos íntimos para saber que, pelo menos em um aspecto, Jerry pode ter realmente mantido as coisas em segredo. O apresentador Jesse Palmer ou outra pessoa não avisou o pobre rapaz sobre os perigos de dizer a uma finalista que você acha que ela é “a única”?!

Para o Fantasy Suites desta temporada, partimos para a bela Costa Rica, onde Jerry começa sua semana descendo de rapel pela encosta de um penhasco com Leslie, da corajosa Minnesota. Aparentemente a adrenalina da vitória subiu à cabeça de Jerry, porque durante o jantar ele começou a dizer todas as coisas boas que você nunca deveria dizer no Um experimento social diabólico Programa de namoro televisionado.

Para Jerry, o melhor aspecto do Fantasy Suites não é necessariamente a intimidade física (embora ele faça questão de enfatizar que as pessoas mais velhas ainda usam “sapatos”). Em vez disso, ele diz que aprecia a oportunidade de “falar sem filtros”. É uma ideia impressionante que ele claramente vá além.

Jerry já disse a Leslie que a ama, junto com Faith, que ele mandou para casa aos prantos na semana passada. No entanto, ele tem suas preocupações: ele e Leslie estão vendo sua jornada através de lentes cor de rosa? Eles estão realmente olhando para as questões difíceis, como onde morarão quando o show terminar?

Leslie ainda não tem certeza sobre as condições de moradia, mas sua confiança parece acalmar os nervos de Jerry. (“Em vez de duas costas, poderíamos ser um casal do Meio-Oeste”, ela brinca.) Em relação à pergunta de Geri sobre se ela está pronta para um compromisso vitalício, Leslie insiste que, apesar de ter se divorciado duas vezes, “Eu também quero fazer isso. ” “

Neste ponto, Jerry cometeu seu primeiro erro, respondendo: “E nós faremos.” O que???

Depois vem o erro nº 2, quando Jerry conta a Leslie sobre alguns conselhos que recebeu dela E a solteiraA primeira mulher pioneira, Trista Sutter (nascida Wren). “Você tem que encontrar a pessoa sem a qual não pode viver, não a pessoa com quem pode viver”, Jerry se lembra de Sutter lhe ter dito. Quanto a Leslie, ele acrescenta: “Acho que você é a pessoa certa. Acho que você é essa pessoa”.

Se isso não for suficiente para deixar temperado Bacharelado Os repetidores jogam tigelas de pipoca para o alto em sinal de resignação, e há também um pequeno discurso maravilhoso que Jerry compartilha com Leslie antes de se separarem: “É como se eu devesse tomar meu café da manhã com você”, diz ele. “Tenho que estar com você quando vou dormir à noite. … Essa é a questão, e não sei como vamos decidir onde vamos morar. Mas acho que não há mais ninguém com quem eu preferiria tentar descobrir.”

Enquanto isso, Leslie pode não ser boa em poesia; Ela compara Geri a sapatos velhos, o que parece ser um elogio, porque são “confortáveis” e “cabem perfeitamente”. (Quer dizer, entendi, mas também, alguém realmente quer ser comparado a sapatos quebrados?)

Cinco segundos e meio depois, é hora de Jerry ir com Teresa, e ela ficará chocada – simplesmente fiquei chocado– Saber que no momento que ele chega ele parece tão arrasado.

Anteriormente relutante em dizer a Teresa que a ama, Jerry agora está procurando a oportunidade certa para dizer isso, ao mesmo tempo que se pergunta o que Leslie está fazendo. Sem surpresa, ela percebeu que ele parecia um pouco distraído, o que a levou a dizer talvez uma das coisas mais engraçadas de sua vida. Bacharelado História: “Talvez este seja o tipo de história em que você está realmente focado neste cavalo?”

No entanto, está claro que Jerry adora Teresa, e sua admiração cresce ainda mais quando ela lhe conta sobre sua transformação de mãe em tempo integral e day trader em profissional de serviços financeiros com sete licenças de títulos. (Teresa, eu sei que você acabou de dizer a Jerry que se aposentará se acabarem juntos, mas se houver alguma chance de você estar disposta a compartilhar algumas dicas sobre ações com um escritor humilde antes de fazê-lo, meu número é…)

No final, Jerry diz a Teresa que a ama, mas depois que os dois encontros na Fantasy Suite terminam, ele não parece estar mais perto de conhecer a mulher que ama. mais. Como já sabemos pelas prévias da temporada, isso será um grande negócio. Na prévia do final, que irá ao ar na ABC no dia 30 de novembro, Jerry admitiu: “Enfrentei um cara muito bom e quebrei seu coração”.

Mais tarde, nosso Bacharel Gold acrescenta: “Se eu soubesse que essa seria a quantidade de dor que causaria a alguém, nunca teria dado o primeiro passo nesta jornada”. Quanto a quem terá o coração partido, isso parece ser uma incógnita, neste momento, talvez incluindo Jerry.

