Bulls recuam por 21 pontos e caem para o Nets em sua quarta derrota consecutiva para a NBC Sports Chicago

NOVA YORK – O Chicago Bulls perdeu seu quarto jogo consecutivo e o sétimo em oito jogos, com o Brooklyn Nets voltando para vencer por 118-109 na noite de domingo no Barclays Center.

“É difícil quando você tem entre 5 e 13 anos. Não era isso que esperávamos. Mas é a realidade e temos que enfrentá-la”, disse Nikola Vucevic. “A única maneira de sair dessa situação é ficarmos juntos e tentar encontrar uma maneira de reverter a situação. Não vai ser fácil. Nosso cronograma também não vai ficar mais fácil pela frente. Mas nós simplesmente tem que encontrar um caminho.” “Nós nos colocamos nesta situação e somos os únicos que podem nos tirar dela.”

Aqui estão 10 notas da perda:

— Os Bulls venceram o primeiro quarto apenas pela quinta vez em 18 jogos. Eles também superaram o hábito recente de ficar para trás em dois dígitos no primeiro trimestre. Na verdade, eles abriram com uma sequência de 7 a 0 para forçar a derrota do técnico do Nets, Jacques Vaughn. Eles ampliaram o tempo para 13-0, 22-3 e 30-9 como sua maior vantagem no primeiro. Isso incluiu 8 de 10 partidas na faixa de 3 pontos.

“Foi ótimo”, disse Zach LaVine.

— Aqui estava o técnico Billy Donovan falando sobre o início lento.

“Às vezes vamos aos jogos para ver como está o jogo. Não acho que isso seja uma coisa boa”, disse ele. “Temos que sair mais fortes do que estamos.

“Vooch e DeMar (DeRozan) não serão comerciantes de velocidade para cima e para baixo. Mas pode haver mais poder para nós. Não se trata tanto de jogar basquete de cavalo de corrida. Mas é preciso haver mais poder e capacidade atlética na cesta .” “Tem que haver mais fisicalidade no ponto da tela. Tem que haver mais fisicalidade no ataque em vez de ‘Ok’. Temos que ir com força. Quando caímos, voltamos e jogamos com um nível de intensidade.”

— Alex Caruso perdeu seu terceiro jogo da temporada com uma distensão no dedo do pé esquerdo que piorou novamente na noite de sexta-feira em Toronto, quando Coby White inadvertidamente pisou no pé de Caruso. Caruso se aqueceu enquanto tentava fazer uma jogada, mas Patrick Williams começou o jogo na ausência de Caruso.

— Williams ajudou os Bulls a começar bem ao marcar 11 pontos no primeiro quarto sem perder um chute. Isso incluiu três pontos de 3. Williams entrou em cada tacada com confiança e sem hesitação. No geral, os Bulls fizeram um bom trabalho ao colocar a bola para dentro, passando ou penetrando e depois chutando para abrir os arremessadores. Williams terminou com 20 pontos.

—Mas o trimestre ruim para os Bulls veio mais tarde desta vez. O Nets abriu o segundo quarto com uma sequência de 11-1, com Donovan queimando dois tempos limite em 10 segundos. Após o segundo, Donovan repreendeu Ayo Dosunmu, que cometeu uma reviravolta, enquanto o goleiro caminhava para o banco.

“Nós criamos tudo. Eles perderam tudo. Sabíamos que isso iria se equilibrar”, disse Vucevic. “Não reagimos bem quando isso aconteceu.”

— O Nets apagou todo o déficit de 21 pontos do primeiro quarto ao abrir o segundo quarto com uma vantagem de 27-5. E eles estavam quebrando uma série de derrotas, embora também tenham jogado em casa na vitória de sábado à noite sobre o Miami Heat. No entanto, os Bulls adquiriram maus hábitos ao não voltarem à transição e não girarem para abrir arremessadores de três pontos. No geral, os Nets superaram os Bulls por 44-19 no segundo set. Foi apenas a segunda vez desde 1996-97 que um time da NBA liderou por 20 ou mais jogadores no primeiro quarto e ficou atrás por 10 ou mais jogadores no segundo quarto.

“Eles foram para aquela área”, disse Lavin. “Eles estavam chutando a bola. Quando estávamos tirando a bola da rede, isso atrasou o jogo.”

— Com uma cesta de 3 pontos no segundo quarto, Coby White se tornou o primeiro jogador na história da franquia a acertar quatro ou mais cestas de 3 pontos em cinco jogos consecutivos. White tem estado em alta ultimamente, aumentando sua média de temporada para 37 por cento no início do jogo, depois de cair para 25 por cento no início da temporada. As brancas acertaram 19 de 37 cestas de 3 pontos em seus últimos quatro jogos e terminaram 5 de 12 no domingo.

— Os Nets eclipsaram o adversário dos Bulls nesta temporada com cestas de três pontos feitas com 21rua— Aos 2 minutos e 56 segundos na terceira marca. O Nets entrou na liga em sétimo lugar na liga em arremessos de três pontos e em quarto lugar em arremessos de três pontos. É uma grande parte de sua identidade ofensiva. O aspecto chocante foi o quão abertas foram muitas das tentativas dos Nets após os colapsos defensivos dos Bulls.

“Nos machucamos na comunicação por causa de muitos impedimentos”, disse Donovan sobre a mudança de ímpeto no primeiro tempo. “Obviamente, havia um monte de três que ficaram abertos em termos de rotação, eu os deixei cair.”

Zach LaVine deixou Mikal Bridges aberto quando ele se virou para fornecer ajuda que Torrey Craig não precisava. Nikola Vucevic deixou Spencer Dinwiddie em aberto. LaVine e Dosunmu não conseguiram se comunicar e girar adequadamente.

“Muito disso é comunicação. Não fazemos um trabalho bom o suficiente na comunicação uns com os outros ou no atendimento quando alguém liga (cobertura)”, disse Vucevic. “Mesmo que seja errado, temos que honrar a pessoa que sente que é a decisão certa. Temos que fazer um trabalho melhor para estarmos na mesma página.”

LaVine disse que a ajuda extra às vezes vem de um bom lugar porque os jogadores tentam apoiar uns aos outros.

“Vamos para o banco e conversamos o tempo todo”, disse LaVine. “Estamos conversando sobre isso. Veja as coisas no filme.”

— Na verdade, os Nets fizeram o maior número de cestas de 3 pontos que os Bulls permitiram na história da franquia. O Nets terminou com 25 de 53 na faixa de 3 pontos. Royce O’Neill e Lonnie Walker IV afundaram seis cada. Vaughn usou uma escalação pequena durante a maior parte do jogo e escalações de quatro guardas muitas vezes colocavam os Bulls em modo de confusão com ataques, chutes e passes no perímetro.

— Os Bulls acertaram 4 de 22 na faixa de 3 pontos depois de começarem bem além do arco, 8 de 10. DeMar DeRozan liderou os Bulls com 27 pontos. As brancas terminaram com 23 pontos e cinco de 3 pontos.

“Os caras aqui são profissionais. Estamos com o moral alto. Obviamente todo mundo está frustrado porque estamos perdendo. Mas nos apoiamos. Estamos na academia trabalhando todos os dias, incentivando uns aos outros, tentando manter o moral alto. Todos o que você precisa fazer é manter o ânimo elevado”, disse LaVine. “Para superar isso.” “Ninguém vai nos ajudar a fazer isso. Nós entendemos isso.

