Os escritórios da NFL RedZone foram evacuados devido a um alarme falso, e o apresentador Scott Hanson continua no ar no estúdio

Os escritórios da NFL RedZone foram forçados a evacuar no domingo devido a um alarme falso, de acordo com um porta-voz da NFL. O show estava ao vivo quando o alerta disparou aproximadamente às 19h16 horário do leste dos EUA.

“Felizmente não houve incêndio”, disse um porta-voz da NFL. “Nenhuma função comercial, incluindo NFL RedZone, foi interrompida.”

O apresentador Scott Hanson disse aos telespectadores que era seguro para ele estar no estúdio para encerrar a transmissão com o alarme ainda soando. O tempo desde o toque do alarme até o final do programa foi de oito a nove minutos.

Nos domingos da NFL, cerca de 300 pessoas trabalharão nos estúdios da NFL Network em Inglewood, adjacente ao SoFi Stadium.

Bem, isso foi…. interessante.

Pare o alarme.

Aparentemente, tudo está claro.

Ainda esperando por detalhes. Obrigado por assistir a Semana 12 da NFL RedZone! Um para lembrar. -Scott Hanson (@scotthanson) 27 de novembro de 2023

RedZone pertence e é operado pela NFL Network desde 2009. Ela transmite durante a temporada regular da NFL começando às 13h (horário do leste dos EUA), fornecendo transmissão simultânea e cobertura alternada de todos os jogos da tarde de domingo. Como diz Hanson no início de cada transmissão, o RedZone mostra “sete horas de futebol sem comerciais”.

A partir de agosto de 2023, NFL+, o serviço de assinatura de streaming de vídeo ao vivo da liga, ofereceu aos consumidores a capacidade de assistir NFL Network e NFL RedZone. Os fãs podem atualizar para o NFL+ Premium por US$ 14,99 por mês ou US$ 99,99 por ano para obter o NFL RedZone.

Hanson é o apresentador do RedZone desde o início do programa em 2009.

